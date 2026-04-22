تحولات اخیر در ایران و منطقه، شامل تضعیف توان سرکوب‌گرایانه جمهوری اسلامی، تلاش‌های بین‌المللی برای بازگشایی تنگه هرمز و نگرانی‌ها در مورد فروپاشی اقتصادی ایران.

روح‌الله لک علی‌آبادی، سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، با اعلام آمادگی کامل جمهوری اسلامی برای حضور در جام جهانی، تاکید کرد که همه مقدمات لازم برای این رویداد مهم فراهم شده است.

این در حالی است که تحولات اخیر و به‌ویژه کارزار نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل، تاثیرات قابل توجهی بر ساختار قدرت و توانایی‌های سرکوب‌گرایانه جمهوری اسلامی داشته است. تحلیلگران معتقدند این حملات، تضعیف بی‌سابقه‌ای در ماشین سرکوب این کشور ایجاد کرده است. این تضعیف در تمامی سطوح، از بالاترین رده‌های رهبری و فرماندهی نهادهای امنیتی و نظامی گرفته تا نیروهای عملیاتی در سطح میدانی مانند کلانتری‌ها و پایگاه‌های بسیج، به وضوح قابل مشاهده است.

کاهش کارایی و اثربخشی این نهادها، نگرانی‌های جدی در مورد ثبات داخلی و توانایی جمهوری اسلامی برای حفظ نظم و کنترل بر جامعه ایجاد کرده است. در عرصه بین‌المللی، دولت بریتانیا اعلام کرده است که در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه، میزبان گردهمایی نمایندگان نظامی بیش از ۳۰ کشور در لندن خواهد بود. هدف از این نشست، بحث و برنامه‌ریزی برای تدوین یک ماموریت بین‌المللی با هدف بازگشایی تنگه هرمز و تضمین امنیت کشتیرانی در این آبراه استراتژیک است.

این اقدام، واکنشی به تهدیدات مکرر جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز و ایجاد اختلال در تجارت جهانی محسوب می‌شود. همزمان، منابع دیپلماتیک ترکیه خبر داده‌اند که هاکان فیدان، وزیر امور خارجه این کشور، در هفته جاری عازم لندن خواهد شد تا در مورد تحولات اخیر در ایران و اوکراین با مقامات بریتانیایی گفتگو کند. این سفر، نشان‌دهنده تلاش‌های ترکیه برای ایفای نقش میانجی‌گرانه در بحران‌های منطقه‌ای و کاهش تنش‌ها است.

در همین راستا، اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهوری اسرائیل، در دیدار با گروهی از دیپلمات‌های خارجی، بر آمادگی کشورش برای همکاری با کشورهای منطقه به منظور ساختن آینده‌ای امن‌تر و بهتر تاکید کرد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که روزی بتواند به بیروت سفر کرده و با مردم لبنان پس از برقراری صلح دیدار کند. این اظهارات، نشان‌دهنده تغییر رویکرد اسرائیل و تمایل آن به برقراری روابط عادی با کشورهای عربی و ایجاد یک جبهه متحد در برابر تهدیدات مشترک است.

گزارش‌های منتشر شده توسط پایگاه خبری بلومبرگ، به بررسی پیامدهای حملات اخیر در بافت متراکم شهری تهران پرداخته است. این گزارش‌ها، بر استفاده جمهوری اسلامی از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی در مناطق مسکونی تاکید می‌کند، که این امر، تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی را دشوار و خطرناک می‌کند.

بر اساس تحلیل‌های بلومبرگ، در مجموع ۲۸۱۶ ساختمان در تهران در جریان درگیری‌ها هدف قرار گرفته‌اند که از این تعداد، ۳۲ درصد نظامی، ۲۵ درصد صنعتی، ۲۱ درصد غیرنظامی، ۱۹ درصد تجاری و ۲ درصد دولتی بوده‌اند. این آمار، نشان‌دهنده خسارات گسترده به زیرساخت‌های شهری و تلفات احتمالی غیرنظامیان است. در حوزه اقتصادی، پس از حملات اخیر به مراکز پتروشیمی ایران، کشور با کمبود شدید برخی محصولات کلیدی این بخش مواجه شده است.

تحلیلگران ایران‌اینترنشنال، با بررسی پیام ترامپ در خصوص تمدید آتش‌بس، احتمال می‌دهند که سپاه پاسداران با مبهم نشان دادن وضعیت حاکمیت، به دنبال تامین منافع خود باشد. در نشست عمومی ایران‌اینترنشنال در واشینگتن، کارشناسان هشدار دادند که اقتصاد ایران، تحت فشار هم‌زمان جنگ، تحریم‌ها، محاصره آمریکا و اختلال‌آفرینی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، احتمالا سریع‌تر از اقتصاد آمریکا یا جهان، از هم خواهد پاشید.

میعاد ملکی، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، تاکید کرد که جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته، بارها تهدید به بستن تنگه هرمز کرده است، اما هرگز برای مواجهه با پیامدهای احتمالی این اقدام، مانند محاصره دریایی، آماده‌سازی اقتصادی نکرده است. در نهایت، شبکه العربیه از تماس فرمانده ارتش پاکستان با مقامات جمهوری اسلامی درباره مذاکرات با آمریکا خبر داده است که نشان‌دهنده تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها و یافتن راه حلی دیپلماتیک برای بحران‌های موجود است





ایران تنگه هرمز آمریکا اسرائیل تحریم‌ها اقتصاد سپاه پاسداران دیپلماسی

