تصویب افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۶

بر اساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، حقوق کارکنان دولت ۳۵ درصد افزایش می‌یابد. عضو هیات رئیسه مجلس این میزان را ناکافی دانسته و بر لزوم تطابق با نرخ تورم تأکید کرد.

علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس با انتقاد از بخشنامه جدید بودجه سال ۱۴۰۶ اعلام کرد که افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد. وی بر این باور است که این میزان افزایش پلکانی، به جای بهبود وضعیت معیشتی، منجر به کوچک‌تر شدن سفره خانواده‌ها خواهد شد. نماینده مجلس تأکید نمود که طبق قانون برنامه هفتم توسعه ، افزایش حقوق باید دقیقاً متناسب با نرخ تورم رسمی کشور تعیین شود.

جزئیات بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ برای کارکنان

طبق ضوابط مالی ابلاغ‌شده توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی، رشد حقوق در سال آینده به صورت پلکانی اعمال خواهد شد. در این شیوه‌نامه تعیین شده است که برای حقوق‌های کمتر رشد بیشتری لحاظ شود تا عدالت بیشتری برقرار گردد. تصویب نهایی نحوه اعمال این رشد بر عهده هیئت وزیران است که پس از بررسی‌های لازم اقدام خواهند کرد.

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نظر سلیمی درباره تورم و قدرت خرید

علیرضا سلیمی به صراحت خواستار بازنگری در عدد ۳۵ درصد شد و گفت که این رقم نمی‌تواند نیازهای روزافزون کارکنان را پوشش دهد. وی از مقامات دولت خواست تا با بررسی دقیق نرخ تورم، از کاهش قدرت خرید مردم جلوگیری کنند. عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد که افزایش حقوق باید بیشتر از ۳۵ درصد باشد تا معیشت کارکنان ترمیم شود.

سقف هزینه‌های مزایا و پاداش پایان سال

بر اساس ضوابط جدید، دستگاه‌های اجرایی موظفند سقف اعتبار سرانه مزایای عملکردی و پاداش یک‌ماهه را حداکثر معادل سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی کنند. هزینه ماموریت‌های داخلی و خارجی کارکنان و همچنین کمک‌های رفاهی نیز نباید از سقف سرانه سال قبل تجاوز کند. مبلغ پاداش سال یا عیدی نیز باید به اندازه متوسط رشد حقوق یعنی ۳۵ درصد در بودجه‌ها دیده شود.

آینده ترمیم حقوق در سال جدید

اگرچه در بخشنامه اشاره شده که مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اما نگرانی‌ها درباره کاهش قدرت خرید ادامه دارد. کارشناسان و نمایندگان مجلس انتظار دارند که در صورت وجود مازاد بودجه یا اصلاحات بعدی، حقوق کارکنان در نیمه دوم سال نیز مورد بازبینی قرار گیرد. این تصمیمات مستقیماً بر تورم و نرخ ارز تأثیرگذار خواهد بود.