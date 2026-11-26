مجلس شورای اسلامی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با ۱۸۳ رای موافق تصویب کرد. بررسی طرح ساماندهی تخلفات فضای مجازی نیز به پایان رسید و منتظر تایید شورای نگهبان است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اقدامی گسترش‌دهنده نظارت بر تعاملات داخلی با برون‌مرزی، طرح قانونی "مقابله با نفوذ بیگانگان" را با رای اکثریت به تصویب نهایی رساندند. این حرکت در همگامی با تکمیل بررسی‌های طرح "ساماندهی تخلفات در فضای مجازی" صورت گرفت که هدف آن افزایش کنترل بر تولید و انتشار محتوا در بستر اینترنت است. خبرگزاری ایسنا با اشاره به گزارش‌های رسمی از سایت خانه ملت تأیید کرد که نمایندگان کل متن شامل ۳۳ ماده از این طرح را نهایی کرده‌اند و اکنون نوبت به اظهار نظر شورای نگهبان رسیده است.

الزامات ثبتی و نظارت امنیتی بر فعالیت‌های علمی و حرفه‌ای

طبق ماده چهارم این مصوبه، انجام هرگونه فعالیت در مشاغل حساس با کارگزاران خارجی، نیازمند کسب اعلام نظر پیش از اجراست. کلیه تعاملات با این اشخاص و نهادها مستلزم ثبت دقیق اطلاعات و ارائه اسناد مربوطه در یک سامانه نظارتی اختصاصی است. این الزامات شامل فعالیت‌های علمی و دانشگاهی با اتباع خارجی نیز می‌شود. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مکلف شده‌اند موارد ضروری را از منظر ملاحظات امنیتی به متقاضیان اطلاع دهند.

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ماده هفتم قانون جدید، ثبت اطلاعات ناقص یا خلاف واقع در سامانه مذکور را ممنوع اعلام کرده است. توقف فعالیت‌های مرتبط تا زمان اصلاح اطلاعات، اجباری است. در صورت اصرار بر ارائه اطلاعات نادرست، مجازات محرومیت از فعالیت به مدت شش ماه تا دو سال در نظر گرفته شده است. فعالیت‌های مغایر با اطلاعات ثبت‌شده یا شرایط مندرج در مجوزها نیز مشمول مجازات‌های سنگین‌تری خواهند بود.

محدودیت‌های شغلی و ممنوعیت ارتباط با رسانه‌های خاص

بر اساس ماده ۱۶ این طرح، شهروندان ایرانی که اقامت دائم کشوری دیگر را دریافت کنند، از اشتغال در تمامی مشاغل حساس محروم می‌شوند. شاغلان فعلی در این شغل‌ها بدون دریافت حقوق و مزایا تعلیق خواهند شد. آنان یک سال فرصت دارند مدرک لغو قطعی اقامت دائم خود را با تایید وزارت امور خارجه ارائه دهند. در غیر این صورت، پیامدهای حقوقی و شغلی ادامه خواهد یافت.

مصوبه جدید، مصاحبه شهروندان با رسانه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات "معاند" معرفی می‌شوند را بدون رعایت مقررات طرح ممنوع و مشمول مجازات دانسته است. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف شدند ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون، فهرست این رسانه‌ها را منتشر کنند. مقامات حکومتی از این محدودیت خاص مستثنی هستند. همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی تحت حمایت کارگزاران خارجی بدون مجوز، مشمول مجازات حبس است.

پایان بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی و هشدارهای حقوقی

در حوزه فضای مجازی، علی شیرین‌زاد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد که بررسی طرح "حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر" به مراحل پایانی رسیده است. این طرح پس از جمع‌بندی نهایی برای تصویب در صحن علنی ارسال خواهد شد. شیرین‌زاد با اشاره به انتشار محتواهایی که از خطوط قرمز فرهنگی عبور کرده‌اند، بر ضرورت ساماندهی این حوزه تاکید کرد. این طرح با مشارکت صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی فضای مجازی و نمایندگان قوه قضاییه بررسی شده است.

طرح مقابله با نفوذ بیگانگان پیش از این با مخالفت نهادهای صنفی، فرهنگی و حقوق بشری مواجه بود. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، کانون کارگردانان سینمای ایران، خانه سینما و سایت هرانا درباره پیامدهای آن برای آزادی بیان هشدار داده بودند. نمایندگان مجلس ۲۵ مرداد کلیات طرح را با ۱۸۳ رای موافق، چهار رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر تصویب کردند.

جرائم سنگین، انحلال تشکل‌ها و گام‌های اجرایی آتی

ارائه پیشنهادهای سیاستی یا اجرایی مبتنی بر اطلاعات نادرش از سوی افرادی که تحت حمایت کارگزاران خارجی هستند، در صورت ایجاد پیامدهای جبران‌ناپذیر مانند سلب اعتماد عمومی، مشمول حبس تا ۳۰ سال خواهد بود. ارائه آمار رسمی منتشرنشده به کارگزاران خارجی بدون مجوز نیز مشمول حبس درجه چهار و محرومیت دائم از شغل است. تخلف سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌ها از الزامات فصل نخست این طرح منجر به انحلال آنان می‌شود.

وزارت اطلاعات با همکاری سازمان اطلاعات سپاه موظفند ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، فهرست سازمان‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظامی دولت‌های خارجی و اسرائیل را منتشر کنند. این نهادها چهار ماه فرصت دارند دستورالعمل ثبت و نظارت را به شورای عالی امنیت ملی ارائه دهند. دبیرخانه این شورا مسئول هماهنگی اجرای قانون است و باید هر شش ماه یک‌بار گزارش نتایج را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه دهد.