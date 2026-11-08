تصویب توافقنامه راه آهن رشت-آستارا در مجلس؛ شروع فاز اجرایی 162 کیلومتری

هوشنگ بازوند از تصویب نهایی توافقنامه ساخت خط آهن رشت به آستارا در مجلس خبر داد. تحویل 162 کیلومتر زمین برای مطالعات میدانی و تسریع در تکمیل کریدور شمال-جنوب از پیامدهای این تصمیم است.

هوشنگ بازوند ، معاون وزیر راه و شهرسازی، خبر از تصویب توافقنامه همکاری ساخت خط آهن رشت-آستارا در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی داد. این اقدام حقوقی گامی حیاتی برای نهایی کردن مراحل اداری و ورود به فاز عملیاتی یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های زیرساختی کشور محسوب می‌شود که پیش از این منتظر تکمیل پرونده‌های قانونی بود.

تصویب توافقنامه و تحویل اراضی پروژه

هوشنگ بازوند یادآور شد که بر اساس درخواست طرف روسی، این توافقنامه باید مانند روال مرسوم روسیه، در مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی امنیت ملی به تصویب می‌رسید. با پیگیری‌های انجام شده، خوشبختانه شامگاه هفته گذشته این مهم محقق شد و توافقنامه نامبرده مصوب نهایی گردید. این مصوبه به معنای رفع موانع بوروکراتیک برای آغاز عملیات فیزیکی پروژه است.

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معاون وزیر راه و شهرسازی افزود که چهارشنبه گذشته، 37 کیلومتر باقیمانده از اراضی مسیر خط آهن رشت-آستارا رسماً به شرکت روسی تحویل داده شد. با تکمیل این مرحله، کل مسیر 162 کیلومتری این پروژه برای انجام مطالعات و بررسی‌های میدانی مورد نیاز تحویل ذی‌نفعان شده است. این رویداد نشان‌دهنده سرعت گرفتن فرآیندهای انتقال زمین برای شروع کارهای اجرایی در سایت پروژه است.

نقش راه آهن در کریدور شمال جنوب

هوشنگ بازوند با اشاره به اهمیت راه آهن رشت-آستارا در تکمیل کریدور ریلی شمال-جنوب، این پروژه را یکی از محورهای مهم همکاری‌های بین‌المللی در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور و منطقه خاورمیانه اعلام کرد. اهمیت استراتژیک این خط آهن در اتصال شبکه ریلی شمال ایران به کشورهای دریای خزر و فراتر از آن، جایگاه ویژه‌ای به این پروژه در برنامه‌های توسعه منطقه‌ای بخشیده است.

وی تأکید کرد که شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی راه آهن رشت-آستارا از تأکیدات مستقیم رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی است. برای تحقق این هدف، باید از تمام ظرفیت‌ها و توان موجود در ساخت این پروژه استفاده شود. این دستورالعمل نشان می‌دهد که دولت بر تسریع در پیشبرد پروژه‌های ملی اولویت دارد و منابع لازم را در اختیار تیم‌های اجرایی قرار خواهد داد.

تسریع در اجرا و چشم‌انداز آینده

وی با بیان اینکه از این به بعد کارهای اجرایی پروژه با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت، بر ضرورت تسریع در اجرای این پروژه تأکید کرد. پس از تصویب نهایی و تحویل اراضی، انتظار می‌رود فرآیندهای فنی و مهندسی با دقت و سرعت بیشتری دنبال شوند تا زمان‌بندی‌های پروژه رعایت گردد. این شتاب عملیاتی می‌تواند تاثیر مثبتی بر اقتصاد محلی و منطقه‌ای داشته باشد.

همزمان با پیشرفت این پروژه بزرگ، سایر اخبار نیز در حوزه‌های مختلف در جریان است. راه‌آهن برای جابه‌جایی 110 هزار مسافر در ایام تشییع رهبر شهید اعلام آمادگی کرده است. همچنین 25 فوتی در حوادث جوی و ترافیکی کشور ثبت شده و پرشدگی 45 درصدی سدها مشاهده می‌شود. هم‌چنین توافقی بین همراه اول، توانیر و ایرانسل برای تأسیس شرکت مشترک صورت گرفته و مدارس و دانشگاه‌های 4 شهرستان خوزستان فردا غیرحضوری شدند. جزئیات حمله دیشب آمریکا به قشم و اصابت 2 موشک به شهر سوزا نیز اعلام شده است. پیش‌بینی قیمت طلا و سکه فردا یکشنبه 17 آبان 1405 نشان می‌دهد بازار در مسیر تغییرات است. قیمت سکه پارسیان امروز شنبه 16 آبان 1405 و قیمت سکه 100 سوت مورد توجه قرار دارد. آغاز پرداخت وام 120 میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شده است. محققان هشدار داده‌اند که سرطان با سرعت بیشتری در افراد زیر 50 سال افزایش می‌یابد. سوال این است که طلا را بفروشیم یا از سرمایه‌گذاری خود اعتبار بگیریم؟