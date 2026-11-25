نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ چهارشنبه ۴ آذر، ماده ۳ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، انجام فعالیت‌های با کارگزاران خارجی منوط به ثبت در سامانه اختصاصی و ارائه اسناد لازم به نهادهای امنیتی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجازی برگزار شده در روز چهارشنبه ۴ آذر ماه، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پیرامون طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را بررسی کردند. در این نشست حساس، اعضای مجلس در نهایت ماده ۳ این طرح را به تصویب نهایی رساندند تا چارچوبی قانونی برای نظارت بر تعاملات داخلی با ذی‌نفعان خارجی فراهم شود.

الزام ثبت فعالیت‌ها در سامانه مشخص

طبق ماده ۳ مصوب شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انجام هرگونه فعالیت موضوع این قانون با کارگزاران خارجی، مشروط به ثبت پیش‌نگامانه فعالیت و ارائه اطلاعات و اسناد کامل به سامانه طراحی شده است. این الزام قانونی به این معناست که تمام نهادهای داخلی موظفند پیش از آغاز هرگونه همکاری یا تعامل عملیاتی، وضعیت خود را در سیستم ثبت شده اعلام کنند مگر آنکه قوانین و مقررات دیگر، انجام چنین فعالیت‌هایی را ممنوع کرده باشند.

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در راستای پایش مستمر و نظارت بر تطبیق عملکردی نهادهای کشور با مفاد این تصویب، وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه موظف شده‌اند که در موارد ضروری و حیاتی، ملاحظات ناظر بر مخاطرات امنیتی محیط یا مخاطب و همچنین تبعات مؤثر در حوزه امنیت ملی را به طور شفاف به مخاطب اعلام نمایند. این فرآیند نظارتی旨在 (旨在) اطمینان از آن است که هرگونه تعامل خارجی با اهداف امنیتی و راهبردی کلان کشور همسو باشد.

دستورالعمل‌های اجرایی و معافیت‌های خاص

برای نهادهایی مانند وزارت اطلاعات، مقامات سیاسی و نیروهای مسلح که دارای وظایف محوله مشخصی در تعامل با نهادهای خارجی هستند، استثناهایی در نظر گرفته شده است. این موارد استثنایی دقیقاً در قالب دستورالعملی تدوین می‌شود که ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط شورای هماهنگی اطلاعات تهیه خواهد شد.

شایان ذکر است که ابلاغ نهایی این دستورالعمل‌های اجرایی برای بخش‌های استثنا شده، بر عهده وزیر اطلاعات است تا در اجرای اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی، چارچوب‌های دقیق و لازم‌الاجرا را مشخص کند. این زمان‌بندی سه ماهه به سازمان‌دهی دقیق فرآیندهای امنیتی-سیاسی مرتبط با تعاملات خارجی کمک می‌کند.

حمایت از همکاری‌های علمی و دانشگاهی

تبصره یک ماده تصویب شده در مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند که در صورت عدم امکان ثبت قبل از اقدام به استناد معاذیر قانونی، متقاضی موظف است حداکثر ظرف هفتاد و دو ساعت پس از رفع عذر قانونی، نسبت به ثبت بر اساس این قانون اقدام نماید. این مهلت زمانی کوتاه برای جبران کاستی‌های اداری و قانونی درگیر با نهادهای اجرایی و دانشگاهی در نظر گرفته شده است.

در راستای صیانت از نخبگان علمی و توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی، فعالیت‌های علمی و دانشگاهی با کارگزاران و اتباع خارجی پس از ثبت در سامانه، مطابق مقررات ابلاغی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور خواهد بود. این امر نشان می‌دهد که اگرچه نظارت امنیتی سخت‌گیرانه است، اما فضای لازم برای تعاملات علمی و دانشگاهی تحت نظارت سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی فراهم شده است.