تضاد امباپه و زیدان در آستانه بازی با ایتالیا

کیلیان امباپه پیش از دیدار حساس فرانسه و ایتالیا مصدوم شد. گزارش‌ها از تنش بین او و زیدان حکایت دارد. وضعیت جسمانی ستاره رئال مادرید برای لیگ ملت‌های اروپا نامشخص است.

کیلیان امباپه ، کاپیتان تیم ملی فوتبال فرانسه، تنها یک روز پیش از برگزاری دیدار حساس مقابل ایتالیا در مرحله گروهی لیگ ملت‌های اروپا، مجدداً دچار مصدومیت شده است. این اتفاق همزمان با انتشار اخباری درباره رابطه ناهماهنگ میان او و زین‌الدین زیدان ، سرمربی جدید تیم ملی فرانسه رخ داده است. روزنامه فرانسوی ل'اکوپ گزارش داده که هماهنگی بین این دو نفر از ابتدای همکاری چندان مطلوب نبوده و زیدان قصد دارد در روزهای آینده برای بهبود این ارتباط تلاش کند.

تحلیل اختلاف فنی امباپه و زیدان

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سطح صمیمیت و هماهنگی کیلیان امباپه با زین‌الدین زیدان به اندازه ارتباط نزدیک او با دیدیه دشان، سرمربی پیشین تیم ملی فرانسه، نیست. یکی از عوامل اصلی ایجاد این فاصله فنی، تصمیم زیدان در اردوی سپتامبر بوده است. سرمربی تیم ملی فرانسه در آن دوره تصمیم گرفت بهترین گلزن جام جهانی گذشته را از مرکز خط حمله به جناح چپ منتقل کند تا عثمان دمبله در پست مهاجم مرکزی بازی کند. این تغییر تاکتیکی ممکن است از نگاه امباپه به معنای کاهش جایگاه او در ترکیب تیم ملی تعبیر شود.

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وضعیت جسمانی ستاره رئال مادرید

کادر پزشکی تیم ملی فرانسه هنوز توضیح دقیقی درباره نوع و شدت آسیب‌دیدگی جدید کیلیان امباپه ارائه نداده است. مهاجم رئال مادرید که عنوان بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه را در اختیار دارد، پس از غیبت در سه مسابقه اخیر آبی‌پوشان به دلیل مصدومیت، بار دیگر به اردوی تیم ملی دعوت شده بود. آخرین حضور او در ترکیب فرانسه به دیدار ۲۵ سپتامبر مقابل ترکیه بازمی‌گردد که با پیروزی یک بر صفر شاگردان زیدان به پایان رسید و امباپه تک‌گل آن را به ثمر رساند.

چالش‌های زیدان پیش از بازی با ایتالیا

امباپه پس از گلزنی در دیدار مقابل ترکیه به دلیل احساس درد شدید در زانوی چپ ناچار به ترک زمین شد و سه دیدار بعدی تیم ملی را از دست داد. اکنون غیبت دوباره او در تمرینات گروهی، تنها یک روز پیش از مسابقه با ایتالیا، ابهام‌هایی درباره آمادگی این مهاجم برای حضور در ترکیب اصلی ایجاد کرده است. هنوز مشخص نیست که امباپه قادر به همراهی تیمش در این مسابقه خواهد بود یا نه. فرانسه در چهار دیدار گذشته خود در مرحله گروهی لیگ ملت‌های اروپا، سه پیروزی و یک تساوی کسب کرده و در صدر جدول گروه یک قرار گرفته است.

برنامه‌های آینده و انتظارات هواداران

شاگردان زیدان در دو مسابقه پایانی این مرحله، پنج‌شنبه در میلان مقابل ایتالیا و یکشنبه در بوردو برابر ترکیه به میدان خواهند رفت. در چنین شرایطی، زیدان علاوه بر تصمیم‌گیری درباره وضعیت جسمانی و حضور احتمالی امباپه در مسابقات پیش رو، با چالش مدیریت رابطه خود با کاپیتان تیم ملی نیز روبه‌رو است. این رسانه در گزارشی مدعی شده که رابطه بین سرمربی و کاپیتان هنوز به هماهنگی مورد انتظار نرسیده است. هواداران و کارشناسان منتظر اعلام نهایی فهرست بازیکنان برای بازی حساس مقابل ایتالیا هستند.