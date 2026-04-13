در بحبوحه تداوم اعتراضات و تنشهای منطقهای، اپوزیسیون ایرانی در تلاش برای ایجاد اتحاد و تعیین آینده ایران است. این گزارش به بررسی دیدگاههای مختلف در مورد راههای پیش رو، نقش قدرتهای جهانی و چالشهای پیش روی اپوزیسیون میپردازد. از تظاهرات در برلین تا تحلیل مسائل مربوط به آتشبس، محاصره دریایی و امکان تعامل با جمهوری اسلامی، این گزارش تصویری جامع از وضعیت فعلی و آینده احتمالی ایران ارائه میدهد.
تظاهرات گسترده ایرانیان خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی و در همبستگی با اعتراضات داخل در برلین پایتخت آلمان برگزار شد. این تظاهرات در شرایطی صورت میگیرد که آتشبس دو هفتهای دونالد ترامپ بعد از جنگ ۳۹ روزه ائتلاف آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در آستانه پایان یافتن است. جمهوری اسلامی که برای بقا و تداوم حیات ۴۷ ساله خود تلاش میکند، از هیچ اقدامی برای حفظ موجودیت خود ابایی ندارد. مذاکرات با آنچه'باقیمانده از جمهوری اسلامی ' خوانده میشود نیز بدون نتیجه پایان یافته است. گروههای مختلف اپوزیسیون ایران ی، از گروههای اتنیک تا جمهوریخواهان و پادشاهیخواهان، در حال بهروزرسانی مواضع خود هستند، اما تا کنون موفق به ایجاد نوعی همگرایی ملی و فراگیر نشدهاند.
سعید بشیرتاش، مسئول 'جبهه ۷ آبان' که به سیاستهای شاهزاده رضا پهلوی نزدیک است، در مصاحبه با دویچه وله تاکید کرد که جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال گذشته در منطقه به 'ترویج تروریسم، ایجاد نیروهای نیابتی، راهاندازی جنگها و تهدید و حمله به کشورهای همسایه' پرداخته و 'عامل اصلی ناامنی در منطقه' شناخته میشود. او معتقد است تلاشهای جهانی برای تعامل با این حکومت ناموفق بوده و بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدهاند که با وجود این نظام، صلح و ثبات در منطقه برقرار نخواهد شد. بشیرتاش همچنین به شکاف عمیق میان مردم و حکومت در داخل کشور اشاره کرد و اعتراضات سالهای ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸، جنبش 'زن، زندگی، آزادی' در ۱۴۰۱ و 'انقلاب ملی' دیماه ۱۴۰۴ را نشاندهنده خواست مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی دانست. وی تاکید کرد که پس از وقایع دیماه، امکان هرگونه تعامل میان مردم و حکومت کاملا از بین رفته است.
بشیرتاش با اشاره به بروز دو جنگ ۱۲ روزه و ۳۹ روزه بیان کرد که 'کشورهای آزاد از جمله آمریکا و اسرائیل باید از مردم ایران حمایت کنند، هرچند نقش اصلی در تغییر بر عهده خود مردم است و این هدف از طریق حملات هوایی محقق نخواهد شد'. او همچنین تاکید کرد که آمریکا به دنبال تغییر رژیم نیست و مردم ایران خود باید این کار را بکنند. با وجود این اظهارات، اپوزیسیون همچنان دچار تفرقه است. بشیرتاش معتقد است که نیروهای مخالف میتوانند حول چهار اصل 'تمامیت ارضی، سکولاریسم، دموکراسی و حقوق بشر و حق تعیین نوع نظام توسط مردم که از سوی شاهزاده رضا پهلوی مطرح شده گرد هم آیند' و این همگرایی میتواند امید بیشتری ایجاد کند. او درباره سیاست آمریکا نیز گفت که این کشور همواره اعلام کرده بهدنبال تغییر مستقیم نظام نیست، اما از اقدام مردم ایران استقبال میکند.
در پاسخ به این پرسش که اقدام عملی در چنین شرایطی چیست، بشیرتاش گفت: «رهبری این انقلاب مشخص شده و مردم ایران آن را در خیابانها صدا زدهاند.» او بر گسترش هرچه بیشتر تشکیلات تاکید کرد تا شرایطی فراهم شود که هنگام حضور مردم در خیابانها، یک 'بازوی حمایتی' برای پشتیبانی از آنها وجود داشته باشد. حسن شریعتمداری، سیاستمدار جمهوریخواه فدرالیست نیز در پاسخ به دویچه وله درباره موضع جمهوریخواهان پس از شکست مذاکرات اسلامآباد اظهار داشت که 'در میان جمهوریخواهان وحدت نظری وجود ندارد و فضا بسیار مبهم است'. او با بیان دیدگاه شخصی خود گفت که فاصله میان جمهوری اسلامی و آمریکا زیاد است و این وضعیت یا به تمدید آتشبس و مذاکرات پنهان و بیحاصل میانجامد یا به یک جنگ تمامعیار؛ و در هر دو حالت ملت ایران بازنده اصلی خواهد بود.
شریعتمداری با اشاره به 'لجبازی جمهوری اسلامی در برابر آمریکا' و همچنین 'زیادهخواهیها و تهدیدهای دونالد ترامپ' گفت که مشخص نیست اقداماتی مانند محاصره دریایی چه پیامدهایی خواهد داشت و آیا به صلح منجر میشود یا دامنه درگیری را به کل منطقه و حتی فراتر از آن گسترش میدهد. شریعتمداری در پاسخ به این پرسش که اقدام عملی جمهوریخواهان چیست، گفت که نیروهای جهانی باید ملت ایران را جدی بگیرند، به آنها عاملیت بدهند و با اپوزیسیون جمهوریخواه ارتباط برقرار کنند. او افزود که در مذاکرات باید موضوعاتی مانند آزادی زندانیان سیاسی، توقف اعدامها و رعایت حقوق بشر لحاظ شود. شریعتمداری تاکید کرد که اپوزیسیون باید یک آلترناتیو قدرت ایجاد کند و با برقراری ارتباط و جلب اعتماد مردم، عاملیت خود را تثبیت کند.
این سیاستمدار جمهوریخواه فدرالیست در خصوص امکان همکاری با پادشاهیخواهان نیز گفت که 'آنان اساسا رویکردی مبتنی بر همکاری ندارند و بر پذیرش رهبری رضا پهلوی تاکید میکنند، نه تعامل برابر با دیگر نیروها'. شریعتمداری تصریح کرد که سناریوهای مختلفی ممکن است رخ دهد، اما آنچه مورد نظر اوست، تاکید بر صلح، تقویت نقش مردم و جامعه مدنی و شکلگیری یک آلترناتیو دموکراتیک، سکولار، جمهوریخواه و فدرال است. در تحولی دیگر، آمریکا در واکنش به عدم بازگشایی تنگه هرمز، دست به محاصره دریایی این آبراه بینالمللی زد. فرمانده ارتش بریتانیا نیز هشدار داده است که کل جامعه باید برای گذار به وضعیت جنگی آماده شود و صدراعظم آلمان از تمایل دولت خود برای مذاکرات مستقیم با تهران پس از توافق آتشبس خبر داده است.
