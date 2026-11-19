دونالد ترامپ تصمیم‌گیری درباره ایران را به بعد از سال جدید موکول کرد. کاخ سفید نگران پاسخ ایران است و اسرائیل نیز تردیدهایی درباره انگیزه‌های خود ایجاد کرده است.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، در تماسی تلفنی با وب‌سایت اکسیوس در مسیر بازگشت از چین اعلام کرد که برای اتخاذ تصمیم نهایی درباره تهران عجله‌ای ندارد و بررسی وضعیت را به بعد از آغاز سال جدید میلادی موکول کرده است.

تعلیق اقدام نظامی و بررسی‌های کاخ سفید

این رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگویی که پنجشنبه ۲۸ آبان و در هواپیمای ریاست‌جمهوری انجام شد، صریحاً بیان کرد که منتظر می‌ماند تا ببیند پس از سال جدید چه تحولاتی رخ خواهد داد.

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تحلیلگران رسانه اکسیوس این زمان‌بندی را به معنای موکول شدن تصمیم درباره گام بعدی در جنگ به سال جدید میلادی تفسیر کرده‌اند.

با این حال، این تصمیم ممکن است فرصتی برای اثرگذاری بیشتر محاصره دریایی و فشار اقتصادی باشد، رویکردی که بسیاری از مشاوران او و رهبران کشورهای خلیج فارس خواهان آن هستند.

تردههای اسرائیل و هشدارهای امنیتی

کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داده است که مقامات آمریکایی نسبت به انگیزه‌های سیاسی دولت نتانیاهو در ارائه اطلاعات جدید درباره ایران تردید دارند.

این رسانه همچنین به نقل از رومن گوفمن، رئیس موساد، هشدار داده است که تاخیر در اقدام نظامی ممکن است آمریکا و اسرائیل را در آینده مجبور به عمل در شرایط دشوارتر کند.

گزارش‌های ارائه‌شده توسط گوفمن در سفر اخیر وی، علاوه بر موضوع فعالیت‌های هسته‌ای، نگرانی‌های جدی درباره توسعه سلاح‌های شیمیایی و آزمایش‌های انجام‌شده در این زمینه را نیز در بر می‌گیرد.

منابع آمریکایی و اسرائیلی تأیید کرده‌اند که گوفمن نگرانی عمیق اسرائیل درباره افزایش تحقیقات و توسعه تسلیحات شیمیایی توسط تهران را منتقل نموده است.

سناریوهای حمله و پاسخ‌های احتمالی تهران

کاخ سفید از پنتاگون و کارشناسان اطلاعاتی پرسیده است که آیا امکان جلوگیری از پاسخ ویرانگر ایران علیه تأسیسات نفت و گاز کشورهای خلیج فارس وجود دارد یا خیر.

لیست اهداف احتمالی شامل کوه کلنگ، پل‌ها، نیروگاه‌ها و حتی مقامات غیرنظامی ایران برآورد شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا در واکنش به گزارش‌های مربوط به طرح احتمالی بمب‌گذاری در واشنگتن، تهدید کرد که در صورت وقوع چنین حمله‌ای حکومت ایران را نابود خواهد کرد و این تهدید را قطعی دانست.

فشارهای دیپلماتیک و آینده مذاکرات

ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان ۲۸ آبان از تهران خواستند اطلاعات هسته‌ای خود را ارائه دهد و بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را لازم دانستند.

دولت‌های اروپایی و کشورهای عرب خلیج فارس نیز می‌کوشند واشنگتن را از تکرار حملات گسترده منصرف کنند تا از گسترش جنگ در منطقه جلوگیری نمایند.

ترامپ همزمان با اعلام تصمیم خود برای بررسی بعدی، بر تمایل به رسیدن به توافق پایدار تأکید کرد که فراتر از دوره ریاست‌جمهوری او اعتبار داشته باشد.

وی همچنین تأیید کرد که حضور نیروهای آمریکایی تا دستیابی به چنین توافقی ادامه خواهد داشت و کار را به زودی و به هر شکلی که باشد، تمام خواهد کرد.