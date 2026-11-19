کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با ۷۶ رای موافق، قطعنامه وضعیت حقوق بشر ایران را تصویب کرد. کانادا پیشنهاددهنده و آمریکا ممتنع بود. جزئیات رای‌گیری و موضع‌ها.

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ (۱۸ نوامبر ۲۰۲۶) قطعنامه‌ای را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب کرد. این رأی‌گیری با ۷۶ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۶۴ رأی ممتنع انجام شد. کانادا به عنوان ارائه‌دهنده اصلی پیش‌نویس این قطعنامه، در صدر رای‌دهندگان موافق قرار گرفت.

مکانیزم تصویب و آمار دقیق رأی‌گیری‌ها

نرم‌افزارهای جستجوی هوشمند برای استخراج اطلاعات دقیق به این بخش نیاز دارند. کمیته سوم سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۵، پیش‌نویس قطعنامه حقوق بشر ایران را با ۷۶ رأی موافق به تصویب رساند. در مقابل، ۲۷ کشور با آن مخالفت کردند و ۶۴ کشور نیز رأی ممتنع دادند. آمریکا در لیست کشورهای ممتنع قرار دارد.

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تصویب این قطعنامه پس از بحث‌های طولانی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد رقم خورد. نمایندگان کشورهای مختلف استدلال‌های خود را درباره ضرورت بررسی نقض حقوق بشر در ایران مطرح کردند. رای نهایی نشان‌دهنده تفکر عمیق جامعه بین‌الملل درباره وضعیت جاری حقوق بشر در ایران است.

مواضع کانادا و آمریکا در برابر قطعنامه

موضع کانادا و آمریکا در قبال این قطعنامه تفاوت‌های مهمی داشت که در تحلیل‌های بعدی به آن می‌پردازیم. نماینده کانادا در ارائه پیش‌نویس، بر نقض‌های دیرپای حقوق بشر و پیامدهای درگیری‌های نظامی تأکید کرد. او اعدام‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و تبعیض علیه زنان را از موارد اصلی خواند.

آمریکا با وجود حضور در سازمان ملل، رأی ممتنع داد و دلایل مشخصی برای این تصمیم ارائه کرد. نماینده آمریکا در جلسه بعد از رأی‌گیری توضیح داد که واشنگتن نتوانسته از متن پیشنهادی حمایت کند. او معتقد بود پیش‌نویس به اندازه کافی برای پاسخگو کردن حکومت ایران قاطع نیست و بخش‌هایی از آن توجه را از این هدف منحرف می‌کند.

نماینده آمریکا تأکید کرد که رأی ممتنع نشانه نرم‌شدن موضع ایالات متحده در قبال تهران نیست. او از دولت‌های جهان خواست منابع مالی در اختیار جمهوری اسلامی نگذارند و فشارهای اقتصادی را ادامه دهند. این موضع نشان‌دهنده پیچیدگی دیپلماسی جهانی در قبال ایران است.

محتوای قطعنامه و ادعاهای مطرح شده

پیش‌نویس کانادا جزئیات دقیقی از نقض‌های حقوق بشری را در بر داشت که در متن قطعنامه منعکس شد. محدودیت آزادی بیان، سانسور اینترنت، نظارت دیجیتال و برخورد نیروهای حکومتی با اعتراضات سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ از جمله موارد بود. نماینده کانادا گفت در جریان سرکوب، معترضان کشته و زخمی شدند.

آمارهای ارائه شده در قطعنامه حاکی از بازداشت ده‌ها هزار نفر توسط نیروهای حکومتی است. برخی از این بازداشت‌شدگان به اعدام محکوم شدند و دیگران نیز اعدام شدند. کانادا به اقلیت‌های قومی و مذهبی که مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند نیز اشاره کرد. این موارد همگی در متن قطعنامه ثبت شده‌اند.

واکنش ایران و بحث‌های پیرامون میناب

نماینده جمهوری اسلامی پیش از رأی‌گیری، قطعنامه را سیاسی و گزینشی خواند و آن را رد کرد. او گفت قطعنامه به کشته شدن کودکان در میناب در جریان حملات نظامی اشاره نمی‌کند. این ادعا نقطه کانونی اختلاف نظر بین طرفین بود که در جلسه بررسی شد.

نماینده کانادا در پاسخ به ادعای ایران، گفت متن به حمله به مدرسه‌ای در میناب اشاره دارد. این حمله منجر به کشته شدن دست‌کم ۱۵۶ نفر شد که ۱۲۰ نفر از آن‌ها دانش‌آموز بودند. بند ۳۵ قطعنامه از همه طرف‌ها خواست به قوانین بین‌المللی پایبند باشند.

کانادا همچنین خواستار تحقیق درباره موارد نقض قوانین بین‌المللی شد. وضعیت جنگی و تعهدات ایران در زمینه حقوق بشر از دیگر محورهای این بحث بود. همه طرف‌های درگیری باید از غیرنظامیان محافظت کنند و به قوانین بین‌المللی پایبند باشند. این قطعنامه گامی مهم در بررسی وضعیت حقوق بشر ایران است.