منابع داخلی روسیه می‌گویند واگرایی‌های مالی میان مقامات مالی و نظامی به‌منظور کاهش کسری بودجه منجر شده است؛ اما رهبری پوتین به حفظ مخارج نظامی اصرار دارد و تصمیم‌گیری‌های کلان مالی را به تنهایی کنترل می‌کند.

در گزارش جدیدی که توسط یکی از نشریات اقتصاد ی بین‌المللی ارائه شد، ادعای مهمی درباره تعامل میان مقامات مالی و نظامی روسیه مطرح گردید. بر پایهٔ اطلاعاتی که از سمت منابع داخلی روسیه دریافت شده، وزارت دارایی و بانک مرکزی این کشور به کاخ کرملین هشدار داده‌اند که پیش‌بینی هزینه‌های دفاع ی فعلی، می‌تواند کسری بودجه ٔ دولت را به‌صورت خطرناکی تشدید کند.

این مقامات اظهار داشته‌اند که بدون اجرای اصلاحات ساختاری و بهبود بهره‌وری در بخش‌های مالی، توانایی دولت برای پوشش این کسری به‌سختی امکان‌پذیر است. آنها در همین راستا پیشنهادهای جدیدی برای کاهش مخارج نظامی مطرح کرده‌اند؛ اما این پیشنهادها با مخالفت‌های شدید برخی از مسئولان ارشد نظامی و همچنین خود رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، مواجه شده است.

رسانهٔ آمریکایی در ادامه اعلام کرد که اختلاف نظر بین دو جناح - یکی که به دنبال حفظ تعادل مالی و کاهش فشارهای مالی بر صندوق عمومی است و دیگری که بر ادامهٔ سرمایه‌گذاری در بخش دفاعی به‌عنوان ابزار اصلی تأمین امنیت ملی و ادامهٔ عملیات نظامی تأکید دارد - به وضوح نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای در روسیه تحت تاثیر رهبری شخصی پوتین قرار دارد. برخی افراد نزدیک به وزارت دفاع که هویتشان فاش نشده است، بیان کردند که حذف یا کاهش مخارج نظامی می‌تواند به‌سرعت به بهره‌وری صنایع مرتبط با ارتش ضربه بزند، چرا که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از اشتغال‌زایی و درآمدهای ملی به قراردادهای نظامی وابسته است.

در عوض، آن‌ها خواستار این بوده‌اند که مقامات مالی ابتدا به یافتن صرفه‌جویی در حوزه‌های غیرنظامی بپردازند تا فشار بر وجوه دفاعی کاهش یابد. طبق اطلاعاتی که از دو منبع نزدیک به نهادهای دولتی روسیه دریافت شد، وزارت دفاع نه تنها با ایدهٔ کاهش بودجه مخالفت می‌کند، بلکه درخواست افزایش بودجه را نیز مطرح کرده است.

این نهاد استدلال می‌کند که برای جبران کسری پیش‌بینی‌شدهٔ حدود سه ترلیون روبل (تقریباً ۳۶ میلیارد دلار) در سال جاری، نیاز به افزایش مخارج نظامی است. در بیاناتی به این رسانه، مقامات دفاعی تأکید کردند که پوتین از فشارهای مالی موجود آگاه بوده و تصمیم‌گیری‌های کلان بودجه‌ای بدون تایید او صورت نمی‌گیرد. به همین دلیل، هرگونه تغییر در سطوح هزینهٔ نظامی به‌طور کامل به تصمیمات وی وابسته است.

این وضعیت نشان می‌دهد که تعارض میان نیازهای مالی و اهداف استراتژیک نظامی در روسیه به‌عنوان یک چالش اساسی برای دولت در سال‌های آینده باقی مانده است





