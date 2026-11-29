مدارس کرمانشاه، یزد و کاشان در دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ به دلیل شیوع آنفلوآنزا تعطیل شدند. آموزش غیرحضوری در شاد و تعطیلی نهادهای مرتبط اعلام شد.

ستاد مدیریت بحران و نهادهای اجرایی در استان‌های کرمانشاه، یزد و کاشان روز دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ را به منظور کنترل شیوع ویروس آنفلوآنزا و قطع زنجیره انتقال بیماری، روزی برای تعطیلی یا تغییر شرایط آموزشی تعیین کردند. این تصمیمات همزمان با گسترش آمار بیماری در برخی مناطق کشور اتخاذ شد و هدف اصلی آن کاهش تماس فیزیکی دانش‌آموزان برای حفظ سلامت عمومی است.

تعطیلی مدارس ابتدایی در استان کرمانشاه

سرپرست مدیریت بحران استانداری کرمانشاه تایید کرد که فعالیت تمامی مدارس مقطع ابتدایی در سراسر این استان در تاریخ ۹ آذر ۱۴۰۵ به صورت غیرحضوری انجام می‌شود. بر اساس مصوبه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، کلاس‌های صبح و عصر در بستر شبکه آموزشی شاد برگزار خواهند شد تا از تجمع دانش‌آموزان جلوگیری شود.

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علاوه بر مدارس ابتدایی، این محدودیت شامل تمامی مؤسسات زبان، مهدکودک‌ها، باشگاه‌های ورزشی ویژه کودکان و مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای نیز می‌شود. تمامی این نهادهای آموزشی و پرورشی در روز دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ در استان کرمانشاه تعطیل اعلام شده‌اند تا از پتانسیل گسترش بیماری جلوگیری گردد.

در این راستا، مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد نیز از تعطیلی کامل دانشگاه‌ها و تمامی پایه‌های تحصیلی در این استان خبر داد. آموزش‌ها در یزد نیز به صورت غیرحضوری ادامه خواهد یافت و این تصمیم برای مقابله با اوج‌گیری شیوع آنفلوآنزا در منطقه اتخاذ شده است.

آثار جانبی و تسهیلات کارکنان دولت

برای کاهش فشار اقتصادی و اجتماعی بر خانواده‌ها، استانداری کرمانشاه تسهیلات ویژه‌ای را برای بانوان کارمند دارای فرزند خردسال تا پایان دوره ابتدایی در نظر گرفته است. طبق اعلام مدیران بحران در این استان، این دسته از کارمندان دولت در روزهای تعطیل شدن مدارس، می‌توانند از امکان دورکاری بهره‌مند شوند تا هم وظایف شغلی و هم مراقبت از فرزندان را مدیریت کنند.

در شهرستان کاشان نیز رئیس اداره آموزش و پرورش از تعطیلی و غیرحضوری شدن آموزش در تمامی مدارس این شهرستان در ۹ آذر ۱۴۰۵ خبر داد. هدف اعلام شده از این اقدام، قطع زنجیره شیوع بیماری آنفلوآنزا و حفظ سلامت شهروندان در سطح شهرستان کاشان اعلام شده است.

استاندار قم نیز شرایطی متفاوت را برای این تاریخ ایجاد کرد. معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم از تعطیلی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس استان در روز دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ خبر داد. دلیل این تعطیلی گسترده در قم، برگزاری رزمایش بزرگ اقتدار جان‌فدایان اعلام شده است که با موضوع شیوع بیماری متفاوت است.