شینا انصاری از قرارگیری طرح اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح محیط‌بانان در نوبت بررسی صحن مجلس خبر داد و گفت تصویب این طرح حمایت‌های قضایی از نیروهای حفاظتی را تقویت می‌کند.

شینا انصاری ، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ، اعلام کرد که طرح اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح محیط‌بانان هم‌اکنون در نوبت بررسی و طرح در صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد. او در نشست شورای راهبری پارک ملی گلستان اعلام کرد که پیگیری این موضوع در دو سال گذشته به‌صورت جدی دنبال شده و اکنون اصلاحات مد نظر سازمان به مرحله نهایی رسیدگی رسیده است.

وی تصریح کرد که تصویب نهایی این اصلاحات می‌تواند نقش موثری در ارتقای حمایت‌های قضایی از محیط‌بانان و بهبود امنیت نیروهای حفاظت از طبیعت ایفا کند. انصاری با اشاره به اینکه این طرح پیش‌تر در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود، بر اهمیت تسریع در تصویب آن برای تقویت جایگاه حقوقی حفاظت‌کنندگان از محیط زیست تاکید داشت.

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مدیریت یکپارچه و نقش استانداران سه استان

معاون رئیس‌جمهور با قدردانی از رویکرد مشترک استانداران گلستان، سمنان و خراسان شمالی، بر ضرورت مدیریت یکپارچه برای حفاظت از پارک ملی گلستان به‌عنوان قدیمی‌ترین پارک ملی کشور تاکید کرد. انصاری خاطرنشان ساخت که غنای تنوع زیستی و اهمیت اکولوژیک این ذخیره‌گاه فراتر از مرزهای سیاسی و جغرافیایی است و خدمات آن به سراسر کشور و جهان می‌رسد.

وی افزود که حفاظت موثر و پویا از طبیعت بدون توجه به جوامع محلی امکان‌پذیر نیست و باید بهره‌برداری خردمندانه از منابع طبیعی همزمان با حفاظت مورد توجه قرار گیرد. استانداران این سه استان نیز در این نشست بر انجام اقدامات حفاظتی در حد توان و ظرفیت خود و همکاری برای مدیریت این ذخیره‌گاه ارزشمند تاکید کردند.

چالش‌های مالی و نیاز به اعتبارات ویژه

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پیش‌بینی ۳۲ میلیارد تومان اعتبار برای پارک ملی گلستان، اعلام کرد که این مبلغ باید تخصیص یابد و تامین آن با توجه به شرایط بودجه‌ای و نقدینگی دولت انجام شود. انصاری پارک ملی گلستان را یکی از اولویت‌های همیشگی سازمان دانست و گفت که این پارک در برنامه‌های مختلف سازمان از جمله هوشمندسازی به‌عنوان پایلوت مورد توجه ویژه قرار دارد.

وی یادآور شد که مجموعه‌ای از مسائل و معضلات محیط زیستی در طول دهه‌های گذشته انباشته شده و امروز با مشکلات پیچیده‌ای مواجه هستیم. شرایط اقتصادی، محدودیت منابع مالی، تحریم‌ها و پیامدهای جنگ در دو سال گذشته بر روند حفاظت از طبیعت تاثیر گذاشته و فعالیت‌های این حوزه را تحت فشار قرار داده است.

استخدام ۴۸۰ محیط‌بان و توسعه پایش هوشمند

شینا انصاری کمبود جدی نیروی انسانی را یکی از مسائل مهم سازمان حفاظت محیط زیست دانست و گفت که این کمبود تنها مختص پارک ملی گلستان نیست و در سایر مناطق حفاظت‌شده کشور نیز با آن مواجه هستیم. با وجود محدودیت جدی منابع مالی دولت، امسال جذب ۴۸۰ محیط‌بان در سراسر کشور پیگیری می‌شود و افزایش نیروی انسانی همچنان یکی از برنامه‌های مهم سازمان است.

معاون رئیس‌جمهور همچنین از برنامه سازمان برای توسعه پایش هوشمند مناطق طبیعی خبر داد و گفت که گزارش این برنامه در هیات دولت ارائه شده و رئیس‌جمهور دستور داده است چند منطقه به‌عنوان پایلوت پایش هوشمند با استفاده از فناوری‌های نوین در دستور کار قرار گیرد. سال گذشته ۲۳۵ خودرو برای تقویت امکانات استان‌ها تامین شد، اما این تعداد پاسخگوی نیازها نیست و افتتاح پاسگاه محیط‌بانی خشتی و بوم‌پایه در پارک ملی گلستان نیز گامی در جهت سازگاری با طبیعت بود.