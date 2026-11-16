تصویر واقعی کمبود دارو در بیمارستان ها و پاسخ وزیر بهداشت به بحران تامین

رئیس سازمان غذا و دارو علت اصلی کمبود دارو در برخی دانشگاه های علوم پزشکی را بدهی این مراکز به شرکت های پخش دارو دانست و از پیگیری جدی وزیر بهداشت برای تسویه حساب ها خبر داد.

دکتر مهدی پیرصالحی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در تشریح وضعیت فعلی بازار داروی کشور اعلام کرد که وزارت بهداشت با جدیت ویژه ای بر سر وصول مطالبات عقب افتاده دانشگاه های علوم پزشکی نظارت می کند. این مقام مسئول تاکید کرد که بخشی از مشکلات حاد تامین دارو در برخی مراکز درمانی لزوماً به معنای کمبود کلی در انبارهای سراسری نیست. بلکه ریشه اصلی این چالش در گره خوردن مسائل مالی و بدهی های متقابل نهفته است که مانع جریان عادی کالا می شود.

علت اصلی کمبود دارو در بیمارستان ها

بر اساس توضیحات ارائه شده توسط پیرصالحی داروی مورد نیاز اغلب در انبار شرکت های پخش دارو موجود است اما شرکت های توزیع‌کننده به دلیل عدم تسویه بدهی های گذشته دانشگاه ها از تحویل اقلام جدید خودداری می کنند. این رویکرد شرکت های پخش باعث شده است که دانشگاه های علوم پزشکی با وجود وجود کالا در انبارها، قادر به دسترسی به داروی بیماران نباشند. بنابراین مشکل فعلی یک بحران تولیدی نیست بلکه یک چالش نقدینگی و بدهی است که نیازمند مدیریت دقیق تر منابع مالی است.

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پیگیری های وزیر بهداشت و سازمان برنامه

وزیر بهداشت برای رفع این موانع مالی جلسات متعدد و مستمری را با رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار کرده است. هدف اصلی از این مذاکرات تحقق اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سنواتی و تسریع در فرآیند تسویه مطالبات دانشگاه های علوم پزشکی است. این پیگیری ها نشان می دهد که دولت بر اهمیت حیاتی تامین منابع مالی در حوزه نیروی انسانی و تجهیزات پزشکی برای حفظ کیفیت خدمات درمانی واقف است.

نحوه هزینه کرد منابع و آسیب به دانشگاه ها

یکی از نقاط حساس در مدیریت مالی مراکز درمانی نحوه هزینه کرد منابع حاصل از فروش دارو و تجهیزات پزشکی است. در برخی موارد این منابع به جای اختصاص به ردیف و محل اصلی خود در بودجه، در حوزه های دیگر و غیرمرتبط هزینه می شوند. این اقدام علاوه بر اینکه دارای اشکالات قانونی است باعث می شود دانشگاه ها نتوانند بدهی های خود را پرداخت کنند و در نتیجه با محدودیت شدید در دریافت اقلام مورد نیاز مواجه شوند.

راهکارهای پیشنهادی برای رفع اختلال

رئیس سازمان غذا و دارو بر ضرورت بازگرداندن هزینه کرد منابع به محل تعیین شده برای استمرار چرخه تامین و توزیع تاکید ویژه ای داشته است. با اطمینان از اینکه هزینه های مربوط به دارو دقیقاً همان جایی مصرف شود که باید مصرف شود می توان اعتماد شرکت های پخش را جلب کرد. این اقدام نه تنها بدهی های معوقه را کاهش می دهد بلکه جریان ثبات دارو را در بیمارستان ها و مراکز درمانی تضمین خواهد کرد.