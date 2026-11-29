با توجه به شیوع آنفلوانزا و برگزاری رزمایش، مدارس و ادارات در یزد، قم و کاشان دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ تعطیل شدند. جزئیات کامل را بخوانید.

مدارس و مراکز آموزشی در چندین استان و شهر بزرگ ایران، از جمله یزد، قم و کاشان ، به دلیل پدیده‌های مختلف برای روز دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ تعطیل اعلام شدند. در استان یزد و شهرستان کاشان ، دلیل اصلی این تصمیم شیوع گسترده ویروس آنفلوانزا و تلاش برای قطع زنجیره انتقال بیماری عنوان شده است. در مقابل، در استان قم، تعطیلی‌ها مربوط به برگزاری رزمایش نظامی و امنیتی با نام اقتدار جان‌فدایان است. این تصمیمات همزمان با نگرانی‌های جدی درباره افزایش آلودگی هوا و بارش باران در تهران اتخاذ شده است.

جزئیات تعطیلی مدارس یزد و کاشان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد به طور رسمی تأیید کرد که به علت شیوع آنفلوانزا، کلیه مدارس در تمام پایه‌های تحصیلی و همچنین دانشگاه‌های این استان در روز دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ تعطیل خواهند بود. با این وجود، آموزش‌ها به صورت غیرحضوری و از طریق پلتفرم‌های آنلاین ادامه خواهند یافت تا روند یادگیری دانش‌آموزان و دانشجویان دچار اختلال جدی نشود. این اقدام پیشگیرانه با هدف کاهش تماس فیزیکی و جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس در محیط‌های آموزشی اتخاذ شده است.

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در همین حال، رئیس اداره آموزش و پرورش کاشان نیز خبر داد که تمامی مدارس این شهرستان در تاریخ مذکور تعطیل هستند. هدف از این تعطیلی، حفظ سلامت شهروندان و کاهش شدید احتمال گسترش آنفلوانزا در جامعه است. مسئولان محلی در کاشان بر این باورند که توقف فعالیت‌های حضوری در این مقطع زمانی حساس، می‌تواند به کنترل بهتر وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری کمک شایانی کند.

علت تعطیلی ادارات و مدارس در قم

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم اعلام کرد که دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و تمامی مراکز آموزشی در این استان برای روز دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ تعطیل خواهند شد. دلیل این تعطیلی گسترده، برگزاری رزمایش بزرگ اقتدار جان‌فدایان است. این رویداد امنیتی و نظامی نیازمند حضور گسترده نیروها و بستن برخی مسیرهاست که تعطیلی ادارات به عنوان یک اقدام هماهنگ و پیشگیرانه انجام شده است. این خبر نشان‌دهنده اولویت‌دهی به رویدادهای امنیتی ملی در این استان خاص است.

وضعیت تهران و پیش‌بینی‌های آتی

در حالی که در استان‌های دیگر تعطیلی‌ها قطعی اعلام شده است، هنوز وضعیت مدارس و ادارات تهران به طور کامل مشخص نشده است. سوال اصلی این است که آیا تداوم بارش باران‌ها و شرایط جوی منجر به تعطیلی کامل تهران خواهد شد یا خیر. پاسخ به این پرسش بر عهده استاندار تهران است که ممکن است در ساعات آینده و بر اساس شرایط جوی اعلام نظر کند. احتمال تعطیلی در تهران همچنان قوت گرفته و شهروندان باید منتظر اطلاعیه‌های رسمی بمانند.

به طور کلی، با توجه به افزایش شیوع آنفلوانزا در برخی مناطق کشور، انتظار می‌رود که احتمال اعلام تعطیلی مدارس در استان‌ها و شهرهای دیگر نیز روز به روز بیشتر شود. مسئولان بهداشتی و اجرایی در حال رصد دقیق وضعیت هستند تا در صورت نیاز، اقدامات مشابهی را در سایر نقاط کشور نیز اجرا کنند. این روند نشان‌دهنده حساسیت بالای مقامات نسبت به سلامت عمومی و امنیت کشور در روزهای پیش رو است.

کارکنان ادارات و دانش‌آموزان در استان‌های یزد، قم و کاشان موظف هستند که در روز دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ به محل کار یا مدرسه مراجعه نکنند. تکرار پیام‌های بهداشتی و رعایت پروتکل‌های سلامتی در این ایام بسیار حائز اهمیت است. با ادامه این روند، ممکن است تعطیلی‌ها در سایر شهرها نیز دیده شود و مردم باید آماده تغییر برنامه‌های خود باشند.