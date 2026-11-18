رافائل گروسی با انتقاد از عدم دسترسی به تأسیسات ایران خواستار بازرسی مجدد شد. مقامات ایرانی در پاسخ، مسئولیت اصلی را بر عهده حملات نظامی به زیرساخت‌های هسته‌ای می‌دانند و بازگشت به شرایط عادی را منوط به تغییر شرایط امنیتی می‌کنند.

نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در مقر این نهاد در شهر وین آغاز شد و پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر در کانون توجه نمایندگان ۳۵ کشور عضو قرار گرفت. در این نشست، رافائل گروسی مدیرکل آژانس با طرح ادعاهایی پیرامون وضعیت ذخایر اورانیوم و محدودیت‌های دسترسی بازرسان، خواستار فراهم‌شدن زمینه برای ازسرگیری فعالیت‌های راستی‌آزمایی شد.

ادعاهای مدیرکل آژانس درباره عدم دسترسی و ذخایر

گروسی در بیانیه آغازین خود مدعی شد که آژانس به‌استثنای نیروگاه هسته‌ای بوشهر، اطلاعاتی از ایران درباره وضعیت مواد و تأسیسات هسته‌ای اعلام‌شده دریافت نکرده و به این تأسیسات برای انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی میدانی دسترسی نداشته است. او افزود در چنین شرایطی، این نهاد قادر نبوده است مسئولیت‌های پادمانی خود را مطابق با موافقت‌نامه پادمان ان‌پی‌تی به‌طور کامل اجرا کند.

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مدیرکل آژانس با اشاره به قطع‌نامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام نیز اظهار کرد که امکان ارائه گزارش درباره اجرای مفاد این قطع‌نامه‌ها از سوی ایران را ندارد. بخش دیگری از اظهارات گروسی به موضوع ذخایر اورانیوم ایران اختصاص داشت و او مدعی شد نزدیک به ۱۸ ماه است که آژانس تداوم آگاهی خود را نسبت به موجودی‌های پیش‌تر اعلام‌شده اورانیوم با غنای پایین و اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد در تأسیسات هسته‌ای ایران که در حملات نظامی ژوئن ۲۰۲۵ هدف قرار گرفتند، از دست داده است.

گروسی تأکید کرد تا زمانی که ایران اطلاعات لازم درباره وضعیت مواد و تأسیسات هسته‌ای اعلام‌شده خود را ارائه نکند و دسترسی برای انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی میدانی فراهم نشود، آژانس نمی‌تواند به این نتیجه برسد که انحرافی در مواد هسته‌ای اعلام‌شده از فعالیت‌های صلح‌آمیز رخ نداده است.

واکنش تند تهران به درخواست‌های بازرسی مجدد

مقامات جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این ادعاها، تأکید دارند که نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که تأسیسات هسته‌ای کشور هدف حمله نظامی قرار گرفته‌اند و تهدیدها علیه زیرساخت‌ها و کارکنان هسته‌ای ادامه دارد، همکاری‌ها و دسترسی‌های آژانس بدون توجه به ملاحظات امنیتی ایران به وضعیت عادی بازگردد.

کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه با انتقاد از درخواست‌های گروسی برای دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت مدیرکل آژانس باید به این موضوع توجه کند که تأسیساتی که اکنون امکان دسترسی به آنها فراهم نیست، همان مراکزی هستند که آمریکا به آنها حمله کرده است. او با طرح این پرسش که هدف از درخواست دسترسی در شرایط فعلی چیست، تأکید کرد گروسی به‌جای تکرار درخواست‌های بازرسی، باید به مسئولیت‌های خود در قبال حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران توجه می‌کرد.

غریب‌آبادی تصریح کرد که آژانس کوچک‌ترین وظیفه خود را انجام نداده است و افزود تا زمانی که وضعیت موجود به‌صورت دائمی حل‌وفصل نشود، طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران نتواند دسترسی‌های آژانس را برقرار کند. معاون وزیر امور خارجه همچنین تأکید کرد حملات نظامی، امنیت و منافع ملی ایران را به مخاطره انداخته است و بازگشت به شرایط عادی همکاری با آژانس مستلزم پایان‌یافتن وضعیت جنگی، شکل‌گیری تفاهم دیپلماتیک و انجام تعهدات از سوی آمریکاست.

مسئولیت آژانس در قبال حملات و پیامدهای آن

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه پیش‌تر در واکنش به گزارش گروسی، با انتقاد از رویکرد آژانس تأکید کرده بود که مدیرکل این نهاد باید حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را به‌عنوان علت اصلی اختلال در فعالیت‌های پادمانی معرفی می‌کرد. بقایی با اشاره به اذعان آژانس به شرایط بی‌سابقه ناشی از حملات، تصریح کرد تا زمانی که شرایط کنونی ادامه داشته باشد، نمی‌توان انتظار تغییر در سطح همکاری‌های ایران و این نهاد را داشت.

نمایندگی دائم ایران در وین نیز با تأکید بر اینکه اجرای عادی پادمان‌ها در شرایط غیرعادی امکان‌پذیر نیست، از شورای حکام خواسته است به ریشه‌های وضعیت کنونی رسیدگی کند. تهران همچنین قطع‌نامه‌های سیاسی و جانبدارانه شورای حکام را عاملی در راستای تشدید فضای بی‌اعتمادی دانسته و بر این باور است که ارزیابی وضعیت بازرسی‌ها بدون پرداختن به ریشه‌های شکل‌گیری شرایط فعلی و مسئولیت آژانس در قبال حفاظت از تأسیسات هسته‌ای، تصویری ناقص از واقعیت ارائه می‌دهد.