تصویب سازوکار جدید حمایت از معیشت خانوارها با مشارکت بخش خصوصی

دولت در راستای حمایت از معیشت مردم و جبران اثرات جنگ تحمیلی ، سازوکار جدیدی را برای تأمین کالاهای اساسی خانوارها تصویب کرد. این تصمیم مهم در جلسه ۳۰ فروردینماه ۱۴۰۵ هیئت وزیران و با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی اتخاذ شده است.
هدف اصلی از این طرح، ایجاد بستری مناسب برای دسترسی آسان و مطمئن خانوارهای مشمول یارانه نقدی به کالاهای اساسی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که تحریمهای ظالمانه و جنگ اقتصادی، فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده و ضرورت اتخاذ تدابیر حمایتی را بیش از پیش نمایان ساخته است.
دولت با درک این شرایط، تلاش دارد تا با بهرهگیری از توانمندیهای بخش خصوصی، گامی موثر در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی اقشار آسیبپذیر بردارد. این طرح نه تنها به تأمین نیازهای اولیه خانوارها کمک میکند، بلکه با ایجاد رقابت سالم بین شرکتهای خصوصی، میتواند به کاهش قیمتها و افزایش کیفیت کالاها نیز منجر شود. همچنین، استفاده از فناوریهای نوین در زمینه فروش آنلاین و آفلاین، امکان دسترسی آسانتر و سریعتر برای همه خانوارها را فراهم میکند.
این مصوبه نشاندهنده عزم جدی دولت برای حمایت از مردم و مقابله با آثار مخرب جنگ تحمیلی و تحریمها است. اجرای موفق این طرح نیازمند همکاری و هماهنگی بین دستگاههای دولتی و بخش خصوصی است و انتظار میرود با مشارکت فعال همه ذینفعان، نتایج مثبتی حاصل شود. این طرح میتواند به عنوان یک الگوی موفق در زمینه حمایت از معیشت مردم در شرایط بحرانی مورد استفاده قرار گیرد و به سایر کشورها نیز ارائه شود.
دولت امیدوار است با اجرای این طرح، گامی بلند در جهت تحقق عدالت اجتماعی و بهبود رفاه عمومی بردارد. بر اساس جزئیات این مصوبه، شرکتهای بخش خصوصی که دارای شبکه فروش فیزیکی و مجازی در سراسر کشور هستند، میتوانند در قالب «شرکتهای داوطلب» نسبت به تأمین اعتبار خرید کالاهای اساسی برای خانوارهای مشمول یارانه نقدی اقدام کنند.
این شرکتها موظفند به گونهای برنامهریزی کنند که همه خانوارهای مشمول یارانه در سراسر کشور، به طور مؤثر به فروشگاهها و مراکز عرضه طرف قرارداد دسترسی داشته باشند و امکان خرید هم به صورت آنلاین و هم به صورت آفلاین برای آنها فراهم شود. این امر مستلزم ایجاد زیرساختهای لازم و توسعه شبکههای توزیع است.
سازمان هدفمندسازی یارانهها نیز موظف شده است دادهها و اطلاعات مورد نیاز مربوط به سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی را، با رعایت قوانین مربوطه و پس از تأیید کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی، در اختیار شرکتهای داوطلب قرار دهد. این دادهها شامل اطلاعات هویتی، بانکی و سوابق خرید خانوارها است که باید با رعایت کامل محرمانگی و صیانت از حریم خصوصی، نگهداری و استفاده شوند.
شرکتهای داوطلب به هیچ عنوان مجاز به واگذاری یا در اختیار گذاشتن این اطلاعات به اشخاص ثالث نیستند. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. دولت با تأکید بر حفظ حقوق شهروندان، انتظار دارد شرکتهای خصوصی نیز در این زمینه مسئولیتپذیری خود را نشان دهند. این مصوبه همچنین سازوکاری را برای تضمین بازپرداخت اعتبار تخصیصیافته پیشبینی کرده است.
در صورت عدم بازپرداخت اعتبار توسط سرپرستان خانوارها، سازمان هدفمندسازی یارانهها مجاز است معادل مبلغ استفادهشده را از محل یارانه نقدی خانوار برداشت و به حساب معرفیشده از سوی شرکتهای داوطلب واریز کند. این امر باعث میشود که یارانه نقدی به پشتوانهای برای تضمین بازپرداخت اعتبارات تخصیصیافته تبدیل شود و ریسک عدم بازپرداخت برای شرکتهای خصوصی کاهش یابد
یارانه معیشت کالاهای اساسی بخش خصوصی سازمان هدفمندسازی یارانهها جنگ تحمیلی قانون اساسی