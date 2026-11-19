پارلمان دانمارک توافق امنیتی با آمریکا و گرینلند را تصویب کرد. ارتش اسرائیل پایان عملیات یک‌روزه در غزه را اعلام کرد و صادرات کره جنوبی رکورد زد.

پارلمان دانمارک روز پنج‌شنبه ۲۸ آبان ماه در یک رأی‌گیری بدون مخالفت، دومین بررسی و تأیید نهایی توافق‌نامه امنیتی جدید میان خود، ایالات متحده آمریکا و گرینلند را به انجام رساند. این توافق‌نامه که از قبل مورد بحث‌های گسترده قرار داشت، با موافقت قاطع تمامی ۱۰۹ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد و مسیر را برای گسترش حضور نظامی ایالات متحده در گرینلند هموار ساخت. این تصمیم سیاسی مهم، نشان‌دهنده اراده مشترک کپنهاگ و واشنگتن برای تقویت امنیت در منطقه قطب شمال است.

جزئیات و مکانیسم توافق امنیتی دانمارک و گرینلند

توافق‌نامه امنیتی امضاشده در ۲۲ سپتامبر در نیویورک، به عنوان مکملی بر پیمان دفاعی سال ۱۹۵۱ عمل می‌کند که سابقه حضور نظامی آمریکا در گرینلند را دارد. بر اساس مفاد این توافق جدید، ایالات متحده مجاز خواهد شد دو پایگاه نظامی جدید در خاک گرینلند احداث کند و دامنه فعالیت‌های نظامی خود را در این جزیره استراتژیک افزایش دهد. این اقدامات با هدف تقویت زیرساخت‌های دفاعی و نظارتی در شمال طراحی شده‌اند. این توافق همچنین محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای حضور نظامی کشورهای غیرعضو ناتو و همچنین نفوذ و سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی در بخش‌های حساس گرینلند تعیین می‌کند. هدف اصلی این محدودیت‌ها، جلوگیری از گسترش نفوذ چین و روسیه در این منطقه ژئوپلیتیک مهم است. گرینلند سرزمینی خودمختار تحت حاکمیت دانمارک است و توافق جدید حاکمیت این کشور و حق تعیین سرنوشت مردم گرینلند را به رسمیت می‌شناسد. در صورت استقلال آینده گرینلند نیز ترتیبات امنیتی فعلی حفظ خواهد شد و دولت مستقل جدید ملزم به پذیرش تعهدات این توافق است.

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واکنش‌ها و جایگاه ژئوپلیتیک دونالد ترامپ و ناتو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده که از زمان بازگشت به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، بارها بر ضرورت استراتژیک کنترل آمریکا بر گرینلند تأکید داشته بود، از این تصویب استقبال می‌کند. موضع پیشین ترامپ موجب نگرانی دانمارک، متحد سنتی آمریکا در ناتو، و دیگر شرکای واشینگتن شده بود. آمریکا در حال حاضر پایگاه پیتوفیک را در شمال غربی گرینلند در اختیار دارد و پیمان دفاعی سال ۱۹۵۱ که در سال ۲۰۰۴ به‌روزرسانی شد، به واشنگتن اجازه می‌دهد با اطلاع قبلی به کپنهاگ، نیروها و تأسیسات خود را افزایش دهد.

تصویب این توافق در شرایطی انجام شد که تنش‌های منطقه‌ای و رقابت‌های قدرت‌های بزرگ در یخبندان‌های قطب شمال تشدید شده است. با توجه به موقعیت استراتژیک گرینلند، این توافق به عنوان یکی از اقدامات کلیدی واشنگتن برای حفظ برتری نظامی و نظارتی در شمال جهان تعبیر می‌شود. عدم وجود هیچ بحث یا مخالفتی در فرآیند رأی‌گیری پارلمان دانمارک، نشان‌دهنده اجماع سیاسی در مورد اولویت‌های امنیتی این کشور است.

پایان عملیات زمینی اسرائیل در نوار غزه

ارتش اسرائیل روز پنج‌شنبه ۲۸ آبان ماه از پایان عملیات زمینی یک‌روزه خود در مناطق تحت کنترل گروه حماس در مرکز نوار غزه خبر داد. این عملیات که روز چهارشنبه با وجود برقراری آتش‌بس در غزه آغاز شده بود، با حضور تانک‌های اسرائیلی در نزدیکی اردوگاه‌های آوارگان نصیرات و البریج انجام شد. هدف اعلام‌شده این عملیات، تخریب تونلی متعلق به حماس در غرب خط موسوم به "خط زرد" بود که ارتش اسرائیل آن را تهدیدی فوری و مستقیم برای نیروهای خود دانست.

گروه حماس که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی نامیده می‌شود، این عملیات جدید را "نقض آشکار آتش‌بس" خواند. با این حال، ارتش اسرائیل اعلام کرد که این اقدام در پاسخ مستقیم به نقض آتش‌بس از سوی حماس انجام شده است. آمارهای اخیر حاکی از آن است که از زمان آغاز آتش‌بس، بیش از هزار و ۶۰۰ فلسطینی در نوار غزه کشته شده‌اند. ارتش اسرائیل نیز از کشته‌شدن هفت نظامی و یک پیمانکار غیرنظامی در همین دوره اطلاع داده است.

تهدید فروپاشی آتش‌بس و تأثیرات منطقه‌ای

اعلام پایان عملیات در شرایطی صورت گرفت که هیئت صلح تحت ریاست دونالد ترامپ در گزارش تازه خود نسبت به کوتاهی دو طرف، اسرائیل و حماس، در اجرای تعهدات خود هشدار داده است. این گزارش بر خطر فروپاشی آتش‌بس و بازگشت به درگیری‌های تمام‌عیار تأکید دارد. رسانه‌های ایرانی نیز از کشته‌شدن یک قاضی جوان و دو تن از اعضای خانواده‌اش در تبریز خبر داده‌اند که نشان‌دهنده پیچیدگی‌های امنیتی داخلی در منطقه است.

رکورد تاریخی صادرات کره جنوبی و اقتصاد جهانی

وزارت بازرگانی کره جنوبی روز پنج‌شنبه ۲۸ آبان اعلام کرد که صادرات این کشور برای نخستین بار در تاریخ از مرز یک تریلیون دلار گذشت. این رکورد تاریخی عمدتاً به دلیل افزایش تقاضای جهانی برای تراشه‌های الکترونیکی و رونق چشمگیر سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی به دست آمده است. کره جنوبی پس از آمریکا، چین و آلمان، به چهارمین کشور جهان تبدیل شد که توانسته در یک سال به این حجم از صادرات دست یابد.

این دستاورد اقتصادی نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری و رقابت‌پذیری بالای صنعت فناوری کره جنوبی در بازارهای جهانی است. افزایش تقاضا برای فناوری‌های پیشرفته و تراشه‌ها، نقش کلیدی در تحقق این رکورد داشته و موقعیت این کشور را در زنجیره تأمین جهانی تقویت کرده است. این موفقیت اقتصادی می‌تواند الگویی برای سایر کشورها در زمینه توسعه صنایع دانش‌بنیان باشد و تأثیرات مثبتی بر اقتصاد جهانی داشته باشد.