هوجو پورتس، متخصص زنجیره تامین مواد اولیه، معتقد است که تعرفهها ی اعمال شده توسط دولت ترامپ ، صادرکنندگان مواد غذایی را به سمت بازار های جدید، بهویژه چین ، سوق میدهد. وی با اشاره به جذابیت رو به رشد چین برای صادرکنندگان قهوه برزیل ، بهدلیل فرهنگ کافهنشینی در حال توسعه و بازار بزرگ مصرفکنندگان، این موضوع را تشریح میکند.
پورتس همچنین تأکید میکند که این تعرفهها، فروشندگان برزیلی را بیش از پیش به چین نزدیکتر میکند، بهویژه با توجه به تلاش صادرکنندگان برزیلی برای یافتن جایگزین برای واردکنندگان آمریکایی که تحت تأثیر تعرفهها قرار گرفتهاند. در همین راستا، بیش از ۱۸۰ شرکت قهوه برزیلی در ماه ژوئیه، همزمان با آماده شدن برای اجرای تعرفهها، برای صادرات به چین ثبت نام کردند، که از نظر پورتس، این یک روند بیسابقه بوده و راه را برای افزایش تجارت با این بازار آسیایی هموار میکند. علاوه بر این، شرکتهای دیگری نیز از جمله داترا کافی، در صورت کاهش تقاضا در ایالات متحده، برنامههایی برای گسترش صادرات به چین و سایر بازارها دارند. این تغییرات در بازار قهوه، به دلیل تأثیر تعرفههای اعمال شده بر واردات از برزیل، ژاپن و اروپا، آشکار شده است. لوک ویت، مشاور قهوه، پیشبینی میکند که افزایش قیمت دانههای قهوه برزیلی، تا حدود ۲۵ درصد، بر مصرفکنندگان آمریکایی تأثیر خواهد گذاشت و قیمت هر فنجان قهوه ممکن است تا ۷ درصد افزایش یابد، البته این موضوع بستگی به میزان جذب هزینهها توسط کافهها دارد. \در هند نیز، جایی که آمریکا تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات اعمال کرده است، صادرکنندگان کالاهایی نظیر چای و غذاهای دریایی، به دنبال فرصتهای تجاری در چین هستند. این کشور، بهدلیل تنشهای فزاینده میان واشنگتن و روسیه بر سر جنگ اوکراین، تحت فشار آمریکا قرار گرفته است. اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای هندی و همچنین اعمال مالیات اضافی به دلیل خرید نفت از روسیه، توسط آمریکا، باعث واکنشهای منفی در دهلی شده است. کی ان رانگاوان، دبیرکل انجمن صادرکنندگان غذاهای دریایی هند، تأکید میکند که در حالی که مذاکرات تجاری با واشنگتن ادامه دارد، بسیاری از خریداران آمریکایی سفارشهای جدید خود را برای خرید میگو متوقف کردهاند. وی اگرچه چشمانداز این شرایط را دشوار میداند، اما به نتیجهبخش بودن مذاکرات هند و آمریکا خوشبین است. رانگاوان معتقد است که تولیدکنندگان هندی به سمت افزایش صادرات به چین، بهعنوان بزرگترین بازار صادراتی غذاهای دریایی هند پس از آمریکا، روی خواهند آورد. علاوه بر چین، اروپا نیز با توجه به توافق تجارت آزاد با هند، بهعنوان یک بازار صادراتی دیگر برای این کشور در نظر گرفته میشود. موهیت آگاروال، از کارکنان انجمن چای و صادرات آسیا، چین را در صدر فهرست بازارهای جایگزین برای شرکتهای هندی میداند، اما نگرانیهایی نیز در مورد رقابت با تولیدکنندگان آفریقایی با قیمتهای پایینتر وجود دارد. \در این میان، برخی از شرکتهای آمریکایی نیز در تلاش برای سازگاری با سیاستهای تجاری دولت ترامپ هستند. آنها استدلال میکنند که تولید کالاهایی مانند قهوه و میگو در داخل ایالات متحده عملی نیست و خواهان معافیت از تعرفهها شدهاند. والمارت، غول خردهفروشی مواد غذایی، نسبت به افزایش قیمتها هشدار داده است، در حالی که بسیاری از تحلیلگران و فعالان بخش مواد غذایی معتقدند که بخشی از هزینههای ناشی از تعرفهها به مصرفکنندگان آمریکایی منتقل خواهد شد. ابوطاهر ابوبکر، صادرکننده غذاهای دریایی هندی، به این نکته اشاره میکند که سفارشهای مشتریان آمریکایی، حتی با وجود تعرفهها، برای ماههای آینده ادامه دارد، که نشاندهنده توانایی شرکتش برای مقابله با این تغییرات است. وی معتقد است که افزایش هزینهها به مصرفکنندگان منتقل میشود، زیرا واردکنندگان آمریکایی جایگزینی برای تأمین کالاهای وارداتی از هند ندارند و نمیتوانند قفسهها را خالی بگذارند. شرکت او با داشتن مشتریانی در ۶۰ کشور دیگر، گزینههای صادراتی دیگری را نیز در اختیار دارد و در حال تنوع بخشیدن به بازارهای خود است
