لایحه بودجه امنیت داخلی آمریکا با رای مجلس نمایندگان به تصویب رسید. این لایحه بودجه وزارت امنیت داخلی را تامین می‌کند اما فاقد بودجه برای اجرای قوانین مهاجرتی است که خواسته‌ی اصلی دموکرات‌ها بود. این موضوع نشان‌دهنده یک پیروزی برای جمهوری‌خواهان و عقب‌نشینی دموکرات‌ها در مذاکرات است.

تصویب لایحه بودجه امنیت داخلی آمریکا در مجلس نمایندگان ، در حالی که این لایحه با رای‌گیری شفاهی در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید و برای امضای نهایی به دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور این کشور ارسال می‌شود، نکات قابل توجهی در خصوص محتوای آن و شرایط تصویبش وجود دارد.

این لایحه در اصل به تامین بودجه وزارت امنیت داخلی می‌پردازد، اما نکته حائز اهمیت این است که بودجه‌ای برای عملیات اجرایی قوانین مهاجرتی در آن پیش‌بینی نشده است. این موضوع از جمله خواسته‌های اصلی حزب دموکرات به شمار می‌رفت و عدم گنجاندن آن در لایحه، نشان‌دهنده یک عقب‌نشینی از سوی دموکرات‌ها و پیروزی نسبی جمهوری‌خواهان تلقی می‌شود.

خبرگزاری آناتولی گزارش داده است که دموکرات‌ها پیش‌تر تاکید داشتند که پیش از موافقت با تامین بودجه بیشتر، اصلاحات اساسی در ساختار و عملکرد اداره مهاجرت و گمرک و اداره گمرک و حفاظت مرزی ضروری است. آن‌ها معتقدند که بدون این اصلاحات، مشکلات موجود در سیستم مهاجرتی آمریکا نه تنها حل نخواهد شد، بلکه تشدید نیز خواهد شد.

این لایحه در شرایطی تصویب می‌شود که سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی دولت ترامپ در طول یک سال گذشته با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده و اعتراضات متعددی را در سراسر آمریکا برانگیخته است. این اعتراضات پس از کشته شدن دو معترض آمریکایی توسط نیروهای فدرال در ایالت مینه سوتا در ماه ژانویه، شدت بیشتری به خود گرفت و خشم عمومی را برانگیخت.

این حادثه بار دیگر بحث‌های مربوط به استفاده از زور توسط نیروهای امنیتی و نقض حقوق مدنی را به صدر اخبار رساند. با توجه به اینکه آرای نمایندگان به صورت فردی ثبت نشده است، مشخص نیست که این لایحه چه میزان از حمایت دموکرات‌ها برخوردار بوده است. این موضوع باعث شده است تا برخی تحلیلگران، تصویب این لایحه را بیشتر نتیجه فشارهای سیاسی و نیاز به جلوگیری از تعطیلی دولت بدانند تا یک توافق واقعی بین دو حزب.

سنای آمریکا پیش‌تر در اواخر ماه مارس این طرح را تصویب کرده بود. در ابتدا، مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، با این طرح مخالفت نشان داده بود، اما در نهایت، در بحبوحه بن‌بست سیاسی بر سر سیاست‌های مهاجرتی، مجبور به صدور اجازه رای‌گیری درباره آن شد. این تصمیم جانسون نشان‌دهنده یک عقب‌نشینی تاکتیکی از سوی او و تلاش برای یافتن راه حلی برای پایان دادن به بن‌بست سیاسی بود.

پس از تصویب این لایحه، جانسون تلاش کرد آن را به عنوان یک پیروزی سیاسی برای جمهوری‌خواهان و دولت ترامپ جلوه دهد. او در اظهاراتی مدعی شد که نتیجه نهایی تصویب این لایحه، تامین مالی سه ساله اداره مهاجرت و گمرک و اداره گمرک و حفاظت مرزی است و دموکرات‌ها از نمایش‌ها و بازی‌های سیاسی خود هیچ دستاوردی نداشته‌اند.

این اظهارات جانسون با انتقادهای زیادی از سوی دموکرات‌ها مواجه شد که آن‌ها معتقدند این لایحه یک شکست برای آن‌ها محسوب می‌شود. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا همچنین افزود که موضوع تامین بودجه این نهادهای حساس فدرال در قالب لایحه‌ای جداگانه بررسی خواهد شد. این موضوع نشان‌دهنده این است که بحث‌های مربوط به بودجه مهاجرت همچنان ادامه خواهد داشت و احتمالاً در آینده نزدیک شاهد طرح‌های جدیدی در این زمینه خواهیم بود.

