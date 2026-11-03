آلمان اتهام تأخیر در ذخیره گاز ایتالیا را رد کرد. جنگ‌ها قیمت انرژی را سه برابر کرد. اتحادیه اروپا به دنبال راهکاری برای حمایت مصرف‌کنندگان در برابر تورم و گرانی انرژی است.

دولت آلمان اتهام‌های واردشده از سوی ایتالیا مبنی بر تأخیر در تکمیل ذخیره‌سازی‌های گاز پیش از فصل سرما و کمک به افزایش شدید قیمت‌ها را به‌شدت رد کرد. این وزارتخانه اعلام نمود که اقدامات انجام‌شده برای کاهش هزینه‌های شرکت‌های واردکننده گاز، با هدف آماده‌سازی آن‌ها برای فرآیند خصوصی‌سازی صورت گرفته است.

تلاش اروپا برای مدیریت بحران انرژی

کشورهای اروپایی در تلاش هستند راهکاری را برای حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر افزایش هزینه‌های انرژی و تورم پیدا کنند. دلیل اصلی این نگرانی‌ها، جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و همچنین درگیری‌های نظامی میان روسیه و اوکراین است. این تنش‌های ژئوپلیتیکی سبب شده است قیمت نفت و گاز طبیعی افزایش شدید پیدا کند. قیمت‌های فعلی حدود سه برابر بیشتر از سطح پیش از آغاز جنگ علیه ایران در اواخر فوریه است.

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یک مقام ایتالیایی روز پنجشنبه هفتم آبان اعلام کرد که رُم صدها میلیون یورو برای پرکردن مخازن ذخیره‌سازی گاز خود پیش از زمستان هزینه کرده است. این اظهارات نشان‌دهنده نگرانی جدی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از تأمین نیازهای زمستانی خود است. در مقابل، تحلیل‌گران انرژی بر این باورند که آلمان هم‌زمان با تمرکز بر خصوصی‌سازی شرکت‌های انرژی خود، فرآیند پرکردن مخازن را به تعویق انداخته است.

رد اتهامات آلمان و استراتژی ذخیره‌سازی

یک تحلیلگر حوزه انرژی گفت که آلمان هم‌زمان با تمرکز بر خصوصی‌سازی شرکت‌های مهمی نظیر یونیپر و اس‌ئی‌اف‌ئی، دو شرکت فعال در فرآیند ذخیره‌سازی، پرکردن مخازن را به تعویق انداخته است. اما سخنگوی وزارت اقتصاد و انرژی آلمان این ادعا را بی‌اساس خواند. وی افزود که ادعای غفلت آلمان از پرکردن تأسیسات ذخیره‌سازی در جریان خصوصی‌سازی اس‌ئی‌اف‌ئی و یونیپر کاملاً رد می‌شود.

سخنگوی این وزارتخانه تصریح کرد که به شرکت اس‌ئی‌اف‌ئی دستور داده‌اند تا حد امکان گاز مورد نیاز را از خارج از اتحادیه اروپا تأمین کند. به گفته وی، این رویکرد منجر به این شده است که تأثیر کمبود عرضه بر بازار اروپا و قیمت‌های گاز به کمترین میزان ممکن رسیده است. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش برای بهینه‌سازی منابع در شرایط سخت اقتصادی است.

دسترسی به گزینه‌های جایگزین و یکپارچگی شبکه

سخنگوی وزارت اقتصاد و انرژی آلمان در ادامه بیان کرد که هرچند تأسیسات ذخیره‌سازی گاز از اهمیت زیادی برخوردارند، اما آلمان و اتحادیه اروپا به گزینه‌های جایگزین نیز دسترسی دارند. این گزینه‌ها شامل گاز طبیعی مایع‌شده و واردات از طریق خط لوله است. همچنین، کشورهای اروپایی به یک شبکه گازی بسیار یکپارچه و پیشرفته دسترسی دارند که می‌تواند در بحران‌ها به‌عنوان پشتیبان عمل کند.

این دیدگاه‌ها نشان‌دهنده تفاوت رویکرد میان آلمان و برخی همسایگان جنوبی اروپا در مدیریت منابع انرژی است. در حالی که ایتالیا بر تکمیل فیزیکی مخازن تأکید دارد، آلمان بر استراتژی‌های تأمین از منابع خارجی و کاهش هزینه‌های شرکت‌ها تمرکز می‌کند. این اختلاف نظرها در شرایطی رخ می‌دهد که فشار اقتصادی بر جیب مصرف‌کنندگان اروپایی به اوج خود رسیده است. نوسانات قیمت‌ها و تأمین پایدار گاز همچنان از دغدغه‌های اصلی دولت‌های اروپایی در ماه‌های پیش‌رو خواهد بود.