تصویب نهایی بسته کمک ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به اوکراین

پس از ماه‌ها کشمکش و وتوی مجارستان، اتحادیه اروپا بسته کمک مالی ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین را تصویب کرد. این تصمیم، پایان‌بخش یک بن‌بست سیاسی طولانی و نشان‌دهنده تعهد اتحادیه اروپا به حمایت از اوکراین است.

اتحادیه اروپا پس از ماه‌ها کشمکش و بن‌بست سیاسی، سرانجام بسته کمک مالی ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین را تصویب کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مجارستان ، که پیش‌تر با وتوی خود مانع از تصویب این بسته شده بود، موافقت خود را اعلام کرد.

این وتو، تنش‌های بی‌سابقه‌ای را در درون اتحادیه اروپا ایجاد کرده بود و تصویب نهایی این بسته، پایان‌بخش این دوره‌ی پرتنش است. روند تصویب این بسته مالی در سطح سفرا آغاز شد و در نهایت، با عدم وجود هیچ اعتراضی، به تصویب نهایی رسید. این موضوع نیازمند اجماع کامل بود و با رفع آخرین موانع قانونی، این امر محقق شد.

یکی از عوامل کلیدی در تغییر موضع مجارستان، تعمیر خط لوله «دروژبا» بود که نفت روسیه را به این کشور و اسلواکی منتقل می‌کند. اختلال در جریان نفت از این خط لوله، دلیل اصلی وتوی اولیه ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، بود. این اقدام، انتقادات شدید رهبران اروپایی را برانگیخت که آن را تلاشی برای باج‌گیری تلقی کردند. با این حال، انتخابات اخیر مجارستان و شکست اوربان در برابر پیتر مجار، رهبر اپوزیسیون طرفدار اروپا، شرایط را تغییر داد.

مجار، وعده بازگرداندن حاکمیت قانون را داده بود و این موضوع، زمینه را برای حل بن‌بست فراهم کرد. قبرس، که ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، نیز نقش مهمی در پیشبرد این موضوع ایفا کرد و با در دستور کار قرار دادن آن در نشست سفرا، به تسریع روند تصویب کمک کرد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، از تصویب این بسته کمک مالی استقبال کرد و آن را تقویت‌کننده ارتش و اقتصاد کشورش دانست.

او همچنین تأکید کرد که این کمک مالی، به اوکراین امکان می‌دهد تا تعهدات اجتماعی خود را در قبال شهروندانش ایفا کند. زلنسکی ابراز امیدواری کرد که نخستین بخش از این کمک مالی در ماه‌های مه و ژوئن در دسترس قرار گیرد. کمیسیون اروپا نیز اعلام کرد که پس از تکمیل اسناد حقوقی و فنی، نخستین پرداخت‌ها به کی‌یف انجام خواهد شد و ذخایر نقدی لازم برای تسریع این روند در اختیار دارد.

اورزولا فن‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز بر تعهد اتحادیه اروپا به حمایت از اوکراین در برابر تجاوز روسیه تأکید کرد. این بسته مالی شامل ۴۵ میلیارد یورو برای سال ۲۰۲۶ و ۴۵ میلیارد یورو برای سال ۲۰۲۷ است که بخش عمده آن به حمایت مالی و نظامی اختصاص می‌یابد. پرداخت‌ها مشروط به اجرای اصلاحات از سوی اوکراین است و هرگونه عقب‌گرد در مبارزه با فساد می‌تواند به تعلیق کمک‌ها منجر شود.

همچنین، بخش نظامی این وام شامل مقررات «ساخت اروپا» خواهد بود تا بخش عمده منابع به تولیدکنندگان داخلی اروپایی اختصاص یابد. اوکراین تنها در صورتی ملزم به بازپرداخت این وام خواهد بود که روسیه با پرداخت غرامت جنگی موافقت کند، موضوعی که مسکو به طور قاطع رد کرده است. کمیسیون اروپا همچنین تأکید کرده که حق استفاده از دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی روسیه را برای جبران عدم پرداخت غرامت جنگی محفوظ می‌داند





