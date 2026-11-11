گزارش کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل از تشدید اختلافات میان بنیامین نتانیاهو و ایال زامیر بر سر استراتژی نظامی علیه ایران و هشدار درباره درگیری بدون حمایت آمریکا.

بر اساس گزارش منتشر شده توسط کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی ، تنش‌ها و اختلافات عمیق میان بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر این رژیم، و ایال زامیر ، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل ، مجدداً به اوج رسیده است. محور اصلی این جدال داخلی، بررسی گزینه‌های پیش روی نیروهای نظامی اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران است که دیدگاه‌های کاملاً متفاوتی را میان دو مقام ارشد سیاسی و نظامی این کشور آشکار کرده است.

هشدار زامیر درباره عملیات نسنجیده

این شبکه خبری محلی گزارش داده است که ایال زامیر معتقد است طرح عملیاتی که بنیامین نتانیاهو قصد دارد آن را اجرا کند، فاقد میزان لازم احتیاط و دقت است. زامیر به صراحت هشدار داده است که اتخاذ چنین اقدامات تند و عجله‌آمیز می‌تواند در شرایطی که نیازمند دوراندیشی و برنامه‌ریزی دقیق است، منجر به کشیده شدن اوضاع به سمت یک رویارویی نظامی نسنجیده با ایران شود.

Also read سیاست دموکرات‌های آمریکا در برابر ایران: از کارتر تا اوباما

نگرانی از درگیری انفرادی اسرائیل

روزنامه معاریو در شماره خود روز دوشنبه فاش کرده بود که در محافل امنیتی و نظامی اسرائیل نگرانی شدیدی وجود دارد که این رژیم اشغالگر ممکن است در ماه‌های پیش رو ناچار شود به‌تنهایی و بدون حمایت مستقیم متحدان غربی‌اش با ایران درگیر شود. این وضعیت با بحران نیروی انسانی و چالش‌های بازسازی توان نظامی این رژیم پیچیده‌تر نیز شده است.

تأثیر انتخابات آمریکا بر تصمیمات نظامی

آوی اشکنازی، خبرنگار و تحلیلگر امور نظامی روزنامه معاریو، این نگرانی‌ها را به این احتمال مرتبط دانست که شاید دوره باقی‌مانده تا آغاز به کار کنگره جدید آمریکا بدون آنکه واشنگتن تصمیمی برای انجام حملات نظامی علیه ایران بگیرد، به پایان برسد. این گزارش در پی مأمور شدن گادی آیزنکوت، رهبر حزب یشار به تشکیل کابینه منتشر شده است.

عدم قطعیت در تشکیل دولت جدید اسرائیل

تاکنون مشخص نیست آیا دولت جدید تحت رهبری گادی آیزنکوت اساسا تشکیل خواهد شد یا خیر و در صورت تشکیل، چه زمانی این اتفاق رخ می‌دهد. پیش از انتخابات نیز بنیامین نتانیاهو به‌دنبال اقدام تازه علیه ایران بود و هر روز ترامپ را به ازسرگیری جنگ با ایران ترغیب می‌کرد که این فشارها منجر به مخالفت رئیس ستاد ارتش اسرائیل با حمله پیش از انتخابات گردید.