رئیس مجلس شورای اسلامی خبر از موافقت نمایندگان با یک‌فوریتی شدن طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات داد و اعلام کرد هماهنگی‌های لازم با دولت برای معرفی وزیر جدید در حال انجام است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای یک فوریت طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات ، از موافقت نمایندگان با یک‌فوریتی شدن این طرح خبر داد. او ضمن تأکید بر اهمیت این اقدام قانونی، از تلاش‌ها و اقدامات نیروهای وزارت اطلاعات در حوزه امنیت کشور قدردانی کرد.

قالیباف با اشاره به مسئولیت سنگین نیروهای این وزارتخانه در تأمین امنیت داخلی کشور، خاطرنشان کرد که این عزیزان در فاصله بین دو جنگ گذشته نیز عملاً در میدان جنگ حضور داشته‌اند. وی بیان کرد که بار اساسی امنیت داخلی بر دوش این سربازان گمنام امام زمان است و زحمات زیادی در این زمینه کشیده‌اند.

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قدردانی از زحمات نیروهای امنیتی و نظامی

رئیس مجلس شورای اسلامی ابتدا از طرف خود و همه نمایندگان مجلس به عزیزان، رزمندگان و سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات خداقوت گفت. او اظهار داشت که این عزیزان در دو جنگ گذشته انصافاً خوش درخشیدند و تلاش‌های بی‌وقفه‌ای را برای حفظ امنیت ملی انجام داده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه فرصت یک‌فوریتی شدن طرح برای بررسی دقیق‌تر نظرات کارشناسی فراهم شده است، به مسئولان وزارت اطلاعات اطمینان داد که در جریان بررسی کارشناسی در کمیسیون، هیئت‌رئیسه مجلس و دوستانشان در کمیسیون در خدمت آنها هستند تا نظراتشان را به‌طور دقیق بشنوند.

هماهنگی‌های انجام‌شده با دولت برای اصلاح ساختار

قالیباف با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با دولت درباره این طرح، تصریح کرد که شب گذشته گفت‌وگوی مفصلی با رئیس‌جمهور داشته است. او افزود که در جلسه هیئت‌رئیسه مجلس نیز به‌طور مفصل درباره این موضوع بحث شد و امیدوار است مسیر معرفی وزیر با همکاری مجلس و دولت در کمترین زمان و با بیشترین دقت طی شود.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد که اصلاح ساختاری که در این زمینه دنبال می‌شود، با دقت نظر انجام خواهد شد تا هم پویایی وزارت اطلاعات افزایش یابد و هم تدابیر مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا در شرایط حساس کشور پیش برود.

انتقاد از تاخیر هشت ماهه در انتصاب وزیر جدید

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به طولانی شدن دوره سرپرستی وزارت اطلاعات گفت که زمان برای ما کوتاه است. قالیباف یادآور شد که برادر عزیزش آقای عزیزی، رئیس کمیسیون مربوطه، اشاره کرده‌اند که بیش از هشت ماه است که وزارتخانه باید وزیر داشته باشد.

رئیس مجلس در پایان از تلاش‌های سرپرست وزارت اطلاعات، آقای کریمی، قدردانی کرد. او گفت که آقای کریمی در این هشت ماه شجاعانه و پرتلاش امور وزارتخانه را دنبال کرده‌اند و امیدواریم مسیر معرفی وزیر جدید با همکاری دو قوه به‌سرعت طی شود.

این طرح اصلاحی با هدف بهبود عملکرد و پویایی بیشتر وزارت اطلاعات در شرایط کنونی کشور مطرح شده است. انتظار می‌رود پس از بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون، نتایج نهایی برای تصویب نهایی و اقدامات بعدی مورد توجه قرار گیرد. این اقدام نشان‌دهنده توجه ویژه مجلس و دولت به مسائل امنیتی و ساختاری کشور است.