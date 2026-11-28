مدیریت آموزش و پرورش بابل اعلام کرد دو دبستان دخترانه علی‌اصغر فامیلی و پسرانه شاهد به دلیل شیوع آنفلوآنزا تعطیل شدند و سایر مدارس فعال هستند.

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بابل در اقدامی پیشگیرانه و برای safeguarding سلامت جامعه دانش‌آموزی، رسمی اعلام نمود که دو دبستان مستقر در این شهرستان به صورت موقت تعطیل شده‌اند.

این تصمیم حساس و استراتژیک بر اساس پروتکل‌های دقیق و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل اتخاذ گردیده است. هدف غایی از این تصمیم، جلوگیری از گسترش سریع بیماری آنفلوآنزا و حفظ سلامت جسمانی و روانی دانش‌آموزان در برابر موج اخیر بیماری‌های ویروسی است. با توجه به شرایط خاص و شیوع محدود موارد آنفلوآنزا در مدارس، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بابل بر لزوم رعایت دقیق اصول بهداشتی و اقدامات کنترلی تاکید ویژه‌ای داشته است.

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نام مدارس تعطیل به دلیل آنفلوآنزا

بر اساس اطلاعیه رسمی منتشر شده از سوی این مدیریت، دو مدرسه تحت پوشش شهرستان بابل که منجر به تعطیلی گردیدند، عبارتند از دبستان دخترانه علی‌اصغر فامیلی و دبستان پسرانه شاهد. این دو نهاد آموزشی به دلیل شناسایی موارد مشکوک و تایید شده آنفلوآنزا در میان دانش‌آموزان یا کادر مدرسه، مورد قرار گرفته و فعالیت‌های حضوری در آن‌ها متوقف شده است.

مدیران این مدیریت صراحتا اعلام کردند که با وجود تعطیلی این دو مدرسه، وضعیت کلی آموزش و پرورش شهرستان بابل در بحرانی‌ترین حالت خود قرار ندارد و تنها ۲ درصد از مجموع ۵۰۰ مدرسه فعال در این شهرستان مشمول این تعطیلی شده‌اند. این خبر اطمینان‌بخش برای والدین و جامعه محلی است که نشان می‌دهد مدیریت بحران به درستی انجام شده و خطر گسترش بیماری به سایر نقاط شهر با موفقیت مهار شده است.

در ادامه این اطلاعیه، از کلیه اولیا، دانش‌آموزان و کادر آموزشی خواسته شده است که با جدیت تمام، اخبار و اطلاعیه‌های رسمی صادره از سوی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بابل را رصد کنند تا از آخرین وضعیت بازگشایی یا تعطیلی مدارس آگاه شوند. تاکید بر اطلاع‌رسانی شفاف، نقش مهمی در کاهش نگرانی‌ها و هراس عمومی ایفا می‌کند.

ادامه فعالیت سایر مدارس بابل

لازم به ذکر است که فعالیت آموزشی سایر ۴۹۸ مدرسه فعال در شهرستان بابل با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی شامل ضدعفونی کردن مداوم محیط، واکسیناسیون و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در صورت لزوم، طبق روال معمول و عادی در حال ادامه دارد. این اقدامات هماهنگ نشان‌دهنده حساسیت بالای مسئولان آموزشی و بهداشتی نسبت به سلامت نسل آینده و تلاش برای ایجاد تعادل میان تداوم فرآیند یادگیری و ایمنی سلامتی است.