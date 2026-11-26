گزارش دقیق از تعویض داور مسابقه گل‌گهر و الجزیره، انتقادات مالک تراکتور به سفرهای آسیایی و حکم کمیسیون مالی منچسترسیتی.

روزنامه معتبر ایتالیایی کوریره دلو اسپورت در گزارشی تحلیلی، به بررسی رفتارهای غیرمعمول و جنجالی حنا حطاب، داور سوری مسابقه بین تیم‌های الجزیره امارات و گل‌گهر سیرجان در لیگ قهرمانان آسیا ۲ پرداخته است. این رسانه با برجسته کردن لحظات حساس بین دو نیمه، به تعویض ناگهانی داور پس از انتشار اتهامات مستی نسبت به او اشاره کرده و واکنش‌های بعدی طرفین را بازتاب داده است.

تحلیل رفتار داور سوری در میانه بازی

کوریره دلو اسپورت با تکیه بر جزئیات مسابقه، گزارش داده است که حنا حطاب در یکی از صحنه‌های نیمه نخست، تصمیمی غریب اتخاذ کرد و به اشتباه دروازه‌بان تیم الجزیره را که ده‌ها متر با محل خطا فاصله داشت، با کارت زرد جریمه نمود. این حکم نادر که با مشورت داور چهارم لغو شد، نقطه عطفی در روند داوری بود که سپس به بحران بزرگی دامن زد. پس از اعتراض باشگاه گل‌گهر و مطرح شدن اتهام مستی داور، حطاب در آغاز نیمه دوم دیگر به زمین بازنگشت و داور چهارم جایگزین او شد.

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واکنش داوطلبان و تهدیدات حقوقی حنا حطاب

کنفدراسیون فوتبال آسیا بلافاصله پس از این رویدادها، تحقیقات رسمی را برای بررسی وضعیت سلامت جسمی و روانی داور در جریان مسابقه آغاز کرده است. اگرچه اتهام مستی حطاب هنوز به صورت رسمی تایید نشده و علت دقیق سردرگمی او مشخص نیست، اما داور سوری واکنشی تند نشان داد. او در پیامی در صفحه شخصی خود، با بیان اینکه زندگی شخصی و خانوادگی افراد ارتباطی به دیگران ندارد، منتقدان را به پیگیری قانونی تهدید کرد و اعلام نمود پیش از انتشار بیانیه رسمی فدراسیون فوتبال سوریه، منتظر موضع‌گیری نهایی خواهد ماند.

شرایط سخت تراکتور و پذیرش اشتباه زنوزی

در بخش دیگری از اخبار ورزشی، رضا زنوزی مالک باشگاه تراکتور با شفاف‌سازی کامل شرایط تیم، پذیرفت که انتخاب عمان به عنوان میزبان مسابقات لیگ نخبگان آسیا، اشتباه صددرصدی از سوی اوست. او توضیح داد که بازیکنان در مدت سه روز حدود ۴۰ ساعت را صرف سفر و جابه‌جایی کردند و این خستگی مفرط بر عملکرد تیم تاثیر منفی گذاشته است. زنوزی با اعلام اینکه خود را مقصر اصلی می‌داند، از هواداران خواست تا شرایط سخت سفرهای آسیایی را در نظر بگیرند.

تهدید ارجاع پرونده تراکتور به فیفا و CAS

مالک باشگاه تراکتور ضمن حمایت از کادر فنی و بازیکنان و برنامه‌ریزی برای تقویت تیم در نیم‌فصل، از پیگیری جدی اتفاقات دیدار با ملوان در انزلی خبر داد. او اعلام کرد که پرونده به کمیته استیناف ارجاع شده و در صورت عدم رسیدگی به نتیجه مطلوب، موضوع به فیفا و دیوان داوری ورزش (CAS) ارجاع خواهد شد. همچنین زنوزی از تهیه گزارش جامع درباره اتفاقات ده مسابقه در شهرهای مختلف و ارسال شکایت به کمیته اخلاق برای بررسی کوتاهی داوران و ناظران خبر داد.

محکومیت مالی منچسترسیتی و هشدارهای نظارتی

در خبرهای بین‌المللی، کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس منچسترسیتی را به نقض قوانین مالی در طول نه فصل محکوم کرده است. بر اساس این حکم، شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی متعلق به شیخ منصور، معاون رییس‌جمهوری امارات، با استفاده از توافق‌های صوری، زیان‌هایی به ارزش ۹۰۰ میلیون پوند را پنهان کرده است. ریچارد کوگان در جلسه پارلمان بریتانیا تاکید کرد که بزرگی باشگاه و نام آن نمی‌تواند مانع اجرای قانون شود و شواهد و الزامات قانونی معیار نهایی تصمیم‌گیری هستند.