تصویب ویزای بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران توسط آمریکا و رد درخواست برخی از کادرفنی

وزارت امورخارجه آمریکا ویزاهای تیم ملی فوتبال ایران را صادر کرد، اما ۱۵ نفر از اعضای کادرفنی از جمله مهدی محمدنبی، دبیرکل فدراسیون و مهدی تاج این مجوز را دریافت نکردند. برخی از اعضای کادرفنی که قبلا ویزا نگرفتند، اکنون موفق شدند، و احتمالا ویزای这些 افراد در مکزیک صادر خواهد شد.

شب گذشته وزارت امورخارجه آمریکا سرانجام با بازگرداندن پاسپورت اعضای تیم ملی، تکلیف ویزای بازیکنان و کادرفنی ایران را روشن کرد. بر این اساس تمام بازیکنان دعوت شده به فهرست و همچنین اعضای شاخص کادرفنی روادید حضور در آمریکا را دریافت کردند اما در عین حال و بلافاصله بعد از خبر رویترز در این مورد، تلویزیون الجزیره اعلام کرد که ۱۵ نفر از اعضای تیم ملی نتوانسته‌اند ویزا را دریافت کنند.

به گزارش ورزش سه، بر اساس اطلاعات خبرنگار ما که شب گذشته هم بخشی از آن منتشر شد، مهدی محمدنبی مهمترین فردی است که درخواست ویزای او رد شده است. نبی که نایب رئیس مهدی تاج در فدراسیون فوتبال است، به عنوان مدیر تیم ملی فعالیت می‌کند اما درخواست ویزای او هم رد شده است. جالب اینکه نبی در مراسم قرعه کشی راهی آمریکا شده بود.

علاوه بر این مشخص شده که دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران هم با رد درخواست ویزا مواجه شده تا هدایت اله ممبینی هم فعلا اجازه همراهی تیم ملی ایران در سه برابر نیوزیلند، بلژیک و مصر را نداشته باشد. این در حالی است که مسئولان فدراسیون فوتبال به خبرنگار ما اعلام کردند که احتمالاً روادید این نفرات در مکزیک صادر شوند و آنها اجازه همراهی تیم ملی را به دست بیاورند.

در شرایطی که گفته می‌شد مهدی تاج پس از رد درخواست ویزا در مراسم قرعه‌کشی و ابطال ویزای کانادا در کنگره فیفا دیگر درخواست روادید آمریکا را نداده اما به نظر اینطور نیست و او پس از درخواست دوباره ویزا، بار دیگر با رد درخواست خود مواجه شده و به این ترتیب رئیس فدراسیون فوتبال هم فعلا امکان همراهی تیم ملی را نخواهد داشت. با این حساب، سه عضو ارشد فوتبال ایران جزو نفراتی هستند که ویزای آمریکا را نگرفتند.

همچنین دو عضو تیم رسانه ایران، دو نفر از مسئولان اجرایی، رئیس حراست فدراسیون، دو آنالیزور، رئیس و عضو کمیته بین‌الملل فدراسیون فوتبال و یک تدارکات هم جزو نفراتی هستند که ویزا را نگرفتند. با این حال برخی از اعضای کادرفنی تیم ملی که در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی روادید آمریکا را به دست نیاورده بودند، این بار موفق شدند ویزا بگیرند





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