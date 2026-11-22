بررسی لایحه تمدید رایگان مترو و اتوبوس در شورای شهر تهران؛ برخی اعضا خواهان بازگشت کرایه از ششم آذر و برخی دیگر درخواست تمدید تا پایان سال را دارند.

در چهل و چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، بحث بر سر سرنوشت طرح رایگان شدن حمل و نقل عمومی به یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث تبدیل شد. در حالی که کمیسیون عمران و حمل و نقل این شورا پیشنهاد داده است که دریافت کرایه مترو و اتوبوس از ششم آذرماه از سر گرفته شود، جمعی از اعضای شورا و معاونین شهرداری بر ضرورت ادامه این خدمات به صورت رایگان تا پایان سال اصرار دارند.

پیشنهاد بازگشت به نرخ مصوب سال ۱۴۰۴

سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، موضع این کمیسیون را به وضوح بیان کرد و اعلام نمود که حمل و نقل عمومی باید تنها در روزهایی که شهر درگیر جنگ است، رایگان باشد. وی تأکید کرد که در سایر روزها، نرخ مصوب سال ۱۴۰۴ باید از شهروندان دریافت شود. تشکری هاشمی همچنین افزود که به شهرداری تهران فرصت داده شده است تا زیرساخت‌های لازم برای اجرای این تغییر را فراهم کند و این مهلت تا ششم آذرماه معتبر است.

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رئیس کمیسیون عمران همچنین خاطرنشان کرد که پس از تاریخ مذکور، شیوه قبلی و عادی دریافت کرایه از مترو و اتوبوس‌های تندرو اجرا خواهد شد. این پیشنهاد نشان‌دهنده تمایل بخشی از شورا به بازگشت به وضعیت پیش از جنگ و ایجاد تعادل مالی در بودجه حمل و نقل عمومی است.

موضع‌گیری اعضا برای تمدید دو ماهه یا پایان سال

در مقابل، میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای شهر، از کمیسیون برنامه و بودجه نام برد و پیشنهاد داد که مدت استفاده رایگان از حمل و نقل عمومی با تصویب شورا، دو ماه دیگر تمدید شود. مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت شورا، نیز با استناد به افزایش ترافیک در ماه‌های بهمن و اسفند و اوج آلودگی هوا در دی‌ماه، خواستار تداوم حمل و نقل عمومی رایگان تا پایان سال شد. وی معتقد بود که اجرای این طرح تأثیر مثبتی بر کاهش مصرف سوخت و افزایش تعداد مسافران مترو و اتوبوس داشته است.

احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت شورا، نیز با طرح این پرسش که چه تغییری در شرایط ایجاد شده که باید حمل و نقل عمومی از وضعیت رایگان خارج شود، بر نقش مرجع بالادستی تأکید کرد. وی افزود که شورای عالی امنیت ملی باید پایان شرایط جنگی و بازگشت به وضعیت عادی را اعلام کند. حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورای شهر، نیز پیشنهاد داد که بررسی این موضوع تا هفته آینده ادامه یابد تا با حضور رئیس شورا، جمع‌بندی نهایی انجام شود و از تصمیمات احساسی پرهیز گردد.

آمار ترافیک و سهم شهرداری در هزینه‌های حمل و نقل

محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، با دفاع از تداوم طرح رایگان شدن حمل و نقل عمومی، آمارهای قابل توجهی را ارائه داد. وی اظهار داشت که سهم شهرداری از هزینه‌های حمل و نقل عمومی در سال ۱۴۰۱ معادل ۹۳ درصد بود، اما در سال ۱۴۰۴ این رقم به ۹۷ درصد افزایش یافته است. هرمزی همچنین اشاره کرد که بر اساس الگوی پیش‌بینی‌شده، هزینه‌ها باید به صورت یک‌سوم از سوی دولت، یک‌سوم شهرداری و یک‌سوم شهروندان تأمین شود.

معاون شهردار تهران با ارائه آمار دقیق از تأثیر اجرای این طرح بر الگوی سفرها گفت که پیش از اجرای آن، میانگین مسافران خطوط بی‌آرتی روزانه ۷۲۰ هزار نفر بود، اما اکنون در شبکه اتوبوسرانی روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جابه‌جا می‌شوند. همچنین مسافرپذیری خطوط بی‌آرتی در مهرماه ۷۵ درصد افزایش یافته است. وی افزود که نوسازی اتوبوس‌ها، نظم در سرویس‌دهی و بهبود وضعیت تهویه از جمله دلایل افزایش استقبال شهروندان از ناوگان اتوبوسرانی بوده است.

کاهش مصرف سوخت و درخواست تمدید نهایی

محسن هرمزی همچنین از ثبت دو میلیون سفر روزانه در متروی تهران طی مهرماه و انجام ۵۳۲ میلیون سفر در هفت ماه ابتدایی سال خبر داد. وی تأکید کرد که در ۱۰ استانی که بالاترین رشد مصرف سوخت را داشته‌اند، تهران و کرمان تنها استان‌هایی بوده‌اند که روند مصرف سوخت در آنها نزولی بوده است. مصرف سوخت در تهران طی هفت ماه ابتدایی امسال ۴.۳ درصد کاهش یافته است.

علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر، نیز با اشاره به رضایت شهروندان از اجرای این طرح، خواستار تعیین تکلیف یک‌باره موضوع شد تا حمل و نقل عمومی تا پایان جنگ رایگان باقی بماند. سید احمد علوی، رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران، نیز در خاتمه تأکید کرد که در شرایطی که مردم با دغدغه‌های معیشتی مواجه‌اند، نباید نگرانی جدیدی به مسائل روزمره آنها اضافه کرد و از اعضای شورا درخواست کرد با تمدید خدمات رایگان حمل و نقل عمومی موافقت کنند.