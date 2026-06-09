تصویب موافقت شورای معین با تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ و کاهش دروس امتحان نهایی این پایه برای کنکور ۱۴۰۶

دبیر شورای عالی انقلابCultural از موافقت اعضای شورای معین با مثبت شدن تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم در آزمون سراسری ۱۴۰۵ و کاهش تعداد دروس امتحان نهایی این پایه برای کنکور ۱۴۰۶ خبر داد. در جلسه ۵۸۱ شورای معین، با توجه به شرایط خاص کشور و برگزeko صورت مجازی برخی کلاس‌ها، و در راستای کاهش فشارهای روحی و روانی دانش‌آموزان و خانواده‌ها، موافقت صورت گرفت. طبق این تصمیم، در کنکور ۱۴۰۶ تنها سوابق شش درس پایه یازدهم در کنار سوابق تمامی دروس پایه دوازدهم مبنای سنجش خواهد بود. در کنکور ۱۴۰۵ نیز سوابق شش درس پایه یازدهم با تأثیر مثبت و سوابق تمام دروس پایه دوازدهم با تأثیر قطعی ۶۰ درصدی اعمال می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از موافقت اعضای شورای معین این شورا با مثبت شدن تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم در آزمون سراسری ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد تعداد دروس امتحان نهایی پایه یازدهم برای کنکور ۱۴۰۶ به شش درس کاهش یافت.

حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه در تشریح مصوبات جلسه ۵۸۱ شورای معین این شورا اظهار کرد که در این جلسه بنا به درخواست وزیر آموزش و پرورش، نحوه تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و تعداد دروس امتحان نهایی این پایه برای کنکور ۱۴۰۶ مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود که بر اساس مصوبه قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرار بود سوابق تحصیلی شش درس پایه یازدهم و تمامی دروس پایه دوازدهم با تأثیر قطعی ۶۰ درصدی در کنکور ۱۴۰۵ لحاظ شود و در کنکور ۱۴۰۶ نیز تمامی دروس پایه‌های یازدهم و دوازدهم مبنای تشکیل سابقه تحصیلی داوطلبان باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد که اعضای شورا با وجود تأکید بر کارشناسی بودن مصوبات گذشته، با توجه به شرایط خاص کشور، برگزERO صورت مجازی برخی کلاس‌ها و همچنین در راستای کاهش فشارهای روحی و روانی دانش‌آموزان و خانواده‌ها، با مثبت شدن تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ موافقت کردند. خسروپناه همچنین از کاهش تعداد دروس امتحان نهایی پایه یازدهم برای آزمون سراسری ۱۴۰۶ خبر داد و گفت که بر این اساس در کنکور سال ۱۴۰۶ تنها سوابق شش درس پایه یازدهم در کنار سوابق تمامی دروس پایه دوازدهم مبنای سنجش و پذیرش دانشجو خواهد بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد که در آزمون سراسری ۱۴۰۵ که در اواخر مردادماه برگزار می‌شود، سوابق تحصیلی شش درس پایه یازدهم با تأثیر مثبت و سوابق تحصیلی تمامی دروس پایه دوازدهم با تأثیر قطعی ۶۰ درصدی در فرآیند پذیرش دانشجو اعمال خواهد شد. این تصمیمات در حوصله رعایت منافع دانش‌آموزان و کاهش استرس‌های مرتبط با امتحانات و در چارچوب مصوبات پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ شده است





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