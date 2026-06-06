تصویب ویزای ورود تیم ملی فوتبال ایران به آمریکا برای حضور در جام جهانی

کاخ سفید اعلام کرد روادید بازیکنان تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی صادر شده است. این تصمیم در شرایط حساس سیاسی و نظامی بین دو کشور و تنها ۱۰ روز تا اولین بازی ایران اتخاذ شد. تیم ملی ایران نیز به دلیل چالشهای ویزا، کمپ خود را از آریزونا به تیخوانا مکزیک منتقل کرده است.
یک مقام کاخ سفید روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که روادید ورود بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران به ایالات متحده برای حضور در جام جهانی صادر شده است.
این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که تنها ۱۰ روز به نخستین بازی ایران در لسآنجلس باقی مانده و دو کشور در وضعیت درگیری نظامی به سر میبرند. به گفته این مقام کاخ سفید، ابوالفضل پسندیده، سفیر ایران در مکزیک، اواخر روز پنجشنبه اعلام کرده بود که اعضای تیم هنوز ویزای آمریکا را دریافت نکردهاند، اما این روادید طی دیشب صادر شده است.
تهران پیش از این به دلیل چالشهای مربوط به صدور ویزا و همچنین تمایل به به حداقل رساندن حضور ملیپوشان در خاک آمریکا، در اقدامی آخرینلحظهای رایزنی کرد تا کمپ و پایگاه اصلی تیم را از ایالت آریزونا به شهر تیخوانا در مکزیک منتقل کند. بر اساس برنامهریزیها، کاروان تیم ملی ایران بامداد یکشنبه وارد تیخوانا خواهد شد.
ملیپوشان ایران قرار است نخستین بازی خود در گروه G را روز ۱۵ ژوئن در لسآنجلس مقابل نیوزیلند برگزار کنند و در ادامه بازیهای این گروه در همین شهر به مصاف بلژیک و سپس در سیاتل به مصاف مصر بروند. جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ گردشگری آمریکای شمالی را رونق میدهد؛ کانادا پیشتاز وقوع جنگ میان ایران و آمریکا، جام جهانی امسال را به عنوان بزرگترین رویداد ورزشی جهان، به یک کارزار ژئوپلیتیک تبدیل کرده است و به نظر میرسد هر دو طرف از این تورنمنت برای ژستهای سیاسی استفاده میکنند.
این نخستین بار در تاریخ جام جهانی از زمان شکلگیری آن در سال ۱۹۳۰ است که یک کشور میزبان، پذیرای تیمی میشود که با آن در حال جنگ است. به گفته سفیر ایران در مکزیک، ایالات متحده هرگز به طور رسمی اعلام نکرده بود که مایل نیست تیم ایران در قلمرو این کشور اقامت داشته باشد.
با این حال، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا روز سهشنبه به قانونگذاران این کشور گفت که واشنگتن اجازه نخواهد داد افرادی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط هستند، در قالب هیات اعزامی ایران در جام جهانی حضور یابند. این ممنوعیت میتواند شامل حال چندین بازیکن تیم ملی ایران شود که دوران خدمت سربازی اجباری خود را در سپاه سپری کردهاند. آیا آمریکا میتواند به تیم ملی ایران ویزا ندهد؟ اگر ویزا نداد چه میشود و قوانین فیفا چه میگویند
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