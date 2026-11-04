راهپیمایی چهل و هفتمین سالگرد تسخیر لانه جاسوسی در تهران با حضور گسترده مردم برگزار شد و رسانه‌های غربی آن را همزمان با شکست ترامپ در انتخابات کنگره تحلیل کردند.

در روز چهارشنبه مصادف با سیزدهم آبان ماه، شهر تهران میزبان راهپیمایی گسترده‌ای بود که به مناسبت سالروز تسخیر سفارت ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۷۹ و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی برگزار شد. اقشار مختلف جامعه ایران به ویژه دانش‌آموزان در این مراسم شرکت کردند و با حضور پررنگ خود توجه رسانه‌های انگلیسی‌زبان را به خود جلب نمودند.

جزئیات مسیر راهپیمایی و شعارها

خبرگزاری رویترز در گزارش خود اعلام کرد که تظاهرکنندگان در مرکز تهران به سمت ساختمان سفارت سابق آمریکا حرکت کردند. این تجمع از میدان فلسطین آغاز شد و در خیابان طالقانی به سمت مکانی ادامه یافت که اکنون به عنوان موزه لانه جاسوسی شناخته می‌شود. شرکت‌کنندگان در این مسیر پرچم‌های ایران و فلسصلح و همچنین بنرهای حزب‌الله را حمل می‌کردند و علیه ایالات متحده و اسرائیل شعار سر می‌دادند.

Also read صدور حکم اعدام برای امیرحسین موسوی و حمله سایبری به بانک خون فرانسه

پوشش تصویری رهبر انقلاب توسط ABC

شبکه تلویزیونی آمریکایی ای‌بی‌سی نیوز نیز تصاویری از این رویداد را منتشر کرد که تمرکز اصلی آن بر حضور حضرت آیت‌الله مجتی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی بود. این شبکه علاوه بر تصویر رهبر جمهوری اسلامی، مضامین ضد استکباری دیگری مانند شعار مرگ بر آمریکا و جمله مبارزه با استکبار تعطیل‌پذیر نیست را برجسته ساخت و نشان داد که چگونه مردم پایتخت این تاریخ مهم را گرامی داشتند.

تحلیل CNN از تقابل سیاسی ایران و آمریکا

شبکه سی‌ان‌ان در تحلیلی سیاسی، همزمانی برگزاری راهپیمایی بزرگ یوم‌الله ۱۳ آبان را با شکست فاجعه‌بار حزب دونالد ترامپ در انتخابات میاندوره‌ای کنگره ایالات متحده مورد بررسی قرار داد. این رسانه نوشت که هزاران نفر در سراسر ایران برای گرامیداشت چهل و هفتمین سالگرد تصرف سفارت آمریکا به خیابان‌ها آمدند، زمانی که دموکرات‌ها کنترل هر دو مجلس کنگره آمریکا را به دست گرفتند.

واکنش محمدباقر قالیباف به نتایج انتخابات آمریکا

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، با استقبال از نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای در آمریکا اظهار داشت که رأی‌دهندگان آمریکایی پیام نه به جنگ را مخابره کرده‌اند. این دیدگاه نشان‌دهنده تفسیر مقامات ایرانی از تغییر موازنه قدرت در واشنگتن و تأثیر آن بر فضای سیاسی منطقه و جهان است.

آتش زدن پرچم‌ها و نمایش مجسمه‌ها

رسانه‌های اسرائیلی و کانادایی نیز جزئیات صحنه‌های خشم‌آلود راهپیمایی را بازتاب دادند. تایمز آو اسرائیل به آتش کشیدن پرچم این رژیم اشاره کرد و گزارش داد که برخی معترضان پلاکاردهایی با شعار ترامپ را خواهیم کشت حمل می‌کردند. شبکه سی‌بی‌سی کانادا نیز گزارش داد که مجسمه‌هایی از دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به همراه کاریکاتورهایی از آنها به نمایش گذاشته شده بود که در یکی از تصاویر، ترامپ به شکل سگی درنده و نتانیاهو به عنوان صاحب قلاده نشان داده شده بود.