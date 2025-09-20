در نشست هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، مصوبات مهمی از جمله تصویب شیوهنامه تعلیق و ابطال مجوز بنزین سوپر، لغو اخذ حق بها غیرقانونی از تاکسیهای اینترنتی و اتصال مراکز قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها به تصویب رسید.
به گزارش مشرق به نقل از وزارت اقتصاد ، علیرضا نظری، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار ، در حاشیه نشست هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما به تشریح مصوبات این نشست پرداخت.
وی با اشاره به اینکه این نشست پنج دستور جلسه داشت و مهمترین آن نیز تصویب شیوهنامه تعلیق و ابطال مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر بود، اظهار داشت: این شیوهنامه بر اساس کاربرگ مجوز واردات بنزین ویژه (سوپر) و کاربرگ مجوز توزیع بنزین ویژه (سوپر) که در اردیبهشتماه مصوب هیأت شده بود تنظیم شده و نحوه تعلیق و ابطال این مجوزها را در صورت بروز تخلف واردکنندگان تشریح میکند. این اقدام گامی مهم در راستای شفافیت و نظارت بر واردات و توزیع بنزین سوپر محسوب میشود و به دنبال آن، تضمین کیفیت و جلوگیری از تخلفات احتمالی در این حوزه خواهد بود. وی در ادامه به بررسی موضوعات دیگری نیز پرداخت و به موضوع همپوشانی مبالغ اخذشده تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداریها از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد. پس از بررسیهای کارشناسی دقیق، جلسات کمیته تخصصی هیأت و در نهایت رأی هیأت مقرراتزدایی به لغو هزینه اخذ غیرقانونی حق بها توسط شهرداری از تاکسیهای اینترنتی منجر شد. این تصمیم، گامی مهم در جهت حمایت از کسبوکارهای نوپا و تسهیل فعالیتهای اقتصادی در فضای دیجیتال به شمار میرود و به دنبال آن، کاهش بار مالی و اداری برای فعالان این حوزه خواهد بود. نظری در ادامه، به یکی دیگر از مصوبات مهم این جلسه اشاره کرد که تصویب کاربرگ ۱۳ عنوان مجوز مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و برقراری اتصال فنی این مرکز با درگاه ملی مجوزهای کشور بود. بر اساس این مصوبه، مقرر شد در اولین اقدام پذیرفتهشدگان آزمون معوق این مرکز از طریق درگاه ملی مجوزها ثبتنام نمایند. این اقدام، گامی مهم در راستای تسهیل دسترسی متقاضیان به مجوزهای لازم و افزایش شفافیت در فرآیند صدور مجوزها به شمار میرود. همچنین کاربرگ ۴ عنوان مجوز کانونهای وکلای دادگستری نیز مصوب گردید و مقرر شد کانونها از طریق سامانه سخاوت به درگاه ملی مجوزها متصل شوند. شایان ذکر است، بر اساس تبصره ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، برگزاری آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور (فرایند معمول آن سازمان) انجام میشود و پس از آن متقاضیان پذیرفته شده، فرایند ثبت درخواست برای صدور پروانه کارآموزی وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزها باید پیگیری کنند. نظری درباره اتصال قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها توضیح داد: مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه، به درگاه ملی مجوزها متصل شدهاند و بهزودی سایر مجوزهای قوه قضائیه نیز تکمیل خواهند شد، هرچند برخی مجوزهای آنها پیشتر متصل بودهاند. این اقدام، گامی مهم در جهت یکپارچهسازی فرآیند صدور مجوزها و تسهیل تعامل بین دستگاههای اجرایی و متقاضیان به شمار میرود. وی درباره تأکید نمایندگان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده بر مهلت ششماهه صدور 'پروانه کارآموزی وکالت' گفت: قوانین و مقررات برای صدور پروانه کارآموزی مرکز وکلا حداکثر شش ماه فرصت تعیین کرده است، اعضای هیأت معتقدند که با کار کارشناسی، این مدت میتواند کاهش یابد. دبیرخانه موظف شد پیشنهاد کاهش این زمان را به رئیس قوه ارائه دهد. بخشی از این موضوع به استعلامات نهادهای نظارتی و امنیتی مربوط است که تسریع در پاسخدهی آنها میتواند موانع را کاهش دهد. به گفته وی در حوزه گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی دو مجوز به تصویب رسید
