شینا انصاری خبر پیگیری اصلاح قانون سلاح و اختصاص ۳۲ میلیارد تومان برای پارک ملی گلستان را اعلام کرد. مدیریت یکپارچه و جذب ۴۸۰ محیط‌بان اولویت سازمان است.

شینا انصاری ، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ، در دوشنبه شب خبر پیگیری جدی اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح برای محیط‌بانان را در نشستی با استانداران استان‌های گلستان، سمنان و خراسان شمالی اعلام کرد. او تایید کرد که این طرح پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، اکنون برای بررسی نهایی در صحن علنی مجلس در نوبت قرار دارد. تصویب این اصلاحیه می‌تواند حمایت‌های قضایی از محیط‌بانان را ارتقا دهد.

پایش هوشمند و اعتبارات مالی پارک ملی گلستان

معاون رییس جمهور با اشاره به قدیمی بودن پارک ملی گلستان به عنوان اولین پارک ملی کشور، بر اهمیت ذخایر تنوع زیستی و ارزش اکولوژیک آن فراتر از مرزهای سیاسی و جغرافیایی تاکید کرد. او پیش‌بینی کرد که ۳۲ میلیارد تومان اعتبار برای این پارک ملی در نظر گرفته شده است که باید تخصیص و تامین منابع آن با توجه به شرایط بودجه‌ای و نقدینگی دولت انجام شود. سازمان حفاظت محیط زیست این پارک را همواره در اولویت‌های خود قرار داده و آن را به عنوان پایلوت برای پروژه‌های هوشمندسازی انتخاب کرده است.

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شینا انصاری گزارش برنامه توسعه پایش هوشمند مناطق طبیعی را در هیات دولت ارائه داده و دستور رییس جمهور را برای تخصیص چند منطقه به عنوان پایلوت پایش هوشمند با استفاده از فناوری‌های نوین را یادآوری کرد. اگرچه وقوع جنگ و شرایط کشور تا حدودی روند اجرای این برنامه را در دو سال گذشته به تعویق انداخت، اما گزارش‌های اولیه پایش هوشمند در پارک ملی گلستان نشان می‌دهد که برنامه‌ها متوقف نشده‌اند. این پیشرفت‌ها با وجود کند شدن روند کار در برخی مقاطع زمانی، حاصل تلاش‌های مستمر بوده است.

چالش‌های منابع انسانی و تجهیزات محیط‌بانی

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کمبود جدی نیروی انسانی را یکی از معضلات مهم این سازمان در سطح کشور دانست که تنها محدود به پارک ملی گلستان نیست. با وجود محدودیت‌های منابع مالی دولت در سال جاری، جذب ۴۸۰ محیط‌بان در سراسر کشور در دستور کار قرار دارد. علاوه بر افزایش تعداد نیروها، تامین کیفیت آموزش و استفاده از نیروهای بومی از دیگر اولویت‌های استراتژیک است. در پارک ملی گلستان نیز سازوکاری برای استفاده از ۲۲ نیروی همیار با عنوان آتشبان فراهم شده است.

تجهیزات، امکانات خودرویی و پشتیبانی لجستیکی از دیگر نیازهای مبرم مناطق حفاظت‌شده هستند که سال گذشته ۲۳۵ خودرو برای تقویت امکانات استان‌ها تامین شد اما این تعداد پاسخگوی نیازها نیست. انصاری به افتتاح پاسگاه محیط‌بانی خشتی و بوم‌پایه در پارک ملی گلستان اشاره کرد که با سازگاری کامل با طبیعت و اقلیم منطقه ساخته شده است. این رویکرد باید در حوزه گردشگری نیز دنبال شود تا تعادل بین حفظ طبیعت و بهره‌برداری پایدار حفظ گردد.

نقش جوامع محلی و مدیریت یکپارچه استانی

تاکید شینا انصاری بر مشارکت نهادهای مردمی و تشکل‌های محیط زیستی نشان می‌دهد که حمایت از مشارکت مردمی صرفا یک اقدام نمادین نیست. حضور فعالان مستقل محیط زیست و تشکل‌های مردم‌نهاد در عرصه حفاظت در پارک ملی گلستان دیده می‌شود. سازمان حفاظت محیط زیست و اداره‌های کل استان‌های گلستان، سمنان و خراسان شمالی باید بسترهای لازم را برای همکاری با این تشکل‌ها فراهم کنند. همچنین آموزش نیروهای محیط‌بانی در زمینه ارتباط با جوامع محلی، نحوه برخورد با متخلفان و کنترل خشم برای ارتقای عملکرد حفاظتی ضروری است.

در این نشست استانداران سه استان بر انجام اقدامات حفاظتی در حد توان و ظرفیت استان‌های خود تاکید داشتند. این رویکرد مدیریت یکپارچه و منسجم برای این ذخیره‌گاه ارزشمند اهمیت زیادی دارد. خدمات پارک ملی گلستان تنها مختص سه استان نیست و آثار و خدمات آن به سراسر کشور و حتی جهان می‌رسد. از این رو، حفاظت از این منطقه نیازمند همکاری همه استان‌ها و تقویت مدیریت یکپارچه و منسجم در کنار توجه به جوامع محلی است تا حفاظتی پویا و کارآمد شکل گیرد.