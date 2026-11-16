فرماندار چالوس از تعطیلی مدارس در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان به دلیل بارش ۱۳۰ میلی‌متری و آب‌گرفتگی خبر داد. با وجود قطعی آب، برق و گاز پایدار است.

یحیی یوسف پور ، فرماندار شهرستان چالوس ، روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه اعلام کرد که به دلیل بارش‌های شدید و سیل‌آسا، مدارس این شهرستان در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان تعطیل خواهد بود. این تصمیم مستقیماً به بارندگی‌های سنگینی مربوط می‌شود که از شب گذشته در مناطق غربی استان مازندران آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

آمار بارش و وضعیت آب‌گرفتگی در چالوس

بر اساس اعلام یوسف پور، میزان بارندگی ثبت شده در شهرستان چالوس به ۱۳۰ میلی‌متر رسیده است. گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که این میزان بارش باعث ایجاد آب‌گرفتگی در برخی از محلات شهر و رودخانه‌های سردابرود و چالوس شده است. کارشناسان ادارات مربوطه تأیید کرده‌اند که این پدیده منجر به آب‌گرفتگی محدود در حدود چهار تا پنج خانه در سطح شهر شده است.

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این تصمیم برای حفظ سلامت دانش‌آموزان گرفته شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران مطرح گردیده است. شوراى مدیریت بحران با استناد به شرایط جوی نامساعد، پیشنهاد تعطیلی مدارس را برای روز بعد از این سخنرانی ارائه داده که مورد تأیید نهایی قرار گرفته است.

اختلالات آبرسانی و اقدامات فوری

یکی از چالش‌های اصلی در این برهه زمانی، ایجاد شکستگی در خط لوله ۶۰۰ میلی‌متری آب است. این خرابی باعث نشت آب شده و فرآیند آبرسانی را در برخی نقاط از شهر چالوس با دشواری مواجه کرده است. وضعیت آبرسانی در حال حاضر تحت نظارت شدید قرار دارد تا کمترین اختلال برای شهروندان ایجاد شود.

برای رفع این مشکل، تیم‌های فنی متخصص از سطح استان و شهرستان در محل مستقر شده‌اند. این گروه‌های امدادی و فنی تلاش می‌کنند تا در ساعات آینده نسبت به تعمیر خط لوله و رفع نشتی آب اقدام کنند تا وضعیت به روال عادی بازگردد.

پایداری خدمات پایه و وضعیت اضطراری

فرماندار چالوس تأکید کرد که با وجود مشکلات آبرسانی و آب‌گرفتگی، وضعیت تأمین برق و گاز در منطقه کاملاً پایدار است. هیچ گزارشی مبنی بر قطعی برق یا گاز در این بازه زمانی از منطقه دریافت نشده است و خدمات زیرساختی حیاتی بدون وقفه در حال ارائه است. این ثبات در خدمات‌رسانی یکی از فاکتورهای مهم در مدیریت بحران جاری محسوب می‌شود.

این رویداد نشان‌دهنده آمادگی نیروهای امدادی و تصمیم‌گیری سریع برای حفظ جان شهروندان در برابر بلایای طبیعی است. با تداوم بارش‌ها، احتمال افزایش حجم آب‌های سطحی وجود دارد و مسئولان بر نظارت لحظه‌ای بر وضعیت جوی و زیرساخت‌ها تمرکز کرده‌اند.