تعداد قربانیان حملات اسرائیل به نوار غزه به 72 هزار و 797 نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین از افزایش شمار قربانیان حملات اسرائیل به نوار غزه به 72 هزار و 797 نفر خبر داد. این وزارتخانه در غزه اطلاعیهای را منتشر کرده و آخرین آمار مربوط به جانباختگان و مجروحان حملات اسرائیل را اعلام کرد.
بر اساس این اطلاعیه، طی 24 ساعت گذشته، پیکر 6 فلسطینی و 8 مجروح به بیمارستانهای غزه منتقل شده است. شمار کشتهشدگان حملات نظامی اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تا کنون به 72 هزار و 797 نفر و شمار مجروحان نیز به 172 هزار و 821 تن افزایش یافته است. از زمان اجرای آتشبس از 10 اکتبر سال گذشته تاکنون نیز 904 فلسطینی در حملات اسرائیل به نوار غزه جان باختهاند.
این در حالی است که ارتش اسرائیل با نقض آتشبس همچنان به حملات خود به نوار غزه ادامه میدهد و برآورد میشود هزاران جسد هنوز زیر آوارها باشد
فلسطین اسرائیل غزه حملات نظامی آتشبس
