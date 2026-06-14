وزارت بهداشت اسرائیل از ۸۵۸ زخمی ناشی از حملات حزبالله لبنان در جبهه شمالی فلسطین اشغالی خبر داد. مقاومت اسلامی لبنان عملیاتهای系统athic با پهپادهای انتحاری و موشکها را علیه مواضع نظامی اسرائیل در مناطق مرزی و عمق لبنان انجام داده و در بخش پدافند هوایی، پهپاد پیشرفته اسرائیلی type هرمس را رهگیری کرده است.
وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در نتیجه حملات حزب الله لبنان به مناطق اشغالی، تاکنون ۸۵۸ تن زخمی شدهاند. این موارد زخمی مربوط به جبهه شمالی فلسطین اشغالی هستند و از زمان آتشبس در لبنان، در اثر حملات از آن کشور به اسرائیل رخ دادهاند.
مقاومت اسلامی لبنان در بیانیههایی مختلف از اجرای عملیاتهای دقیق علیه مواضع، تجهیزات و یگانهای هوایی ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق مرزی و عمق خاک لبنان خبر داد. رزمندگان مقاومت با استفاده از پهپادهای انتحاری نوع ابابیل دو هدف مهم را منحوس کردند: در حمله اول، یک خودروی نظامی اسرائیلی از نوع هاموی در تپه الحمامص واقع در جنوب شهر الخیام هدف قرار گرفت.
در عملیات دیگر، یک مرکز فرماندهی ارتش دشمن در حومه شهرک یحمر الشقیف توسط این پهپادها تخریب شد. حزب الله لبنان همچنین با رگبارهای موشکی، یک مقر تازه تأسیس ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک مارونالرأس را هدف قرار داد و تجمع خودروهای نظامی اشغالگران در منطقه جدیده میسالجبل مورد حمله سنگین موشکی قرار گرفت.
در بخش پدافند هوایی، مقاومت اسلامی موفق شد با یک موشک زمین به هوا، پهپاد پیشرفته اسرائیلی نوع هرمس ۴۵۰ - زیگ را در آسمان منطقه التفاح رهگیری کند. این اقدام پدافندی، پهپاد متجاوز را مجبور به ترک حریم هوایی و عقبنشینی کرد
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