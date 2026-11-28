شورای مدیریت بحران کردستان تعطیلی مدارس و باشگاه‌ها را برای شنبه هفتم آذر به دلیل عبور آمار ابتلا از آستانه هشدار و شیوع شدید آنفلوآنزا اعلام کرد. والدین نگران دیرهنگام بودن تصمیم و تداوم انتقال بیماری در کلاس‌های درس هستند.

شورای هماهنگی مدیریت بحران استان کردستان پس از بررسی دقیق آمار بهداشتی و با هدف جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری‌های تنفسی ، دستور تعطیلی مدارس را برای روز شنبه هفتم آذرماه صادر کرد. این تصمیم اجرایی که از سوی مقامات استانی اعلام گردید، واکنش‌های متفاوتی را در میان اولیای دانش‌آموزان برانگیخته است. در حالی که برخی این اقدام را گامی مثبت برای سلامت فرزندان می‌دانند، بخش بزرگی از خانواده‌ها معتقدند که این تعطیلی یک‌روزه دیر انجام شده و برای شکستن چرخه انتقال ویروس کافی نیست. با توجه به اینکه آمار مبتلایان به‌ویژه در گروه سنی کودکان به شدت افزایش یافته، نگرانی اصلی والدین صرفاً تعطیلی مدرسه نیست، بلکه نگرانی از بازگشت سریع دانش‌آموزان بیمار به کلاس‌های درس و احتمال ابتلای مجدد فرزندان آن‌هاست.

محدوده تعطیلی و اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته

دستور تعطیلی مدارس در کردستان محدود به آموزش و پرورش نبوده و طیف وسیعی از مراکز دیگر را نیز در بر می‌گیرد. علاوه بر تمامی مدارس، تعطیلی برای تمامی باشگاه‌های ورزشی، مراکز آموزشی حوزه ورزش، موسسات آموزش زبان، باشگاه‌های ورزشی ویژه کودکان و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای نیز ابلاغ شده است. این اقدام گسترده با هدف کاهش تراکم جمعیت در فضاهای بسته و جلوگیری از تجمع افراد برای کند کردن روند شیوع ویروس‌های تنفسی اتخاذ شده است. با این حال، کارشناسان و پزشکان تأکید دارند که تعطیلی یک‌روزه به‌تنهایی راهکار جامعی برای کنترل همه‌گیری نیست و نیازمند تدابیر بلندمدت‌تر و مشارکت همگانی است.

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شکاف میان آمار واقعی و معیارهای رسمی تعطیلی

والدین دانش‌آموزان با استناد به آمارهای داخل کلاس‌ها، معتقدند که معیارهای اعلام‌شده برای تعطیلی کلاس‌ها یا مدارس با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد. بر اساس قوانین موجود، اگر در یک کلاس ۲۰ درصد و در یک مدرسه ۳۰ درصد دانش‌آموزان مبتلا شوند، مقرر به تعطیلی می‌شوند. اما یک مادر دانش‌آموز کلاس چهارم ابتدایی گزارش می‌دهد که در کلاس دخترش بیش از ۵۰ درصد دانش‌آموزان بیمار هستند و هیچ اقدامی صورت نگرفته است. این والدین شکایت دارند که مدیریت مدارس بر برگزاری کلاس‌های حضوری اصرار دارد و امکان آموزش نیمه‌حضوری را رد می‌کند. یک مادر دیگر بیان می‌کند که پس از بهبودی فرزندش از سرماخوردگی، بار دیگر او را برای آموزش غیرحضوری درخواست داده اما مدرسه از پذیرش این درخواست خودداری کرده است.

جزئیات آماری ابتلا و گروه‌های سنی در معرض خطر

آمارهای رسمی منتشر شده نشان می‌دهد که روند صعودی ابتلا به بیماری‌های تنفسی در کردستان حدود دو هفته پیش آغاز شده است. نرخ مثبت‌شدن آزمایش‌های انجام‌شده در این استان به ۳۲.۶ درصد رسیده که از آستانه هشدار عبور کرده است. در مقایسه استانی، کردستان تنها پس از استان بوشهر در رتبه‌های بالای هشدار قرار دارد. بیشترین سهم این ابتلاها متوجه کودکان است به‌طوری که ۵۲.۵ درصد موارد مثبت آنفلوآنزا در میان کودکان مشاهده شده است. گروه سنی ۶ تا ۱۵ سال با ۲۸.۹ درصد بیشترین سهم را در میان مبتلایان دارد و پس از آن کودکان ۲ تا ۵ سال با ۱۵.۷ درصد و کودکان زیر دو سال با ۷.۹ درصد قرار دارند.

چالش‌های اقتصادی و نگرانی پزشکان از فشار بر بیمارستان‌ها

علاوه بر نگرانی‌های بهداشتی، والدین با چالش‌های اقتصادی و زیرساختی نیز مواجه هستند. برخی خانواده‌ها اشاره می‌کنند که گرانی اینترنت و سرعت پایین آن در ارائه آموزش غیرحضوری مشکل‌ساز است، اما هزینه‌های درمان و بیمارستان در مقایسه با این مشکلات بسیار بیشتر است. یک پزشک عمومی نیز با تأییس نگرانی‌های والدین بیان می‌کند که کودکان در رعایت پروتکل‌های بهداشتی دقت کمتری دارند و نیاز به مراقبت بیشتری دارند. او هشدار می‌دهد که فشار هم‌زمان بیماری‌های تنفسی، حوادث و مسمومیت‌ها بر مراکز درمانی می‌تواند ظرفیت بیمارستان‌ها را درگیر کرده و توان پاسخ‌گویی نظام درمانی را کاهش دهد. برای کنترل نهایی، رعایت اصول بهداشتی، استفاده از ماسک و واکسیناسیون در کنار کاهش تماس‌های غیرضروری ضروری است.