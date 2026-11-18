مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه حقوق بشر ایران را تصویب کرد. دونالد ترامپ از حمله به ایران خودداری کرد و فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل درباره همکاری‌های منطقه‌ای و تهدیدهای ایران گفتگو کردند.

کمیتۀ سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه قطعنامه‌ای را با عنوان وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. این قطعنامه به ابتکار کانادا به رأی گذاشته شد و از آنچه که نقض گسترده حقوق بشر در ایران خوانده شده، به شدت ابراز نگرانی کرده است. متن این سند به موارد متعددی از جمله اعدام‌ها، بازداشت‌های قهری و خودسرانه، سرکوب زنان و اقلیت‌های مذهبی، و همین‌طور برخوردهای خشونت‌بار با اعتراضات دی‌ماه گذشته اشاره دارد. گزارش‌ها از ادامۀ بازداشت‌ها، اعتراف‌گیری‌های اجباری و صدور احکام سنگین حبس و اعدام در این قطعنامه گنجانده شده است.

در جریان رأی‌گیری، ایالات متحده به این قطعنامه رأی ممتنع داد، اما در ادامه نمایندگی این کشور در سازمان ملل متحد تأکید کرد که این رأی نباید باعث سوء تفاهم شده و به‌عنوان نرم‌شدن رویکرد آمریکا در قبال تهران تعبیر و تفسیر شود. دن نگریا، نمایندۀ ایالات متحده در این پیام توضیح داد که دلیل رأی ممتنع واشینگتن این بوده است که به باور آن‌ها، قطعنامه با وجود محکوم‌کردن رفتار دولت ایران با معترضان و بازداشتی‌ها، در زمینۀ پاسخگو کردن تهران به‌اندازۀ کافی قاطع نبوده است. نمایندۀ آمریکا اضافه کرد که قطعنامه از ادبیاتی استفاده کرده که می‌تواند باعث انحراف اذهان از هدف اصلی شود.

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در پایان این پیام آمده است که ایالات متحده قادر به حمایت از این متن نبوده و به آن رأی ممتنع داده است. دن نگریا در پایان نوشته است که پیام ما به جهان ساده و روشن است: امکان دسترسی رژیم ایران به منابع مالی را میسر نکنید، منابعی که از آنها برای ادامۀ رفتار شریرانه و سرکوب مردم خودش بهره می‌برد. این موضع‌گیری آمریکا نشان‌دهنده پیچیدگی‌های دیپلماتیک و تلاش واشینگتن برای تفکیک انتقاد از رفتارهای داخلی ایران با مکانیسم‌های حقوقی ارائه‌شده در سازمان ملل است.

دیدار فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل در تل‌آویو

مای ساتو، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، روز پنج‌شنبه ۲۹ آبانماه ۱۴۰۴ در شبکه ایکس به انتشار تصویری از دیدار فرماندهان نظامی اشاره کرد. در این تصویر رومن گافمن، رئیس موساد، ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، و برد کوپر، فرمانده سنتکام، در مقر ارتش اسرائیل در تل‌آویو دیده می‌شوند. فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، روز چهارشنبه ۲۷ آبان در تل‌آویو با رئیس ستاد کل ارتش و رئیس سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل، موساد، دیدار کرد.

این نشست هم‌زمان با انتشار گزارش‌هایی از تلاش مقام‌های اسرائیلی برای جلب موافقت واشینگتن با حملات مشترک تازه به ایران برگزار شد. به‌گزارش تایمز اسرائیل، دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، در جریان سفر منطقه‌ای خود به اسرائیل رفت و با ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، و رومن گافمن، رئیس موساد، در مقر فرماندهی ارتش اسرائیل در تل‌آویو نشست سه‌جانبه برگزار کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد کوپر و زامیر همچنین در نشستی جداگانه با حضور فرماندهان ارشد دو کشور، تحولات منطقه‌ای و چالش‌های امنیتی مشترک را بررسی کردند.

