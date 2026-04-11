تصویب افزایش پلکانی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵؛ مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی دولت نرفت

نماینده مجلس از تصویب افزایش پلکانی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد که مجلس با پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان توسط دولت موافقت نکرده است. همچنین به بررسی مسائل معیشتی کارگران، بازنشستگان و کارمندان در شرایط جنگی اشاره شد.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط دشوار ناشی از جنگ و مسائل اقتصادی پیشرو، به تشریح اقدامات و اولویتهای مجلس در راستای بهبود وضعیت معیشت ی مردم پرداخت. احمد بیگدلی، نماینده مردم در مجلس ، با تاکید بر اهمیت رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشت ی، به ویژه در شرایط فعلی، از برگزاری جلسات مستمر و پیگیریهای مجلس در این زمینه خبر داد.
وی با اشاره به برگزاری جلسات به صورت وبیناری و غیرحضوری به دلیل شرایط جنگی، اظهار داشت که دستور کار اصلی کمیسیون اجتماعی در این مدت، نظارت بر مسائل مرتبط با معیشت کارگران، بازنشستگان و کارمندان بوده است. بیگدلی با تاکید بر اینکه در حال حاضر قانونگذاری جدید در دستور کار مجلس قرار ندارد، از بررسی مشکلات شهرستانهای مختلف در اثر جنگ و همچنین چالشهای پساجنگ، از جمله بیکاری و نحوه پرداخت حقوقها، خبر داد. وی همچنین به برگزاری جلسات با سازمانهای مربوطه، از جمله سازمان اداری و استخدامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) اشاره کرد و هدف از این جلسات را بررسی راهحلهای مناسب برای کاهش مشکلات معیشتی مردم عنوان کرد. وی در ادامه با تاکید بر نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری، تصریح کرد که تمام تلاش مجلس بر این متمرکز است که امسال گرفتاریهای معیشتی و اقتصادی مردم کاهش یابد و به بهبود وضعیت زندگی مردم کمک شود. وی با اشاره به اینکه دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ که پیش از آغاز جنگ تدوین شده بود، افزایش ۲۰ درصدی را برای حقوق کارمندان در نظر گرفته بود، گفت: «مجلس با این افزایش موافقت نکرد و در نهایت افزایش پلکانی از ۴۸ درصد به بالا برای حقوق کارمندان تصویب شد. حداقل افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ حدود ۸ میلیون تومان خواهد بود. حداقل حقوق دریافتی کارمندان در سال ۱۴۰۴ سیزده میلیون تومان بود که به صورت پلکانی افزایش یافت.» وی افزود، اطلاعات تکمیلی در خصوص میزان دقیق افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ به زودی اعلام خواهد شد. وی همچنین به مسائلی از جمله تاثیرات ناشی از جنگ، تورم، بیکاری و همچنین راههای حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه اشاره کرد. بیگدلی با تاکید بر اهمیت وحدت و همبستگی ملی در این شرایط حساس، از مردم خواست تا با حفظ آرامش و همکاری با مسئولان، در جهت عبور از این بحرانها و رسیدن به آیندهای روشنتر تلاش کنند. وی همچنین به اهمیت نقش رسانهها در اطلاعرسانی صحیح و شفاف به مردم و جلوگیری از انتشار اخبار نادرست و شایعات اشاره کرد
