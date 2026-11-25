هیات وزیران اقلیم کردستان عراق با اعتراض به دستورهای بغداد درباره نفت و مرزها، خواستار اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی شد و اختلافات را زبانی نظامی خواند.

هیات وزیران اقلیم کردستان عراق در چهارشنبه چهارم آذر ماه، با صدور بیانیه‌ای رسمی، شدیداً به دستورهای جدید دولت فدرال بغداد در مورد مدیریت میادین نفتی و کنترل گذرگاه‌های مرزی اعتراض کرد. این هیات در نشستی به ریاست مسرور بارزانی ، نخست‌وزیر اقلیم، خواستار اجرای فوری ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق شد تا وضعیت مناطق مورد مناقشه از جمله کرکوک مشخص گردد.

اعمال تحریم نفتی و توقف صادرات

دستور دولت فدرال عراق که از طریق سازمان گذرگاه‌های مرزی و وزارت نفت ابلاغ شد، صدور مجوز صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی را منوط به تایید بغداد کرد. این اقدام با واکنش تند اربیل مواجه شد و مسرور بارزانی بیانیه سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق را ناقض اختیارات اقلیم و نشانه تلاش برای تمرکز قدرت دانست.

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تأثیر بر درآمد نفتی و بودجه کردستان

این اختلافات پیش‌تر باعث توقف صادرات نفت از مسیر ترکیه بیش از دو سال شد که منجر به توقف انتقال روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت گردید. عراق بیش از ۹۰ درصد درآمد دولت خود را از فروش نفت خام تأمین می‌کند و اقلیم کردستان نیز برای پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی به انتقال بودجه از سوی دولت فدرال وابسته است.

درخواست بازسازی نهادهای قضایی و سیاسی

اربیل ضمن رد زبان تهدیدآمیز بغداد، خواستار تشکیل مجلس اتحاد عراق و بازتشکیل دیوان عالی فدرال شد تا ترکیب آن بازتاب‌دهنده گروه‌های مختلف باشد. این تحولات پس از آن رخ داد که نیروهای دولت فدرال در مهر سال ۱۳۹۶ کنترل کرکوک و برخی مناطق دیگر را از نیروهای کرد پس گرفتند و اختلافات بر سر اختیارات فدرال شدت یافت.

کمپین دیجیتال ایران علیه استرالیا و آمریکا

همزمان، گزارش ای‌بی‌سی در چهارشنبه چهارم آذر نشان داد که عوامل ایرانی با استفاده از هوش مصنوعی و چت‌جی‌پی‌تی از داخل ایران، برای هفت خبرنگار جعلی غربی هویت‌سازی کرده‌اند. این کمپین با هدف القای شکاف میان آمریکا و متحدانش، نزدیک به ۱۰۰ مقاله انتقادی درباره جنگ آمریکا و ایران را به رسانه‌های آنلاین ارائه کرد.

هدف‌گیری سیاست خارجی استرالیا

خبرنگار جعلی با نام آلیس جانسون در وب‌سایت‌هایی نظیر میدل ایست مانیتور و ژئوپلیتیکال مانیتور، با تمرکز بر ۲۲ هزار بازدید استرالیایی، تلاش کرد نشان دهد استرالیا و آمریکا اختلاف نظر دارند. پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، چهارم آذر در پارلمان فدرال از این کارزار به‌عنوان نمونه‌ای از سوءاستفاده خارجی از فناوری یاد خواهد کرد.