تصویب اختیارات جدید اطلاعاتی آلمان در پی حملات سایبری

بوندستاگ آلمان با تصویب اصلاحات جدید، به سازمان‌های اطلاعاتی کشور اجازه عملیات مخفیانه و سایبری داد. این اقدام در پاسخ به تهدیدات ایران و روسیه صورت گرفت.

بوندستاگ آلمان در تاریخ جمعه ۲۲ آبان، با تصویب بسته‌ای گسترده از اصلاحات ساختاری، چهره سازمان‌های اطلاعاتی این کشور را دگرگون کرد. این طرح حقوقی به ماموران اطلاعاتی آلمان اجازه می‌دهد تا برای نخستین بار عملیات مخفیانه‌ای از جمله خرابکاری در خارج از مرزها و اجرای حملات سایبری علیه دشمنان را انجام دهند. هدف از این تغییر رویکرد، پاسخ به تهدیدات فزاینده امنیتی و حفظ منافع ملی در برابر بازیگران خارجی است.

تغییر مأموریت سازمان‌های اطلاعاتی آلمان

الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، که نقشی محوری در تدوین این اصلاحات داشت، در سخنانی خطاب به نمایندگان پارلمان اعلام کرد که کشورش به صحنه عملیات تروریسم، افراط‌گرایی و نفوذ قدرت‌های خارجی تبدیل شده است. پیش از این، فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی آلمان عمدتاً به جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات محدود می‌شد که ریشه در تجربه تاریخی تلخ از گشتاپو و اشتازی داشت. مقامات امنیتی استدلال می‌کنند که برای مقابله با خطرات جدید، نیاز به یک سازمان اطلاعات خارجی قدرتمندتر موسوم به ب‌ان‌د (BND) احساس می‌شود.

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اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در گزارش سال ۲۰۲۵ خود، حکومت ایران را در کنار روسیه و چین، از مهم‌ترین تهدیدهای اطلاعاتی علیه برلین معرفی کرده است. این نهاد هشدار داده است که فعالیت‌های تهران، شامل جاسوسی، حملات سایبری و تلاش برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، ابعاد گسترده‌تری یافته و آلمان همچنان یکی از اهداف اصلی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی است.

مارتین یگر، رییس سازمان اطلاعات فدرال آلمان، نیز هشدار داده که مسکو با استفاده از پهپادها، جاسوسی، خرابکاری و انتشار اطلاعات نادرست، در حال پیشبرد یک جنگ پنهان علیه آلمان است. روسیه به عنوان بزرگ‌ترین نگرانی امنیتی این کشور در حال حاضر شناخته می‌شود و مصوبه جدید پارلمان به سازمان اطلاعات فدرال اجازه می‌دهد در صورت لزوم، اقدامات تلافی‌جویانه و خرابکارانه انجام دهد.

واکنش‌ها و نگرانی‌های امنیتی در اروپا

بر اساس این اصلاحات، اختیارات سازمان فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان نیز گسترش یافته و این نهاد که وظیفه نظارت بر گروه‌های افراطی داخلی را دارد، اکنون به یک سرویس مخفی واقعی تبدیل خواهد شد. اگرچه دامنه فعالیت‌های عملیاتی این سازمان در داخل آلمان محدودتر از اختیارات ب‌ان‌د در خارج از کشور است، اما نمایندگان مخالف از هر دو طیف راست افراطی و چپ افراطی نگران تبدیل این نهاد به یک پلیس مخفی هستند.

گروه‌های مدافع آزادی‌های مدنی نیز هشدار داده‌اند که این اصلاحات ممکن است حمایت‌های قانونی از حریم خصوصی را تضعیف کند و منجر به نظارت گسترده بر داده‌های خصوصی شهروندان بی‌گناه شود. در مقابل، مدافعان این طرح استدلال می‌کنند که سازوکارهای نظارتی قدرتمندی برای کنترل این اختیارات برقرار خواهد بود و سازمان‌های اطلاعاتی در دیگر دموکراسی‌های اروپایی هم‌اکنون اختیارات مشابه یا حتی گسترده‌تری دارند.

پس‌زمینه حملات سایبری به فرانسه و فروشگاه‌ها

ایران‌اینترنشنال در تاریخ جمعه ۲۲ آبان اعلام کرد که سازمان انتقال خون فرانسه در پاسخ مکتوب به این رسانه، از آغاز تحقیقات قضایی درباره حمله سایبری اخیر مطلع شده است. این سازمان توضیح داد که شامگاه ۱۰ و سحرگاه ۱۱ آبان، سامانه‌های کنترل سردخانه‌ها در سه مرکز منطقه‌ای هدف حمله قرار گرفتند و تنظیمات دما تغییر کرد. هفته‌نامه فرانسوی کانار آنشنه گزارش داد مهاجمان تنظیمات برخی تجهیزات را از منفی ۳۰ درجه به ۱۱۰ درجه تغییر دادند که این رقم مربوط به تنظیمات دستگاه است.

پارلمان فرانسه و مقامات این کشور واحد سایبری شهید کاوه را در آن حمله دخیل دانسته و سفیر جمهوری اسلامی را احضار کردند. دولت فرانسه این تغییرات را برای مقابله با تهدیدات تازه ضروری می‌داند. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در تاریخ ۱۸ آبان این حمله را از نظر گستردگی و شدت تهاجم بی‌سابقه توصیف کرد و آن را نخستین حمله سایبری گسترده با هدف خرابکاری در خاک فرانسه دانست.

همزمان با حمله به مراکز خون، فروشگاه‌هایی در بخش وسیعی از قاره اروپا، از سوئد تا بلژیک، با مشکلات مشابهی مواجه شدند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای آهولد دلز و کولرویت اعلام کردند که یک حادثه فناوری اطلاعات در ۱۱ آبان یخچال‌ها و فریزرهای ده‌ها فروشگاه در بلژیک و لوکزامبورگ را مختل کرد. همچنین فروشگاه‌های مواد غذایی ایکا و کوپ در سوئد از افزایش دمای تجهیزات سرمایشی خود خبر دادند.

فرانسه اعلام کرده است که برای اعمال تحریم‌های اروپایی علیه مسئولان حملات فروشگاهی با شرکای خود همکاری می‌کند. با این حال، خبرگزاری فرانسه گزارش داده که دادستانی پاریس هنوز ارتباط حمله به مراکز انتقال خون با پرونده یخچال‌های فروشگاه‌ها را تأیید نکرده است. واکنش‌ها به نظارت و حقوق شهروندان همچنان به عنوان یک چالش جدی در مسیر اجرای این اصلاحات باقی مانده است.