سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفت‌وگویی با صورتglyph242؛ جزئیات قانون جدید پهپادهای غیرنظامی و آیین‌نامه اجرایی آن را شرح داد. این قانون پس از بیش از دو سال فرآیند تصویب، با همکاری ۱۵ دستگاه لشکری و کشوری ابلاغ شد و با تأسیس مرکز پشتیبانی پهپادی در وزارت دفاع، کلیه خدمات وزارت دفاع در این حوزه متمرکز می‌شود. هدف اصلی قانون، ساماندهی فعالیت‌های غیرنظامی پهپادها، پایان دادن به خلاء قانونی پیشین، تسهیل خدمات به بهره‌برداران و ایجاد سازوکار نظارتی برای پیشگیری از سوءاستفاده است.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از تأسیس مرکز پشتیبانی پهپادی در وزارت دفاع خبر داد و اعلام کرد که همه خدمات وزارت دفاع در حوزه پهپادهای غیرنظامی از طریق این مرکز به دستگاه‌های کشوری و لشکری ارائه خواهد شد.

سردار رضا طلایی‌نیک در گفت‌وگویی درباره مصوبه اخیر هیئت وزیران و جزئیات قانون پهپادهای غیرنظامی و آیین‌نامه اجرایی آن، فرآیند طولانی تدوین و تصویب این قانون را که بیش از دو سال در دست بررسی بود مرور کرد و به نقش دو شهید بزرگوار، سپهبد شهید باقری رئیس وقت stad کل نیروهای مسلح و سرلشکر شهید نصیرزاده وزیر دفاع، به عنوان پیشگامان این ; ; تصویب یاد کرد. وی با اشاره به مشارکت ۱۵ وزارتخانه و سازمان لشکری و کشوری در تدوین ۲۲ ماده قانون و ۴۴ ماده آیین‌نامه اجرایی، اظهار داشت که با تصویب این آیین‌نامه، قانون ساماندهی پهپادهای غیرنظامی عملاً وارد مرحله اجرا شده است.

طلایی‌نیک با توضیح خلاء قانونی پیشین، گفت که قبلاً قانونی برای پهپادهای غیرنظامی وجود نداشت و این امر می‌توانست منجر به سوءاستفاده از این فناوری برای تهدید امنیت شود. او در اشاره به تجربه دفاع مقدس رمضان، از موفقیت‌های پدافندی در отмив پیشرفته پهپادهای دشمن خبر داد و dothرزونћи این قانون می‌تواند به عنوان یک بازدارنده عمل کند.

معاون وزیر دفاع همچنین رویکردهای آیین‌نامه اجرایی را شامل دو بخش تسهیل‌گر برای خدمات‌دهی به تولیدکنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان و بهره‌برداران، و بخش نظارتی برای پیشگیری از سوءاستفاده و تخلف، شرح داد. او کاربردهای گسترده پهپادهای غیرنظامی در نقشه‌برداری، 기록 اسناد، کاداستر، تصویربرداری، عملیات نجات، محیط زیست، معادن و کشاورزی را برجسته کرد و提及 that حتی ریزپرنده‌های اسباب‌بازی نیز مشمول مقررات جداگانه‌ای قرار گرفته‌اند تا با سهولت بیشتری از ظرفیت‌های علمی و آموزشی استفاده شوند





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

پهپادهای غیرنظامی Law پهپاد مرکز پشتیبانی پهپادی وزارت دفاع آیین‌نامه اجرایی

United States Latest News, United States Headlines