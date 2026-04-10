تضعیف ساختار رهبری و نظامی جمهوری اسلامی در پی حملات آمریکا و اسرائیل

حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، ساختار رهبری، نظامی و اطلاعاتی این حکومت را با ضربات سنگین مواجه کرد و منجر به کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر ایران، و ده‌ها مقام ارشد نظامی و امنیتی شد. این حملات، علاوه بر بحران جانشینی، به تضعیف توان نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی و کاهش مشروعیت آن انجامید.

در پی حملات مشترک آمریکا و اسرائیل، ساختار رهبری و فرماندهی نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی با ضرباتی سنگین و غیرقابل جبران مواجه شده است. این حملات که به مدت چهل روز به طول انجامید، منجر به کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و ده‌ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و اطلاعاتی شد. سنگین‌ترین ضربه، کشته شدن علی خامنه‌ای در نهم اسفند ماه بود.

او نزدیک به سی و هفت سال با مشت آهنین بر ایران حکومت کرد و پس از مرگش، مجلس خبرگان مجتبی خامنه‌ای، فرزند وی، را به عنوان جانشین تعیین کرد که این اقدام، جمهوری اسلامی را به یک رژیم با رهبری موروثی تبدیل کرد. این تغییر، بحران جانشینی را که در سال‌های آخر رهبری علی خامنه‌ای شدت گرفته بود، تشدید کرد و مشروعیت جمهوری اسلامی را بیش از پیش زیر سوال برد. در همین مدت، مجتبی خامنه‌ای مجبور به نقض برخی از دستورات اولیه خود شد، از جمله دستور مسدود کردن تنگه هرمز که با پذیرش آتش‌بس دو هفته‌ای نقض شد. \از جمله مقامات ارشد کشته شده در این حملات می‌توان به سه استراتژیست امنیتی و نظامی اشاره کرد: علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، علی شمخانی، دبیر شورای عالی دفاع، و محمد شیرازی، مشاور نظامی علی خامنه‌ای. هر سه نفر در سرکوب اعتراضات مردمی نقش داشتند. علاوه بر این، ده‌ها فرمانده ارشد در نیروهای مسلح، به ویژه سپاه پاسداران، نیز کشته شدند. کشته شدن عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، و محمد باقری، رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح، در کمتر از ۹ ماه، نشان‌دهنده ضربه‌ای بی‌سابقه به ساختار نظامی جمهوری اسلامی است. همچنین، کشته شدن محمد پاکپور و حسین سلامی، دو فرمانده کل سپاه پاسداران، وضعیت را وخیم‌تر کرد. غلامرضا سلیمانی، فرمانده بسیج، و قاسم قریشی، جانشین وی، نیز از جمله کشته‌شدگان بودند که مسئولیت سرکوب اعتراضات را بر عهده داشتند. علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، که طراح و مجری بستن تنگه هرمز بود، نیز در میان کشته‌شدگان قرار دارد. عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع، و محسن دره‌باغی، معاون آماد و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح، که نقش کلیدی در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی داشتند، نیز از بین رفتند. سعید آقاجانی، فرمانده یگان پهپادی هوافضای سپاه، و اسماعیل دهقان از فرماندهان نیروی هوافضای سپاه نیز از جمله کشته شدگان هستند.\در بخش اطلاعاتی، ضربات سنگینی به ساختار اطلاعاتی جمهوری اسلامی وارد شد. اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، و اکبر غفاری، قائم مقام این وزارتخانه، همراه با مجید خادمی، فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، و غلامرضا رضائیان، رئیس سازمان اطلاعات فراجا، همگی در سرکوب مردم نقش داشتند و کشته شدند. صالح اسدی، رئیس اطلاعات قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، و یزدان میرصفری (معروف به سردار اصغر باقری)، فرمانده یگان ۸۴۰ نیروی قدس سپاه پاسداران، نیز کشته شدند. یگان ۸۴۰ مسئول ترورهای خارج از کشور بود. در جریان این حملات، علاوه بر نابودی پدافند هوایی و بخشی از نیروی دریایی، عمده ذخایر موشکی سپاه هدف قرار گرفت و ده‌ها زیرساخت نظامی و موشکی تخریب شد. این حملات نشان‌دهنده یک شکست اطلاعاتی بزرگ برای جمهوری اسلامی است و به تضعیف ماشین سرکوب این حکومت منجر شده است





VOA Farsi صدای آمریکا / 🏆 17. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines