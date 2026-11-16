صدها هزار نفر در پراگ علیه برنامه دولت آندری بابیش برای واگذاری بودجه رسانه‌های عمومی جمهوری چک به دولت تظاهرات کردند و نگرانی از وابستگی رسانه‌ها افزایش یافت.

صدها هزار نفر در پراگ، پایتخت جمهوری چک ، روز یک‌شنبه ۲۴ آبان‌ماه در اعتراض به سیاست دولت آندری بابیش در قبال رسانه‌های عمومی این کشور به خیابان‌ها آمدند. سازمان مردم‌نهاد 'یک میلیون لحظه برای دموکراسی' که برگزارکننده این تجمع بود، اعلام کرد بین ۳۵۰ تا ۴۵۰ هزار نفر به فراخوان آن پاسخ داده‌اند.

در همان روز، خبرهای مهمی از ایران، استونی و عراق نیز منتشر شد. این مطلب ضمن پوشش تظاهرات پراگ، مواضع مقام‌های ایرانی درباره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تصمیم استونی برای بستن مرز با روسیه و واکنش گروه کتائب حزب‌الله به اتهامات قاچاق نفت در عراق را نیز بررسی می‌کند.

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تجمع پراگ و طرح واگذاری بودجه رسانه‌های عمومی

دولت آندری بابیش، نخست‌وزیر دست‌راستی و میلیاردر جمهوری چک، قصد دارد تأمین بودجه رادیو و تلویزیون عمومی این کشور را به دولت بسپارد. معترضان معتقدند این اقدام به وابستگی رسانه‌ها به حکومت و از دست رفتن استقلال آن‌ها منجر می‌شود.

اعتراض به این برنامه ماه‌هاست ادامه دارد. در فروردین‌ماه سال جاری نیز ده‌ها هزار نفر در پراگ علیه سیاست‌های دولت بابیش تجمع کردند و یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های ضددولتی این کشور از سال ۲۰۱۹ به شمار رفت.

به گفته ناظران، حضور مردم در تجمع روز یک‌شنبه گذشته چنان گسترده بود که از سال ۱۹۸۹ و تظاهرات موسوم به انقلاب مخملی، چنین تجمعی در جمهوری چک سابقه نداشته است. پیش از آن، در روز سوم نوامبر، تمام کارکنان رادیو و تلویزیون چک یک اعتصاب یک‌روزه برگزار کردند که با همراهی هزاران دانشجو و دانش‌آموز در سراسر کشور روبه‌رو شد.

دولت بابیش چه می‌گوید و نهادهای اروپایی چه انتقادی دارند

دولت بابیش در پاسخ به انتقادهای گسترده تأکید کرده که اجرای این سیاست به استقلال رسانه‌ها و محتوا و شیوه پوشش خبری لطمه‌ای نمی‌زند. معترضان در چک این ادعا را آشکارا باور نکرده‌اند.

نخست‌وزیر بابیش هفته گذشته در مصاحبه‌ای گفت دولت قرار نیست رسانه‌ها را ملی کند و هیچ‌یک از اظهارات مردم درست نیست. او همچنین گفته رسانه‌ها تنها باید از هزینه‌های خود بکاهند.

اصلاحات پیشنهادی دولت چک برای رسانه‌ها توجه بین‌المللی به‌ویژه در اروپا را جلب کرده است. اتحادیه سخن‌پراکنی اروپا، فدراسیون روزنامه‌نگاران اروپا و گزارشگران بدون مرز تاکنون از این طرح انتقاد کرده‌اند.

دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران

کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران، روز یک‌شنبه ۲۴ آبان اعلام کرد تا پایان جنگ و انجام تعهدات آمریکا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای ایران دسترسی نخواهد داشت. این موضع دو روز پس از انتشار محتوای گزارش محرمانه آژانس مطرح شد.

در گزارش محرمانه آژانس هشدار داده شده که به دلیل همکاری نکردن ایران، این نهاد نمی‌تواند تأیید کند مواد هسته‌ای اعلام‌شده از فعالیت‌های صلح‌آمیز منحرف نشده است. غریب‌آبادی در گفت‌وگو با تلویزیون حکومتی ایران از مواضع رافائل گروسی، دبیرکل آژانس، انتقاد کرد.

در مقابل، آژانس بر ضرورت بازگشت بازرسان تأکید کرده و از تهران خواسته اقدامات فنی و تدریجی را برای فراهم کردن شرایط این بازگشت بررسی کند. آژانس از زمان جنگ ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴ و حملات اسرائیل و آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران به تأسیسات اصلی غنی‌سازی دسترسی نداشته است.

بستن مرز استونی و برکناری مقام‌های عراقی

مارگوس تساخنا، وزیر امور خارجه استونی، اعلام کرد این کشور از اول دسامبر تمام گذرگاه‌های مرزی با روسیه را می‌بندد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که به گفته مقامات، تلاش برای ایجاد حریق در یک کارخانه تولید پهپاد، که به دستور سازمان اطلاعات نظامی روسیه انجام شده بود، خنثی شد.

کریستن میشال، نخست‌وزیر استونی، گفت روسیه دستور تلاش برای خرابکاری در شرکت دفاعی تریود سیستمز را در شب شنبه صادر کرده بود. آستریداسی، دادستان ارشد استونی، اعلام کرد هشت نفر ساکن لتونی بازداشت شده‌اند.

در عراق، گروه کتائب حزب‌الله که مورد حمایت ایران است، روز یک‌شنبه ۲۴ آبان اتهام مقام‌های عراقی درباره قاچاق نفت را رد کرد. این گروه مدعی شد دفتر نخست‌وزیری عراق در حال ساختن دروغ است و تحت فشار بزرگ‌ترین عملیات باج‌گیری برای کنار گذاشتن سلاح‌هایش قرار دارد.

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، پس از تحقیقات درباره این اتهامات ۹ مقام دولتی را برکنار کرد. دولت عراق گفت کمیته تحقیق در منطقه جرف‌الصخر در جنوب بغداد، که یکی از پایگاه‌های اصلی کتائب حزب‌الله است، به تخلفاتی در زمینه قاچاق نفت پی برده و دستور داده افراد دخیل در این پرونده، که نام آن‌ها اعلام نشده، به دستگاه قضایی معرفی شوند.