مدارس و دانشگاه‌های خوزستان، کرمان، یزد و دیگر استان‌ها در دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ به دلیل شیوع آنفلوآنزا و آلودگی هوا به صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند.

مدارس و مراکز آموزشی در چندین استان و شهر کشور ایران در روز دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ به دلیل دو عامل اصلی شیوع بیماری آنفلوآنزا و بالا بودن شاخص‌های آلودگی هوا به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد. این تصمیم‌ها بر اساس اعلام کارگروه‌های استانی و مقامات محلی آموزش و پرورش اتخاذ شده تا سلامت دانش‌آموزان و کارکنان آموزشی حفظ شود.

تعلیق فعالیت‌های آموزشی در خوزستان به علت آلودگی

کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای خوزستان اعلام کرد که فعالیت‌های آموزشی در هشت شهرستان این استان در نوبت صبح روز دوشنبه ۹ آذرماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود. این تصمیم مستقیماً با هدف افزایش شاخص‌های آلودگی هوا و اعمال محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های آلاینده اتخاذ شده است.

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شهرستان‌های تحت تاثیر این بخشنامه شامل اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، شوشتر، گتوند، کرخه و شوش هستند. بر اساس این اعلامیه، تمامی مدارس و مراکز آموزشی در نوبت صبح روز دوشنبه باید از روش‌های غیرحضوری برای تدریس استفاده کنند تا از تجمع دانش‌آموزان در هوای آلوده جلوگیری به عمل آید.

انتشار آموزش مجازی در کرمان و کردستان برای مهار آنفلوآنزا

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان تایید کرد که آموزش در تمامی مدارس این استان در روز دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ به صورت غیرحضوری و مجازی دنبال خواهد شد. همچنین مدارس ابتدایی استان کرمانشاه نیز در هر دو نوبت صبح و عصر از طریق شبکه شاد فعالیت خواهند داشت. این تصمیم با هدف پیشگیری از گسترش بیماری آنفلوآنزا و بر اساس گزارش‌های دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش اتخاذ شده است.

در استان کردستان نیز مدارس فردا به صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند. علاوه بر تعطیلی یا تغییر سیستم آموزشی، بانوان کارمند دارای فرزند خردسال تا پایان مقطع ابتدایی، در روزهایی که مدارس تعطیل یا آموزش به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود، می‌توانند از امکان دورکاری استفاده کنند.

اعلام غیرحضوری شدن فعالیت‌ها در یزد و قم

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد، احسان بالاکتفی، از غیرحضوری شدن فعالیت آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها در روز دوشنبه خبر داد. وی اظهار کرد که فعالیت آموزشی مدارس در تمام مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌های استان فردا دوشنبه به دلیل شیوع آنفلوآنزا غیرحضوری شده است. همچنین فرمانداری کاشان اعلام کرد که با هدف مهار شیوع بیماری آنفولانزا، مدارس ابتدایی، متوسطه اول، کودکستان‌ها و مدارس استثنایی شهرستان کاشان در دوشنبه ۹ آذرماه به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

در استان قم، معاون استاندار از تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها، بانک‌ها و تمامی دستگاه‌های اجرایی در روز دوشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۵ خبر داد. این تعطیلی هم‌زمان با برگزاری رزمایش بزرگ اقتدار جان‌فدایان اعلام شده و شامل تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها، بانک‌ها و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان می‌شود.