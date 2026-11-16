تعطیلی ۸۰ واحد صنفی در یاسوج توسط بازرسان تعزیرات

گشت مشترک نظارتی در یاسوج منجر به تعطیلی هم‌زمان حدود ۸۰ واحد صنفی شد. ابراهیم قنبری مدیرکل صمت کهگیلویه و بویراحمد بر پلمب فروشگاه‌های متخلف در خیابان اصلی و فرعی تاکید کرد.

گشت مشترک نظارت بر بازار یاسوج در روز دوشنبه به همراه حضور مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد منجر به تعطیلی هم‌زمان تعداد زیادی از مغازه‌ها شد. این عملیات نظارتی با حضور مدیرکل تعزیرات حکومتی ، مدیرکل اقتصادی استانداری ، بسیج اصناف و بازرسان سازمان صمت برگزار گردید که طی آن تخلفات صنفی متعددی مشاهده و اقدامات قانونی صورت پذیرفت.

تعطیلی ۷۰ تا ۸۰ واحد صنفی در گشت نظارتی

ابراهیم قنبری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه این بازدید با بیان اینکه به محض ورود تیم بازرسی حدود ۷۰ تا ۸۰ مغازه کرکره‌های خود را پایین کشیدند، از رفتار برخی مغازه‌داران انتقاد کرد. این تعطیلی ناگهانی در خیابان اصلی و کوچه‌های فرعی رخ داد و نشان‌دهنده تلاش برخی واحدها برای فرار از نظارت‌های صنفی و قانونی بود.

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هشدار قنبری به متخلفین و پلمب فروشگاه‌ها

ابراهیم قنبری با هشدار به واحدهایی که با تعطیلی مغازه قصد فرار از نظارت را دارند، افزود که متخلفان نباید تصور کنند با این کار از چتر نظارتی خارج می‌شوند. وی تصریح کرد که در هر فروشگاهی که ورود شد به دلیل رعایت نکردن حداقل قوانین صنفی اقدام به پلمب شد و اعلام کرد ما امروز، فردا و همه روزه در بازار حضور خواهیم داشت تا از حقوق شهروندان صیانت کنیم.

نجومی بودن قیمت‌ها در صنف پوشاک یاسوج

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت قیمت‌ها در بازار پوشاک گفت که اجحاف در حق مردم بیداد می‌کند و جامعه هدف بسیاری از بوتیک‌ها را جوانان تشکیل می‌دهند. وی با انتقاد شدید از قیمت‌گذاری‌ها بیان کرد که قیمت‌ها به شدت و به شکلی بی‌ضابطه نجومی است به طوری که ارزش واقعی برخی کالاها نسبت به قیمت فروش آن‌ها شاید تنها یک‌پنجم باشد.

مسئولیت مالکان در به کارگیری فروشندگان ناآگاه

ابراهیم قنبری با انتقاد از به کارگیری فروشندگان ناآشنا به قوانین صنفی در برخی فروشگاه‌ها خاطرنشان کرد که برخی مالکان فروشندگان جوان و ناآگاه را در فروشگاه‌ها استخدام می‌کنند که از حداقل قوانین صنفی اطلاع ندارند. وی تأکید کرد که این موضوع نمی‌تواند توجیهی برای تضییع حقوق مردم یا توقف نظارت‌ها باشد و ما اینجا هستیم تا بذر امید را در دل مردم زنده نگه داریم و در دفاع از حقوق آن‌ها کوتاه نخواهیم آمد.