مجلس نمایندگان آمریکا قانون حمایت از اوکراین شامل کمک مالی بیش از یک میلیارد دلار وام تا هشت میلیارد دلاری و تحریمهای جدید علیه روسیه را تصویب کرد این تصویب با رایگیری ۲۲۶ موافق و ۱۹۵ مخالف همراه بود و ۱۸ نماینده جمهوریخواه و یک مستقل به دموکراتها پیوستند این اقدام به عنوان نشانهای از丰 remark
مجلس نمایندگان آمریکا با حمایت شماری از جمهوریخواهان طرحی را تصویب کرد که بیش از یک میلیارد دلار کمک به اوکراین میلیاردها دلار وام و تحریم های جدید علیه روسیه را در بر میگیرد این رایگیری تازهترین نشانه از افزایش اختلافات در حزب جمهوریخواه به شمار میرود مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه ۱۴ خرداد با تصویب قانون حمایت از اوکراین از اختصاص کمکهای جدید به کییف و اعمال تحریم های تازه علیه روسیه حمایت کرد اقدامی که از سوی ناظران به عنوان تازهترین نشانه از افزایش فاصله بخشی از جمهوریخواهان با سیاستهای دونالد ترامپ ارزیابی شده است این طرح با ۲۲۶ رای موافق در برابر ۱۹۵ رای مخالف به تصویب رسید در این رایگیری ۱۸ نماینده جمهوریخواه و یک نماینده مستقل که معمولاً با جمهوریخواهان همراهی میکند به دموکراتها پیوستند و از تصویب لایحه حمایت کردند طرح یادشده پس از ماهها توقف در کنگره و به دنبال امضای یک دادخواست ویژه از سوی شماری از نمایندگان دو حزب سرانجام به صحن مجلس راه یافت و به رای گذاشته شد تصویب این لایحه تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که گروهی از جمهوریخواهان مجلس نمایندگان در کنار دموکراتها به قطعنامهای رای دادند که دولت را ملزم میکند در صورت نبود مجوز کنگره یا اعلام رسمی جنگ نیروهای آمریکا یی را از درگیری با ایران خارج کند این دو رایگیری پیاپی به عنوان نشانهای از افزایش مخالفت برخی جمهوریخواهان با سیاستهای کاخ سفید تلقی شده است به گزارش رویترز با وجود تصویب در مجلس نمایندگان آینده این طرح همچنان نامشخص است برای تبدیل شدن به قانون لایحه باید در مجلس سنا نیز تصویب شود اما رهبران جمهوریخواه سنا تاکنون از برگزاری رایگیری درباره طرحهای تحریم ی علیه روسیه خودداری کردهاند و گفتهاند منتظر موضع و تصمیم ترامپ خواهند موند حتی در صورت تصویب در سنا انتظار میرود ترامپ از اختیار وتوی خود برای جلوگیری از اجرایی شدن آن استفاده کند قانون حمایت از اوکراین شامل مجموعهای از کمکهای مالی نظامی و اقتصادی برای دولت اوکراین است بر اساس این طرح بیش از یک میلیارد دلار کمک مستقیم به کییف اختصاص خواهد یافت و تا سقف هشت میلیارد دلار نیز از طریق وامهای مستقیم در اختیار دولت اوکراین قرار میگیرد این قانون همچنین برنامههایی برای کمک به بازسازی اوکراین پس از جنگ در نظر گرفته و در کنار آن تحریم ها و محدودیتهای صادراتی جدیدی را علیه روسیه اعمال میکند بر اساس مفاد طرح بخشهای مالی نفت و معدن روسیه هدف تحریم های تازه قرار خواهند گرفت و شماری از مقامهای روس نیز با محدودیتهای جدید مواجه میشوند در سالهای نخست پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ حمایت از اوکراین در کنگره آمریکا از پشتوانه گسترده هر دو حزب برخوردار بود اما از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵ بخشی از جمهوریخواهان بهویژه رهبران این حزب در مجلس نمایندگان و سنا رویکرد محتاطانهتر و گاه انتقادیتری نسبت به ادامه کمکها به اوکراین اتخاذ کردهاند ترامپ نیز از آغاز دوره دوم ریاستجمهوری خود تلاش کرده تصمیمگیری درباره تحریم ها و سیاست فشار بر روسیه را در اختیار کاخ سفید نگه دارد و نقش کنگره را در این زمینه محدود کند در همین حال کمکهای آمریکا به اوکراین در ماههای اخیر کاهش یافته است این در حالی است که جنگ میان روسیه و اوکراین همچنان ادامه دارد و دو طرف به حملات موشکی پهپادی و توپخانهای علیه یکدیگر ادامه میدهند مذاکرات صلح نیز همچنان در بنبست قرار است اوکراین درخواست ولادیمیر پوتین رییسجمهوری روسیه برای واگذاری بخشهایی از سرزمینهایی را که از زمان آغاز جنگ تحت کنترل خود حفظ کرده رد کرده است رای پنجشنبه مجلس نمایندگان در حمایت از اوکراین و اعمال تحریم های جدید علیه روسیه علاوه بر تاثیر احتمالی بر روند جنگ به عنوان یکی از جدیترین نشانههای شکاف در صفوف جمهوریخواهان و کاهش اجماع کامل این حزب پشت سر سیاستهای ترامپ در کنگره ارزیابی میشود خبرگزاری رویترز به نقل از دادههای حملونقل دریایی و تحلیلگران بازار انرژی گزارش داد که صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در ماه مه به پایینترین سطح خود در دستکم شش سال گذشته سقوط کرده است موضوعی که میتواند فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را در میانه جنگ و بحران منطقهای افزایش دهد بر اساس دادههای شرکت ردیابی نفتکشها ورتکسا صادرات نفت و میعانات گازی ایران در ماه مه به طور متوسط به حدود ۲۰۹ هزار بشکه در روز رسیده است این رقم در مقایسه با ۱.
۳۴ میلیون بشکه در روز در ماه آوریل و نزدیک به ۱.۹ میلیون بشکه در روز در ماه مارس کاهش چشمگیری را نشان میدهد تحلیلگران میگویند اجرای محاصره دریایی آمریکا از ۱۳ آوریل نقش اصلی را در این کاهش داشته است واشینگتن از آن زمان محدودیتهایی را علیه کشتیهایی که وارد بنادر ایران میشوند یا از آنها خارج میشوند اعمال کرده است رویترز مینویسد این کاهش صادرات در شرایطی رخ داده که بازار جهانی نفت نیز با محدودیت عرضه مواجه است حکومت ایران با مسدود کردن عملی تنگه هرمز صادرات نفت عربستان سعودی کویت عراق و امارات متحده عربی را نیز تحت تاثیر قرار داده و به تنشهای موجود در بازار انرژی افزوده است بر اساس ارزیابی ورتکسا سطح کنونی صادرات نفت ایران پایینترین میزان از اواخر سال ۲۰۱۹ و اوایل سال ۲۰۲۰ محسوب میشود زمانی که دولت نخست دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را دنبال میکرد شرکت کلپر نیز روند مشابهی را ثبت کرده است هرچند این موسسه صادرات ایران در ماه مه را اندکی بالاتر و حدود ۲۶۰ هزار بشکه در روز برآورد کرده اما این رقم نیز پایینترین سطح صادرات ایران در شش سال اخیر به شمار میرو
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