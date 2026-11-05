تصویب لایحه توافق دفاع مشترک ترکیه، پاکستان و عربستان در پارلمان آنکارا

مجلس ملی کبیر ترکیه با تصویب توافقنامه مکه، همکاری امنیتی رسمی با پاکستان و عربستان سعودی را گسترش داد؛ تحلیل ابعاد سیاسی و واکنش‌های پارلمانی به این تحول ژئوپلیتیک.

مجمع عمومی مجلس کبیر ملی ترکیه، لایحه قانونی مربوط به تصویب توافقنامه مکه برای دفاع مشترک میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی را پس از جلسات تفتیشی و تبادل نظرات گسترده به تصویب نهایی رساند. این تحول مهم دیپلماتیک و امنیتی با حضور فعال نمایندگان تمامی احزاب سیاسی حاضر در پارلمان آنکارا رقم خورد و نشان‌دهنده تغییر راهبردی در هم‌پیمانی‌های نظامی آنکارا در منطقه خاورمیانه و آسیا است.

فرآیند تصویب و جزئیات حقوقی لایحه

این لایحه پس از بحث‌های دقیق و اظهارنظرهای موافقان و مخالفان در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و نهایتاً با رأی اکثریت اعضا به عنوان یک سند رسمی و الزام‌آور پذیرفته شد. فرآیند بررسی مواد مختلف این لایحه نشان داد که پارلمان ترکیه قصد دارد چارچوب حقوقی همکاری‌های دفاعی را با دقت بالایی تعریف کند تا هرگونه ابهام تفسیری در آینده کاهش یابد. نمایندگان با نظارت بر متن لایحه تلاش کردند تا اطمینان حاصل کنند که تعهدات نظامی جدید با قوانین اساسی کشور همسو است و هیچ مغایرتی با منافع ملی وجود ندارد.

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نهایی شدن این تصویب به معنای ورود رسمی آنکارا به یک پیمان سه‌جانبه نظامی جدید است که عمق راهبردی آن فراتر از تمرینات مشترک فعلی می‌رود. این تصمیم حقوقی پایه‌های لازم برای اشتراک‌گذاری اطلاعات امنیتی، تمرینات نظامی مشترک و احتمالاً پشتیبانی لجستیکی در صورت بروز بحران‌های منطقه‌ای را فراهم می‌کند.

واکنش‌های احزاب اپوزیسیون و نقدهای سیاسی

در جریان بررسی لایحه، نمایندگان احزاب اپوزیسیون با انتقاد از ابعاد امنیتی و سیاسی توافق، نگرانی‌های جدی خود را درباره پیامدهای بلندمدت این هم‌پیمانی مطرح کردند. بیرول آیدین، نماینده استانبول از حزب "ینی یول"، در سخنان خود از نمایندگان خواست تا با تصمیم خود بازی جهانی‌گرایان را برهم بزنند و بر ضرورت استقلال عمل در سیاست خارجی تأکید ورزید. این دیدگاه نشان می‌دهد که بخشی از جریانات سیاسی ترکیه نگران هستند که این توافق ممکن است توازن سنتی قدرت را در منطقه به هم بزند.

محمد گوزلمنصور، نماینده حزب جمهوری‌خواه خلق، نیز بر لزوم نظارت دقیق مجلس بر منابع عمومی تأکید کرد و هشدار داد که هرگونه مشارکت نظامی نباید با هزینه‌های پنهان برای شهروندان ترکیه همراه باشد. او خواستار شفافیت کامل در بودجه‌ای شد که برای اجرای این توافقنامه اختصاص داده می‌شود تا از هرگونه فساد یا سوءمدیریت مالی جلوگیری به عمل آید.

در سمت دیگر، بوغرا کاوونجو، سخنگوی حزب خوب، با صراحت بیشتری به موضوع تهدیدات خارجی اشاره کرد و خواستار درک تهدید اسرائیل به عنوان یک واقعیت ژئوپلیتیک شد. او معتقد بود که این توافقنامه در پاسخ به نیازهای امنیتی ناشی از تحولات منطقه‌ای و تهدیدات مستقیم اسرائیل شکل گرفته است و نباید آن را نادیده گرفت.

موضع دولت و دفاع از راهبرد مشترک

در مقابل این نقدها، ضیاء التون‌یالدیز، نماینده حزب عدالت و توسعه، با دفاع قاطعانه از این لایحه توضیح داد که هدف اصلی توافقنامه افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و جلوگیری از بروز درگیری‌هاست. او تصریح کرد که این پیمان دفاعی هیچ کشور ثالثی را هدف قرار نمی‌دهد و صرفاً برای ایجاد تعادل و ثبات در منطقه طراحی شده است. دولت ترکیه بر این باور است که تقویت ارتباطات نظامی با اسلام‌آباد و ریاض، ضامن امنیت مرزها و منافع اقتصادی آنکارا در مسیرهای انرژی است.

دولت ترکیه همچنین تأکید کرد که این توافق به معنای خروج از نظم بین‌المللی نیست، بلکه گامی رو به جلو برای تقویت همبستگی درون‌منطقه‌ای در برابر ناآرامی‌هاست. نمایندگان دولت معتقدند که ترکیه با چنین اقداماتی می‌تواند نقش محوری‌تری در حل‌وفصل بحران‌های منطقه ایفا کند و از یک قدرت نظامی صرف به یک قطب دیپلماتیک امنیتی تبدیل شود.

حواشی پارلمانی و پیآمدهای آتی تحولات

نشست صحن علنی مجلس همچنین با مناقشه لفظی میان احزاب درباره یاد و خاطره "بولنت اجویت" و ماجرای حضور مروه کاواکچی در سال 1999 همراه شد که با واکنش نمایندگان احزاب مختلف به پایان رسید. این حواشی سیاسی اگرچه مستقیماً به متن لایحه ربطی نداشت، اما جو روانی حاکم بر پارلمان را نشان می‌دهد که در آن مسائل تاریخی نیز به ابزاری برای جنگ‌های سیاسی کنونی تبدیل شده‌اند. با این حال، در نهایت لایحه دفاع مشترک به رای گذاشته شد و با تایید اکثریت نمایندگان به تصویب رسید و این فرآیند را به مرحله اجرای عملیاتی نزدیک‌تر کرد.

اکنون نوبت به گام‌های اجرایی می‌رسد که انتظار می‌رود با هماهنگی‌های فنی میان وزارتخانه‌های دفاع سه کشور آغاز شود. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این توافق می‌تواند تعادل قوا در دریای سرخ و خلیج فارس را تحت تأثیر قرار دهد و مسیر همکاری‌های ژئوپلیتیک آنکارا با همسایگان و شرکای آسیایی‌اش را برای سال‌های آینده رقم بزند.