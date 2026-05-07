بررسی تضاد میان مواضع رسمی چین در حمایت از پالایشگاه‌های خریدار نفت ایران و دستورات نهان برای توقف وام‌های بانکی جهت جلوگیری از تحریم‌های ثانویه ایالات متحده.

در فضای پیچیده روابط بین‌المللی و تقابل‌های اقتصادی میان قدرت‌های بزرگ، چین اکنون در وضعیتی متناقض قرار گرفته است. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که نهادهای نظارتی مالی در پکن به بزرگ‌ترین بانک‌های این کشور دستور داده‌اند تا در انتظار دریافت دستورالعمل‌های تکمیلی، اعطای وام‌های جدید به ارز یوآن را برای پنج پالایشگاه چین ی که تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارند، به طور کامل متوقف کنند.

این دستورالعمل صریح که شامل شرکت‌های بزرگی نظیر 'هنگلی پتروشیمی' می‌شود، در حالی صادر شده است که بانک‌ها به طور هم‌زمان توصیه شده‌اند وام‌های فعلی و موجود این شرکت‌ها را فعلا پس نگیرند تا از فروپاشی ناگهانی این واحدهای صنعتی جلوگیری شود. نکته قابل توجه در این میان، تضاد آشکار این اقدام با موضع رسمی وزارت بازرگانی چین است.

پیش از این در تاریخ دوم مه، این وزارتخانه با لحنی تند اعلام کرده بود که شرکت‌های چینی باید تحریم‌های آمریکا را نادیده بگیرند و فعالیت‌های تجاری خود را ادامه دهند. وزارت بازرگانی چین در بیانیه‌های رسمی خود تصریح کرده است که تحریم‌های اعمال شده توسط واشنگتن علیه شرکت‌های چینی که اقدام به خرید نفت از ایران کرده‌اند، به شکلی غیرمجاز و غیرقانونی، فعالیت‌های عادی اقتصادی و تجاری شرکت‌های چینی با کشورهای ثالث را محدود می‌کند.

از دیدگاه پکن، این اقدامات نه تنها ناقض حقوق بین‌الملل است، بلکه اصول بنیادینی را که روابط بین کشورهای مختلف را تنظیم می‌کند، زیر پا می‌گذارد. دولت چین همواره تاکید کرده است که با هرگونه تحریم یک‌جانبه‌ای که مجوز سازمان ملل را نداشته باشد و بر پایه قوانین بین‌المللی استوار نباشد، به شدت مخالفت می‌کند. اما در پشت این پرده از مخالفت‌های سیاسی و دیپلماتیک، یک واقعیت اقتصادی تلخ وجود دارد.

چین در حالی که در سطح سیاسی می‌کوشد چهره‌ای مقاوم در برابر فشارها نشان دهد، در سطح عملیاتی تلاش می‌کند تا نظام مالی و بانک‌های بزرگ خود را از خطر تحریم‌های ثانویه ایالات متحده دور نگه دارد. دسترسی به نظام دلاری جهانی برای بانک‌های چینی حیاتی است و هرگونه برخورد با تحریم‌های ثانویه می‌تواند ضربه مهلکی به جریان سرمایه و تجارت خارجی این کشور وارد کند.

تمرکز تحریم‌های آمریکا در این مرحله بر پنج پالایشگاه خاص است که متهم به خرید میلیاردها دلار نفت از ایران شده‌اند. در راس این فهرست، شرکت هنگلی پتروشیمی دالیان قرار دارد که به دلیل حجم بالای معاملات نفتی با ایران، هدف قرار گرفته است. علاوه بر هنگلی، چهار پالایشگاه دیگر که به عنوان پالایشگاه‌های 'تی‌پات' شناخته می‌شوند نیز در لیست سیاه واشنگتن قرار گرفته‌اند.

مقامات آمریکایی به طور مستقیم به بانک‌های چینی هشدار داده‌اند که هرگونه پشتیبانی مالی از این پالایشگاه‌ها یا تسهیل معاملات مرتبط با نفت ایران، می‌تواند منجر به حذف این بانک‌ها از سیستم مالی جهانی شود. این تحولات در زمانی رخ می‌دهد که جهان در انتظار دیدارهای حساس میان دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ در پکن است.

موضوع نفت ایران اکنون به یکی از محورهای اصلی تنش تبدیل شده و نشان می‌دهد که پکن در حال انجام یک بازی خطرناک است؛ جایی که می‌خواهد همزمان هم متحدان سیاسی خود را حفظ کند و هم از فروپاشی ارتباطات مالی با غرب جلوگیری نماید. از سوی دیگر، تنش‌های جاری در منطقه خاورمیانه و احتمال وقوع جنگ در ایران، بازار انرژی در سراسر آسیا را به شدت متلاطم کرده است.

افزایش قیمت نفت به دلیل نگرانی از بسته شدن تنگه هرمز، باعث شده است تا دولت‌های آسیایی برای مهار بحران، دست به اقدامات اضطراری بزنند. بازارهای بورس در شرق آسیا در واکنش به این ناپایداری‌ها با سقوط‌های شدیدی مواجه شده‌اند. اگرچه دونالد ترامپ این تلاطمات را پدیده‌ای کوتاه‌مدت توصیف کرده است، اما تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که هرگونه اختلال در جریان نفت از خلیج فارس می‌تواند منجر به یک شوک اقتصادی جهانی شود.

این وضعیت باعث شده است تا حتی کشورهای اروپایی نیز به شدت نگران شوند. برای نمونه، رئیس شورای مشاوران اقتصادی دولت آلمان هشدار داده است که بدترین پیامدهای احتمالی جنگ در ایران هنوز فرا نرسیده است و جهان باید برای افزایش شدید قیمت‌ها و بحران‌های انرژی در اثر بسته شدن تنگه هرمز آماده شود. در مجموع، استراتژی چین در مواجهه با فشار آمریکا، ترکیبی از ایستادگی نمادین و عقب‌نشینی عمل‌گرایانه است.

پکن می‌داند که در یک دنیای چندقطبی، نمی‌تواند به سادگی تسلیم خواسته‌های واشنگتن شود، اما در عین حال، وابستگی عمیق زیرساخت‌های مالی‌اش به دلار آمریکا، فضای مانور او را محدود می‌کند. دستور شفاهی نهادهای نظارتی مالی چین که پیش از تعطیلات اول ماه مه ابلاغ شد، گواه این مطلب است که در نهایت، منافع کلان سیستم بانکی بر منافع چند پالایشگاه نفتی پیشبرد.

این تضاد درونی میان وزارت بازرگانی و نهادهای مالی، نشان‌دهنده شکافی است که تحریم‌های اقتصادی آمریکا در بدنه تصمیم‌گیرنده چین ایجاد کرده است. اکنون چشم‌ها به نتایج دیدارهای دیپلماتیک دو کشور است تا مشخص شود آیا توافقی برای کاهش تنش‌ها صورت می‌گیرد یا اینکه فشارها بر زنجیره تامین نفت ایران و خریداران چینی آن افزایش خواهد یافت





