تضاد راهبردی در کاخ سفید: دیپلماسی یا حملات جدید به ایران؟

گزارش اکسیوس از شکاف عمیق در تیم ترامپ بین طرفداران فشار اقتصادی و طرفداران حمله نظامی به ایران؛ تحلیل موقعیت‌های دیپلماتیک و هشدارهای منطقه‌ای.

وب‌سایت آمریکایی اکسیوس در گزارشی مفصل از شکاف‌های عمیق و اختلاف‌نظرهای شدید میان مشاوران ارشد دونالد ترامپ درباره سرنوشت آینده روابط با جمهوری اسلامی پرده برداشت. این اختلافات نشان‌دهنده دو راهبرد متضاد در کاخ سفید است که یکی بر حفظ فشارهای اقتصادی و دیگری بر درگیری نظامی متمرکز است. منابع آگاه اعلام کردند که جان رتکلیف ، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا همان سیا ، صراحتاً به ترامپ توصیه کرده است که وضعیت موجود را تحت عنوان "نه جنگ، نه توافق" حفظ کند. استراتژی رتکلیف بر این اصل استوار است که ادامه تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی می‌تواند تهران را مجبور به پذیرش امتیازات بیشتر در مذاکرات کند، بدون اینکه منجر به یک درگیری مستقیم نظامی شود.

تجزیه و تحلیل راهبردهای متضاد در تیم ترامپ

گزارش اکسیوس که بامداد سه‌شنبه ۱۲ آبان منتشر شد، نشان می‌دهد که تیم مشاوران ترامپ به شدت دوگانه عمل می‌کنند. از یک سو، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید، با جدیت دونالد ترامپ را به سمت مذاکره و دستیابی به یک توافق جدید با جمهوری اسلامی ترغیب می‌کنند. این دو مقام معتقدند که دور جدیدی از جنگ می‌تواند وضعیت را پیچیده‌تر کند و به نفع منافع آمریکا تمام نشود. در مقابل، پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، هم‌راستا با نظر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، خواهان ازسرگیری فوری حملات نظامی است. هگست و نتانیاهو باور دارند که اعتماد به جمهوری اسلامی برای پایبندی به هر نوع توافق، توهمی خطرناک است و تنها راه تضمین امنیت، پایان دادن به مسائل از راه نظامی می‌باشد.

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مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز در این میان هم‌سو با وزیر خزانه‌داری، اسکات بسنت، و جان رتکلیف عمل کرده است. این سه مقام هر سه به ترامپ توصیه کرده‌اند که فشار اقتصادی بر تهران را ادامه دهد، اما بدون اینکه جنگ را دوباره از سر بگیرد یا توافقی با جمهوری اسلامی امضا کند. رتکلیف در گفت‌وگوی مستقیم با ترامپ دو پیامد اصلی برای تداوم این فشارهای اقتصادی برشمرد: یا اینکه ادامه فشار، تهران را به عقب‌نشینی بیشتر و دادن امتیازات بیشتر وادار می‌کند، و یا اینکه این فشارها باعث ایجاد بی‌ثباتی شدید در داخل ایران خواهد شد که ممکن است منجر به شورش‌های مردمی گردد. سیا در این مورد اظهارنظر رسمی نکرد، اما منابع نزدیک به این گفت‌وگو از تأثیرگذاری این استدلال‌ها بر تصمیم‌گیری‌های فعلی خبر می‌دهند.

وضعیت دیپلماتیک، میانجی‌گری قطر و واکنش‌های منطقه‌ای

در موازات این اختلافات داخلی در واشینگتن، تحولات دیپلماتیک نیز با سرعت در حال شکل‌گیری است. رسانه‌های منطقه‌ای گزارش داده‌اند که میانجی‌های قطری پیش‌نویسی را تهیه کرده‌اند که بر اساس آن، تهران و واشینگتن طی سه روز اقداماتی برای اعتمادسازی انجام دهند تا زمینه برای ازسرگیری مذاکرات مستقیم فراهم شود. علی الثوادی، میانجی قطری، دوشنبه برای گفت‌وگو درباره این پیش‌نویس به تهران رفت و اکنون منتظر پاسخ نهایی دو طرف است. گزارش‌ها حاکی از آن است که یک هواپیمای قطری که حامل شماری از مقام‌های این کشور برای مذاکرات بود، بامداد سه‌شنبه ۱۲ آبان تهران را ترک کرد. خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از خروج این هواپیما خبر داد اما به نتایج رایزنی‌ها اشاره‌ای نکرد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه اعلام کرد که تهران شرایط و پیشنهاد خود را به میانجی‌ها ارائه داده است. او به صراحت ازسرگیری مذاکرات را به پذیرش شرایط جمهوری اسلامی توسط واشینگتن مشروط کرد، به ویژه تأکید بر بازگشایی تنگه هرمز. در مقابل، گستره نگرانی‌ها در منطقه خلیج فارس به شدت افزایش یافته است. وال‌استریت ژورنال دوشنبه ۱۱ آبان گزارش داد که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خود را برای احتمال حملات آمریکا و پاسخ‌های ایران به زیرساخت‌های غیرنظامی و اقتصادی آن‌ها آماده می‌کنند. قطر و امارات متحده عربی رزمایش‌های امنیتی در فرودگاه‌ها برگزار کرده‌اند و شماری از شرکت‌کنندگان در کنفرانس انرژی ابوظبی سفرهای خود را کوتاه کرده‌اند.

چالش‌های حقوقی در کالیفرنیا و هشدارهای نظامی

علاوه بر سیاست خارجی، یک درگیری حقوقی مهم نیز دیوان عالی آمریکا را درگیر کرده است. دیوان عالی دوشنبه ۱۱ آبان، تنها چند ساعت پس از دریافت درخواست اضطراری وزارت دادگستری آمریکا، آن را در حکمی یک‌جمله‌ای رد کرد. وزارت دادگستری در تلاش بود تا از مقامات ایالت کالیفرنیا و شهر لس‌آنجلس بخواهد که برگه‌های رای پستی افرادی را که در فهرستی از افراد فاقد تابعیت قرار داشتند، جدا نگه دارند. دولت ترامپ استدلال می‌کرد که آمیختن این آرا با سایر آرا، امکان تشخیص بعدی را غیرممکن می‌کند. مقامات کالیفرنیا در مقابل هشدار دادند که این روش شناسایی خطاپذیر است و می‌تواند شهروندان واجد شرایط را از حق رای محروم کند. دیوید کارتر، قاضی فدرال در لس‌آنجلس، پیش‌تر در ششم آبان نیز این درخواست را رد کرده بود.

نتانیاهو نیز در تاریخ ۹ آبان از ترامپ خواسته بود که حملات علیه جمهوری اسلامی را بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا از سر بگیرد. در مقابل، ونس اعلام کرده است که دونالد ترامپ عجله‌ای برای تصمیم‌گیری درباره ازسرگیری حملات ندارد و واشینگهن مهلت مشخصی تعیین نکرده است. وانس ادعا کرد که آمریکا جمهوری اسلامی را از نظر مالی فلج کرده و مردم ایران از این وضعیت خسته هستند. او بر این باور است که دستیابی به توافق مستلزم آن است که تهران تعهدی محکم و قابل راستی‌آزمایی برای عدم بازسازی برنامه هسته‌ای ارائه دهد. انور قرقاش، مشاور ارشد سیاست خارجی رییس امارات نیز در پایان هفته گذشته اعلام کرد که کشورش به موفقیت دیپلماسی امیدوار است، اما برای بدترین شرایط نیز آماده است.