تهدیدات ایران و درخواست‌های اسرائیل برای اقدام نظامی

به‌گفتۀ ارتش اسرائیل، در این نشست بر ضرورت تعمیق همکاری‌های راهبردی و عملیاتی، تقویت هماهنگی میان نیروهای دو کشور و افزایش آمادگی مشترک برای رویارویی با سناریوهای مختلف تأکید شد. روزنامۀ جروزالم پست نیز گزارش داد که تهدیدهای مرتبط با ایران از محورهای اصلی رایزنی‌های فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل بوده است. این روزنامه به نقل از یک منبع دفاعی نوشت سفر کوپر بخشی از بازدید او از نیروهای آمریکایی تحت فرماندهی‌اش در منطقه است و نباید آن را سفری غیرمعمول تلقی کرد.

فرمانده سنتکام تقریباً ماهی یک‌بار به اسرائیل سفر می‌کند. این دیدار در حالی انجام شد که خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد رومن گافمن، رئیس موساد، هفتۀ گذشته در دیدار با مقام‌های آمریکایی، از جمله جان رتکلیف، رئیس سی‌آی‌ای، خواستار حملات مشترک تازه آمریکا و اسرائیل به ایران شده است. بر اساس این گزارش، گافمن همچنین در میامی با استیو ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ دونالد ترامپ، دیدار کرده و اطلاعات امنیتی اسرائیل درباره ایران، از جمله برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی را در اختیار مقام‌های آمریکایی گذاشته است.

به‌گفتۀ منابع رویترز، ران درمر، از نزدیکان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز هم‌زمان برای جلب حمایت واشینگتن از حملۀ تازه به ایران رایزنی کرده است. این منابع می‌گویند نتانیاهو معتقد است فرصت اقدام نظامی در حال محدود شدن است، زیرا احتمال دارد آمریکا تا پایان سال بخشی از نیروهای خود را از منطقه خارج کند. با این حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پی میانجی‌گری قطر تاکنون از صدور دستور حملات دوباره به ایران خودداری کرده است.

تحریم‌های جدید خزانه‌داری آمریکا علیه شبکه‌های لبنان

کشورهای عرب حوزۀ خلیج فارس نیز از واشینگتن خواسته‌اند برای جلوگیری از حملات تلافی‌جویانۀ تهران، از تشدید جنگ خودداری کند. هنوز مشخص نیست آیا نشست روز چهارشنبه فرماندهان نظامی و اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل ارتباط مستقیمی با درخواست‌های گزارش‌شده برای حملۀ تازه به ایران داشته است یا نه. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه ۲۷ آبان یک مؤسسۀ خیریه در لبنان و اعضای شبکه‌ای فعال در انتقال طلا و پول نقد میان چند کشور را به‌دلیل ارتباط با حزب‌الله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد.

بر اساس بیانیۀ این وزارتخانه، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، اوفک، مؤسسۀ خیریۀ و تعاونوا در لبنان را تحریم کرده است. این نهاد به گفتۀ واشینگتن، با پوشش فعالیت‌های بشردوستانه، به تأمین مالی و پشتیبانی از فعالیت‌های حزب‌الله کمک می‌کند. آمریکا همچنین حسن خشن، صراف و بازرگان لبنانی، و برادرش ابراهیم خشن را به‌دلیل مشارکت در شبکه‌ای برای انتقال منابع مالی نیروی قدس سپاه پاسداران به حزب‌الله لبنان در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد حسن خشن از شرکت گلد گلوبال در لبنان و شرکت سنکاری گلد در ترکیه برای انتقال پول نقد و شمش طلا، از جمله از کشورهای آفریقایی، به لبنان استفاده کرده است. این تحریم‌ها نشان‌دهنده تلاش مستمر ایالات متحده برای محدود کردن جریان‌های مالی مرتبط با گروه‌های مورد تحریم در خاورمیانه است.