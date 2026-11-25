نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارشنبه چهارم آذرماه طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را بررسی و ماده ۱۶ آن را تصویب کردند که بر محرومیت شغلی اتباع دارای اقامت دائم متمرکز است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی وبیناری روز چهارشنبه، چهارم آذرماه ۱۴۰۵، به بررسی و پایش جزئیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان پرداختند و در نهایت با تصویب ماده ۱۶ این طرح، الزامات جدیدی را برای مشاغل حساس در کشور تعریف کردند.

جزئیات قانون منع اشتغال دارندگان اقامت دائم

بر اساس متن مصوبه ماده ۱۶ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، هر تبعه ایرانی که اقدام به اخذ هر نوع مجوز اقامت دائم در کشورهای دیگر یا رژیم صهیونیستی نماید، از اشتغال در تمامی مشاغل حساس و به کارگیری در پست‌های حساس محروم خواهد شد. این محرومیت شغلی مطابق با ماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب ۰۸/۰۷/۱۳۸۶ همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی اعمال می‌گردد.

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در صورتی که فردی دارای اقامت دائم، در مشاغل حساس اشتغال داشته باشد یا به کارگیری شود، حسب مورد از ادامه اشتغال یا به کارگیری او تعلیق اعمال می‌شود و این تعلیق تا زمان ارائه مدارک لازم و بررسی وزارت امور خارجه ادامه خواهد داشت.

شرایط لغو تعلیق و مرور زمان یک‌ساله

برای رفع تعلیق شغلی، فرد مذکور موظف است ظرف مدت یک سال از تاریخ اعمال تعلیق، مدرکی را که مورد تأیید وزارت امور خارجه باشد و مبنی بر لغو قطعی اقامت دائم او صادر شده، ارائه نماید. در غیر این صورت، حکم ماده (۹۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸/۰۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل حال او می‌شود.

طبق مفاد مصوبه، اشخاصی که به موجب این ماده تعلیق شغلی شده‌اند، در مدت تعلیق مستحق دریافت هیچگونه حقوق، مزایا و سایر منافع مربوط به اشتغال یا به کارگیری نخواهند بود و سازمان مربوطه مکلف است این موارد را با دقت پیگیری کند.

پیامدهای اجرایی و واکنش‌های بین‌المللی

در همین حال، وزارت امور خارجه با نظارت بر این مصوبه، فرآیند تأیید مدارک لغو اقامت را بر عهده دارد و این فرآیند نیازمند دقت بالا و تطابق کامل با استانداردهای امنیتی کشور است تا از نفوذ بیگانگان جلوگیری شود.

علیرضا عراقچی، وزیر امور خارجه، در واکنش به کارشکنی‌های آمریکا در عملکرد سازمان منع سلاح‌های شیمیایی اعلام کرد که آمریکا آگاهانه صلح و امنیت جهانی را به خطر می‌اندازد و این موضوع در چارچوب تلاش‌های ایران برای مقابله با نفوذ بیگانگان قرار دارد.

همزمان با این تحولات سیاسی، برخی منابع داخلی از رفتن پزشکیان به آرامگاه فردوسی خبر داده‌اند که با عکس و ویدئو همراه بوده است، اما این رویداد ربط مستقیمی به مصوبه جدید مجلس ندارد.